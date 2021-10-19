Этап Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада»: все новости, результаты, комментарии, видео

Новости серии Гран-при ISU по фигурному катанию на Olympics.

📚 Все, что нужно знать о серии Гран-при — история, правила и полный список участников — здесь.

🏆 Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

🇨🇦 2-й этап. «Скейт Канада»

📆 Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада»: расписание, участники, трансляция

🇺🇸 1-й этап. «Скейт Америка»

🥇🥈🥉 «Скейт Америка»: видео и полные результаты соревнований мужчин, женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов

Трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Расписание этапов и участники из России:

🇺🇸 «Скейт Америка» (Лас-Вегас, 22-24 октября)

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева

Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева Мужчины: Артур Даниелян, Даниил Самсонов (снялся)

Артур Даниелян, Даниил Самсонов (снялся) Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов Танцевальные дуэты: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (снялись), Аннабель Морозов — Андрей Багин

🇨🇦 «Скейт Канада» (Ванкувер, 29-31 октября)

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева,

Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко

Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный

🇮🇹 Гран-при Италии (Турин, 5-7 ноября)

Женщины: Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова

Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда

Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Алина Пепелева — Роман Плешков

Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Алина Пепелева — Роман Плешков Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин

🇯🇵 «NHK Трофи» (Токио, 12-14 ноября)

Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачева

Александра Трусова, Дарья Усачева Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Даниил Самсонов

Макар Игнатов, Александр Самарин, Даниил Самсонов Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Софья Шевченко — Игорь Еременко

🇫🇷 Гран-при Франции (Гренобль, 19-21 ноября)

Женщины: Алена Косторная, Ксения Синицына, Анна Щербакова

Алена Косторная, Ксения Синицына, Анна Щербакова Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев

Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин,

🇷🇺 «Кубок Ростелеком» (Сочи, 26-28 ноября)