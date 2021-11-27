Гран-при России-2021 по фигурному катанию. Мужчины, итоги произвольной программы: Коляда занял второе место и отобрался в финал «Гран-при»

27 ноября на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию первыми разыграли медали участники турнира в мужском одиночном катании. Победителем этапа стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, на втором месте Михаил Коляда (Россия), на третьем – Кадзуки Томоно (Япония). Еще два российских спортсмена – Евгений Семененко и Марк Кондратюк – заняли, соответственно, 6-е и 8-е места.

Произвольная программа Михаила Коляды под драматичную музыку из фильма «Список Шиндлера» тоже началась весьма драматично – с падения на четверном сальхове и касания льда рукой при приземлении с четверного тулупа. Однако после этих двух ошибок российский фигурист сумел собраться и оставшуюся часть программы исполнил практически безукоризненно. В итоге его результат в произвольной программе (180,16) стал лучшим, позволив Коляде переместиться с четвертой позиции, которую он занимал после короткой программы, на вторую. А это обеспечило российскому фигуристу попадание в финал серии Гран-при ISU.

Михаил Коляда: Свои ошибки я знаю, но говорить о них сейчас не хотелось бы. С эмоциями от сегодняшнего проката я еще не разобрался, так как сейчас начинает накрывать усталостью после него. В любом случае я очень рад, что попал в финал Гран-при, так как люблю Японию, и мне очень нравится выступать в этой стране. Что касается программ, то у нас с тренерами есть идеи на будущие старты, будем воплощать их в жизнь.

Победителем Гран-при России стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, которому падение при исполнении четверного тулупа не помешало показать свой лучший результат в сезоне и сохранить преимущество, которое он имел перед Колядой после короткой программы.

Морис Квителашвили: Не очень доволен своей произвольной программой. Не все получилось так, как было запланировано. Сегодня я волновался перед прокатом гораздо больше, чем перед короткой программой. Была внутренняя зажатость, и уже по ходу программы я попытался открыться – и зрителям, и судьям, и самому себе. Процентов на 50-60 это получилось. Очень рад, что стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при.

Лидировавший после короткой программы японец Кадзуки Томоно допустил в произвольной несколько помарок, которые смазали впечатление от его задорной композиции под музыку из фильма «Ла-Ла-Ленд». В результате у Томоно – лишь пятый результат в произвольной программе и общее третье место.

Кадзуки Томоно: Очень рад быть сегодня на подиуме, но несколько разочарован, так как после хорошего выступления в короткой программе мог рассчитывать на большее. Сегодня, к сожалению, не все получилось, и я пока еще не разобрался, в чем причина допущенных ошибок.

Российские фигуристы Евгений Семененко и Марк Кондратюк неплохо справились со своими программами и переместились на несколько строчек вверх. При этом Семененко допустил падения с тройного акселя и тройного флипа во второй части программы, и это не позволило ему подняться выше шестого места, что даже после неудачи в короткой программе было вполне реально.

Евгений Семененко: Считаю, что с программой не справился, не сумев выдержать концентрацию до конца. Сегодня утром на тренировке чуть потянул шею, и это добавляло неприятных ощущений. Это мой первый полноценный взрослый сезон, и такое выступление станет хорошим стимулом, чтобы работать дальше.

Марк Кондратюк: Сегодня прокат получился получше, чем в короткой программе. После вчерашнего мысли были не самые приятные, и я старался их отгонять – словно вчерашнего дня и вовсе не было. И сегодня многое получилось. Что касается моих программ, то думаю, что на чемпионате России контент у меня будет таким же, как здесь, в Сочи.

Мужчины

Итоговые результаты

Морис Квителашвили (Грузия) – 266.33 — 15 очков Михаил Коляда (Россия) – 264.64 — 13 очков Кадзуки Томоно (Япония) – 264.19 — 11 очков Роман Садовский (Канада) – 253.80 — 9 очков Маттео Риццо (Италия) – 250.47 — 7 очков Евгений Семененко (Россия) – 246.66 — 5 очков Камден Пулкинен (США) – 237.97 — 4 очка Марк Кондратюк (Россия) – 231.88 — 3 очка Кэйдзи Танака (Япония) – 229.75 — 0 очков Михал Бржезина (Чехия) – 219.59 — 0 очков Ника Эгадзе (Грузия) – 210.17 — 0 очков Брендан Керри (Австралия) – 204.19 — 0 очков

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Михаил Коляда (Россия) – 180.16 Маттео Риццо (Италия) – 173.02 Морис Квителашвили (Грузия) – 170.96 Роман Садовский (Канада) – 169.21 Кадзуки Томоно (Япония) – 168.38 Евгений Семененко (Россия) – 165.66 Ника Эгадзе (Грузия) – 159.82 Марк Кондратюк (Россия) – 157.72 Камден Пулкинен (США) – 154.50 Кэйдзи Танака (Япония) – 153.06 Михал Бржезина (Чехия) – 137.28 Брендан Керри (Австралия) – 123.71

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России