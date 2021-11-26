Гран-при России-2021. Женщины, итоги короткой программы: Камила Валиева выигрывает с мировым рекордом

26 ноября в Сочи завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Выиграла Камила Валиева с мировым рекордом — 87.42 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — американка Мэрайя Белл. Майя Хромых с падением — четвертая.

Камила Валиева исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Наконец-то тройной аксель получился без помарок, что и позволило Валиевой установить мировой рекорд в короткой программе. Валиева побила рекорд Алены Косторной в 85.45 балла, державшийся два года — Алена установила рекорд на финале серии Гран-при в декабре 2019-го. До этого в начале сезона Валиева побила рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, принадлежавшие Александре Трусовой. Также Валиева получила от одного из судей максимальный балл 10 за исполнение программы.

«Мне нравится выступать у себя дома, потому зритель тебя знает, поддерживает. После этапа в Канаде я просто нарабатывала программу — работала над эмоциями и над тройным акселем», — сказала Камила на пресс-конференции.

Елизавета Туктамышева выходила на лед последний. Действующая вице-чемпионка справилась с тройным акселем, каскадом тройной лутц — тройной тулуп и тройным флипом. Несмотря на то, что последний прыжок был неидеален, Елизавета получила бонусы за все элементы и смогла набрать больше 80 баллов.

«Я довольна своим выступлением, я получила удовольствие от проката. Такая теплая поддержка зала всегда дает энергетику, с которой приятно выступать. Это дает тебе эмоции и силы, чтобы не так сильно уставать в конце программы. Но завтра еще проверим, сегодня только короткая была. [смеется] Неделю назад я немножко приболела и это смазало подготовку, поэтому я довольна сегодняшним прокатом. После Канады мы работали над чем только можно, улучшая все элементы. Задача была восстановиться и не потерять форму — все время идти на пике тяжело. Мы немножко усложнили произвольную программу, возможно, вы завтра это увидите — добавили туда каскад три-три. Но перерыв был не такой большой, чтобы можно было сделать что-то более масштабное», — рассказала Елизавета на пресс-конференции.

Также Туктамышева отметила, что не планирует в ближайшее время включить в прокаты четверные прыжки. Задача на олимпийский сезон — не рисковать, а чисто и хорошо катать тот контент, который есть.

Майя Хромых финишировала только четвертой. Майя упала с тройного лутца и тем самым лишилась каскада. Майя отстает от лидеров на 15-20 баллов, но в произвольной программе за счет четверных прыжков она еще поборется за пьедестал.

«Прокатом я вообще недовольна — падать было незачем. На тренировках я катала всегда чисто, без помарок. А здесь зачем-то зажалась и ошиблась»

27 ноября девушки будут соревноваться в произвольной программе.

Женщины | Итоги короткой программы

Камила Валиева (Россия) – 87.42 Елизавета Туктамышева (Россия) – 80.10 Мэрайя Белл (США) – 69.37 Мадлен Скизас (Канада) – 67.49 Майя Хромых (Россия) – 64.72 Луна Хендрикс (Бельгия) – 64.44 Рино Мацуике (Япония) – 62.98 Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58.87 Виктория Сафонова (Беларусь) – 58.19 Ольга Микутина (Австрия) – 57.09 Екатерина Куракова (Польша) – 56.43 Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 49.26

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России