Этап Гран-при «NHK трофи»-2021. Мишина и Галлямов обыграли Тарасову и Морозова в короткой

В Токио на четвертом этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи» — спортивные пары выступили в короткой программе.

Именно в столице Летних Олимпийских игр-2020 произошла вторая встреча двух ведущих дуэтов России — чемпионов мира-2021 Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и призеров чемпионатов мира, действующих чемпионов России Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В этом сезоне фигуристы уже встречались в очном противостоянии месяц назад — на турнире «Финляндия трофи». Тогда общая победа осталась за учениками Тамары Москвиной, но короткую программу выиграли подопечные Этери Тутберидзе.

В этот раз первый раунд остался за Мишиной — Галлямовым. Они без ошибок исполнили свою «Эсмеральду», представ в новых костюмах. За прокат с параллельным тройным сальховом, выбросом тройной флип, тройной подкруткой и всеми остальными элементами 4 уровня петербуржцы получили 78,40 балла. Почти на 3 балла, больше, чем на чемпионате мира в Стокгольме, что стало их личным рекордом.

«Мы достаточно долгое время готовились к такому ответственному сезону. Рады приехать в Японию, чтобы показать нашу программу болельщикам, которым все-таки разрешили прийти. Их почти полные трибуны, и мы рады их поддержке. Мы выкладывались сегодня», — отметил после проката Александр.

Евгении Тарасовой и Владимиру Морозов не удалось показать чистый прокат: партнерша упала с тройного тулупа, который был засчитан как недокрученный. Дуэт также исполнил тройной подкрут, выброс тройной риттбергер, а остальные элементы были оценены 4-м уровнем. Итого, 75,78 баллов — на 2,62 балла ниже, чем у Мишиной и Галлямова.

«Впечатления не самые хорошие — сделана грубая ошибка, не получился прыжок. Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее», — сказал Владимир Морозов.

Серебряные призеры этапа Гран-при «Скейт Америка» Рику Миура — Риючи Кихара из Японии стали третьими с 73,98 балла. Тройной тулуп был засчитан с недокрутом в четверть.

Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU показывает «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»