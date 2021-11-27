Гран-при России-2021 по фигурному катанию. Мужчины, итоги произвольной программы: Коляда занял второе место и отобрался в финал «Гран-при»

27 ноября на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию первыми разыграли медали участники турнира в мужском одиночном катании. Победителем этапа стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, на втором месте Михаил Коляда (Россия), на третьем – Кадзуки Томоно (Япония). Еще два российских спортсмена – Евгений Семененко и Марк Кондратюк – заняли, соответственно, 6-е и 8-е места.
Произвольная программа Михаила Коляды под драматичную музыку из фильма «Список Шиндлера» тоже началась весьма драматично – с падения на четверном сальхове и касания льда рукой при приземлении с четверного тулупа. Однако после этих двух ошибок российский фигурист сумел собраться и оставшуюся часть программы исполнил практически безукоризненно. В итоге его результат в произвольной программе (180,16) стал лучшим, позволив Коляде переместиться с четвертой позиции, которую он занимал после короткой программы, на вторую. А это обеспечило российскому фигуристу попадание в финал серии Гран-при ISU.
Михаил Коляда: Свои ошибки я знаю, но говорить о них сейчас не хотелось бы. С эмоциями от сегодняшнего проката я еще не разобрался, так как сейчас начинает накрывать усталостью после него. В любом случае я очень рад, что попал в финал Гран-при, так как люблю Японию, и мне очень нравится выступать в этой стране. Что касается программ, то у нас с тренерами есть идеи на будущие старты, будем воплощать их в жизнь.
Победителем Гран-при России стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, которому падение при исполнении четверного тулупа не помешало показать свой лучший результат в сезоне и сохранить преимущество, которое он имел перед Колядой после короткой программы.
Морис Квителашвили: Не очень доволен своей произвольной программой. Не все получилось так, как было запланировано. Сегодня я волновался перед прокатом гораздо больше, чем перед короткой программой. Была внутренняя зажатость, и уже по ходу программы я попытался открыться – и зрителям, и судьям, и самому себе. Процентов на 50-60 это получилось. Очень рад, что стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при.
Лидировавший после короткой программы японец Кадзуки Томоно допустил в произвольной несколько помарок, которые смазали впечатление от его задорной композиции под музыку из фильма «Ла-Ла-Ленд». В результате у Томоно – лишь пятый результат в произвольной программе и общее третье место.
Кадзуки Томоно: Очень рад быть сегодня на подиуме, но несколько разочарован, так как после хорошего выступления в короткой программе мог рассчитывать на большее. Сегодня, к сожалению, не все получилось, и я пока еще не разобрался, в чем причина допущенных ошибок.
Российские фигуристы Евгений Семененко и Марк Кондратюк неплохо справились со своими программами и переместились на несколько строчек вверх. При этом Семененко допустил падения с тройного акселя и тройного флипа во второй части программы, и это не позволило ему подняться выше шестого места, что даже после неудачи в короткой программе было вполне реально.
Евгений Семененко: Считаю, что с программой не справился, не сумев выдержать концентрацию до конца. Сегодня утром на тренировке чуть потянул шею, и это добавляло неприятных ощущений. Это мой первый полноценный взрослый сезон, и такое выступление станет хорошим стимулом, чтобы работать дальше.
Марк Кондратюк: Сегодня прокат получился получше, чем в короткой программе. После вчерашнего мысли были не самые приятные, и я старался их отгонять – словно вчерашнего дня и вовсе не было. И сегодня многое получилось. Что касается моих программ, то думаю, что на чемпионате России контент у меня будет таким же, как здесь, в Сочи.
Мужчины
Итоговые результаты
- Морис Квителашвили (Грузия) – 266.33 — 15 очков
- Михаил Коляда (Россия) – 264.64 — 13 очков
- Кадзуки Томоно (Япония) – 264.19 — 11 очков
- Роман Садовский (Канада) – 253.80 — 9 очков
- Маттео Риццо (Италия) – 250.47 — 7 очков
- Евгений Семененко (Россия) – 246.66 — 5 очков
- Камден Пулкинен (США) – 237.97 — 4 очка
- Марк Кондратюк (Россия) – 231.88 — 3 очка
- Кэйдзи Танака (Япония) – 229.75 — 0 очков
- Михал Бржезина (Чехия) – 219.59 — 0 очков
- Ника Эгадзе (Грузия) – 210.17 — 0 очков
- Брендан Керри (Австралия) – 204.19 — 0 очков
Результаты | Мужчины, произвольная программа
- Михаил Коляда (Россия) – 180.16
- Маттео Риццо (Италия) – 173.02
- Морис Квителашвили (Грузия) – 170.96
- Роман Садовский (Канада) – 169.21
- Кадзуки Томоно (Япония) – 168.38
- Евгений Семененко (Россия) – 165.66
- Ника Эгадзе (Грузия) – 159.82
- Марк Кондратюк (Россия) – 157.72
- Камден Пулкинен (США) – 154.50
- Кэйдзи Танака (Япония) – 153.06
- Михал Бржезина (Чехия) – 137.28
- Брендан Керри (Австралия) – 123.71
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.
🗞 Все новости Гран-при России — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)