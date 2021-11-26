Гран-при России-2021. Женщины, итоги короткой программы: Камила Валиева выигрывает с мировым рекордом

26 ноября в Сочи завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Выиграла Камила Валиева с мировым рекордом — 87.42 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — американка Мэрайя Белл. Майя Хромых с падением — четвертая.
Камила Валиева исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Наконец-то тройной аксель получился без помарок, что и позволило Валиевой установить мировой рекорд в короткой программе. Валиева побила рекорд Алены Косторной в 85.45 балла, державшийся два года — Алена установила рекорд на финале серии Гран-при в декабре 2019-го. До этого в начале сезона Валиева побила рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, принадлежавшие Александре Трусовой. Также Валиева получила от одного из судей максимальный балл 10 за исполнение программы.
«Мне нравится выступать у себя дома, потому зритель тебя знает, поддерживает. После этапа в Канаде я просто нарабатывала программу — работала над эмоциями и над тройным акселем», — сказала Камила на пресс-конференции.
Елизавета Туктамышева выходила на лед последний. Действующая вице-чемпионка справилась с тройным акселем, каскадом тройной лутц — тройной тулуп и тройным флипом. Несмотря на то, что последний прыжок был неидеален, Елизавета получила бонусы за все элементы и смогла набрать больше 80 баллов.
«Я довольна своим выступлением, я получила удовольствие от проката. Такая теплая поддержка зала всегда дает энергетику, с которой приятно выступать. Это дает тебе эмоции и силы, чтобы не так сильно уставать в конце программы. Но завтра еще проверим, сегодня только короткая была. [смеется] Неделю назад я немножко приболела и это смазало подготовку, поэтому я довольна сегодняшним прокатом. После Канады мы работали над чем только можно, улучшая все элементы. Задача была восстановиться и не потерять форму — все время идти на пике тяжело. Мы немножко усложнили произвольную программу, возможно, вы завтра это увидите — добавили туда каскад три-три. Но перерыв был не такой большой, чтобы можно было сделать что-то более масштабное», — рассказала Елизавета на пресс-конференции.
Также Туктамышева отметила, что не планирует в ближайшее время включить в прокаты четверные прыжки. Задача на олимпийский сезон — не рисковать, а чисто и хорошо катать тот контент, который есть.
Майя Хромых финишировала только четвертой. Майя упала с тройного лутца и тем самым лишилась каскада. Майя отстает от лидеров на 15-20 баллов, но в произвольной программе за счет четверных прыжков она еще поборется за пьедестал.
«Прокатом я вообще недовольна — падать было незачем. На тренировках я катала всегда чисто, без помарок. А здесь зачем-то зажалась и ошиблась»
27 ноября девушки будут соревноваться в произвольной программе.
Женщины | Итоги короткой программы
- Камила Валиева (Россия) – 87.42
- Елизавета Туктамышева (Россия) – 80.10
- Мэрайя Белл (США) – 69.37
- Мадлен Скизас (Канада) – 67.49
- Майя Хромых (Россия) – 64.72
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 64.44
- Рино Мацуике (Япония) – 62.98
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58.87
- Виктория Сафонова (Беларусь) – 58.19
- Ольга Микутина (Австрия) – 57.09
- Екатерина Куракова (Польша) – 56.43
- Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 49.26
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)