Этап Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада»: все новости, результаты, комментарии, видео

Новости серии Гран-при ISU по фигурному катанию на Olympics.
📚 Все, что нужно знать о серии Гран-при — история, правила и полный список участников — здесь.
🏆 Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.
🇨🇦 2-й этап. «Скейт Канада»
📆 Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада»: расписание, участники, трансляция
🇺🇸 1-й этап. «Скейт Америка»
🥇🥈🥉 «Скейт Америка»: видео и полные результаты соревнований мужчин, женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов
- Женщины: Трусова выигрывает соревнования с одним четверным
- Мужчины: 5 квадов Винсента Чжоу и победа, третье место фаворита Нейтана Чена
- Спортивные пары: Тарасова — Морозов — лучшие в Лас-Вегасе
- Женщины: Трусова, Усачева и Синицына выиграли короткую программу
- Мужчины: После короткой программы Нейтан Чен с падениями только четвертый
- Спортивные пары: Тарасова – Морозов выиграли короткую программу пар
- Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Америка»: расписание, участники, трансляция
Трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Расписание этапов и участники из России:
🇺🇸 «Скейт Америка» (Лас-Вегас, 22-24 октября)
- Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева
- Мужчины: Артур Даниелян, Даниил Самсонов (снялся)
- Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
- Танцевальные дуэты: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (снялись), Аннабель Морозов — Андрей Багин
🇨🇦 «Скейт Канада» (Ванкувер, 29-31 октября)
- Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева,
- Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко
- Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
- Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный
🇮🇹 Гран-при Италии (Турин, 5-7 ноября)
- Женщины: Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова
- Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Алина Пепелева — Роман Плешков
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин
🇯🇵 «NHK Трофи» (Токио, 12-14 ноября)
- Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачева
- Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Даниил Самсонов
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Софья Шевченко — Игорь Еременко
🇫🇷 Гран-при Франции (Гренобль, 19-21 ноября)
- Женщины: Алена Косторная, Ксения Синицына, Анна Щербакова
- Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин,
🇷🇺 «Кубок Ростелеком» (Сочи, 26-28 ноября)
- Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
- Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин