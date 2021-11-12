Этап Гран-при «NHK трофи»-2021. Мишина и Галлямов обыграли Тарасову и Морозова в короткой

В Токио на четвертом этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи» — спортивные пары выступили в короткой программе.
Именно в столице Летних Олимпийских игр-2020 произошла вторая встреча двух ведущих дуэтов России — чемпионов мира-2021 Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и призеров чемпионатов мира, действующих чемпионов России Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В этом сезоне фигуристы уже встречались в очном противостоянии месяц назад — на турнире «Финляндия трофи». Тогда общая победа осталась за учениками Тамары Москвиной, но короткую программу выиграли подопечные Этери Тутберидзе.
В этот раз первый раунд остался за Мишиной — Галлямовым. Они без ошибок исполнили свою «Эсмеральду», представ в новых костюмах. За прокат с параллельным тройным сальховом, выбросом тройной флип, тройной подкруткой и всеми остальными элементами 4 уровня петербуржцы получили 78,40 балла. Почти на 3 балла, больше, чем на чемпионате мира в Стокгольме, что стало их личным рекордом.
«Мы достаточно долгое время готовились к такому ответственному сезону. Рады приехать в Японию, чтобы показать нашу программу болельщикам, которым все-таки разрешили прийти. Их почти полные трибуны, и мы рады их поддержке. Мы выкладывались сегодня», — отметил после проката Александр.
Евгении Тарасовой и Владимиру Морозов не удалось показать чистый прокат: партнерша упала с тройного тулупа, который был засчитан как недокрученный. Дуэт также исполнил тройной подкрут, выброс тройной риттбергер, а остальные элементы были оценены 4-м уровнем. Итого, 75,78 баллов — на 2,62 балла ниже, чем у Мишиной и Галлямова.
«Впечатления не самые хорошие — сделана грубая ошибка, не получился прыжок. Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее», — сказал Владимир Морозов.
Серебряные призеры этапа Гран-при «Скейт Америка» Рику Миура — Риючи Кихара из Японии стали третьими с 73,98 балла. Тройной тулуп был засчитан с недокрутом в четверть.
Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU показывает «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
12 ноября (пятница)
- 06:25 Пары. Короткая программа
- 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец
- 10:05 Женщины. Короткая программа
- 13:00 Мужчины. Короткая программа
13 ноября (суббота)
- 06:15 Пары. Произвольная программа
- 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 10:35 Женщины. Произвольная программа
- 13:30 Мужчины. Произвольная программа
14 ноября (воскресенье)
- 07:15 Показательные выступления
Участники «NHK Трофи»
- Женщины: Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мана Кавабэ (Япония)
- Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония)
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)