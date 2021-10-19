Этап Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада»: все новости, результаты, комментарии, видео

Серия Гран-при ISU стартует в октябре в Лас-Вегасе, а закончится финалом в японской Осаке. Соревнуются лучшие из лучших — призеры Олимпиад, чемпионатов мира и континентальных первенств. Следите за новостями серии вместе с Olympics!

Фигурное катание
Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Новости серии Гран-при ISU по фигурному катанию на Olympics.

📚 Все, что нужно знать о серии Гран-при — история, правила и полный список участников — здесь.

🏆 Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

🇨🇦 2-й этап. «Скейт Канада»

📆 Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада»: расписание, участники, трансляция

🇺🇸 1-й этап. «Скейт Америка»

🥇🥈🥉 «Скейт Америка»: видео и полные результаты соревнований мужчин, женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов

Трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Расписание этапов и участники из России:

🇺🇸 «Скейт Америка» (Лас-Вегас, 22-24 октября)

  • Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева
  • Мужчины: Артур Даниелян, Даниил Самсонов (снялся)
  • Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
  • Танцевальные дуэты: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (снялись), Аннабель Морозов — Андрей Багин

🇨🇦 «Скейт Канада» (Ванкувер, 29-31 октября)

  • Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева,
  • Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко
  • Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
  • Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный

🇮🇹 Гран-при Италии (Турин, 5-7 ноября)

  • Женщины: Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова
  • Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда
  • Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Алина Пепелева — Роман Плешков
  • Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин

🇯🇵 «NHK Трофи» (Токио, 12-14 ноября)

  • Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачева
  • Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Даниил Самсонов
  • Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов
  • Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Софья Шевченко — Игорь Еременко

🇫🇷 Гран-при Франции (Гренобль, 19-21 ноября)

  • Женщины: Алена Косторная, Ксения Синицына, Анна Щербакова
  • Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев
  • Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
  • Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин,

🇷🇺 «Кубок Ростелеком» (Сочи, 26-28 ноября)

  • Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
  • Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
  • Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
  • Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию.

Фавориты и главные действующие лица сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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