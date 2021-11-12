Гран-при Японии-2021. Мужчины, итоги короткой программы: Уно лидирует, Игнатов — четвертый

12 ноября в Токио завершились соревнования в короткой программе среди мужчин на 4-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Первое место занял японец Сема Уно, американец Винсент Чжоу — второй, кореец Джунхван Чха — третий. Россиянин Макар Игнатов занимает четвертое место, Александр Самарин — седьмой.
На этапе должен был выступить двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но за несколько дней до старта фигурист объявил о снятии из-за травмы. А в короткой программе девушек прямо во время соревнований из-за травмы снялась единственная россиянка — Дарья Усачева.
Макар Игнатов, занявший четвертое место на этапе в Канаде, сегодня успешно справился с короткой программой. Макар исполнил коронный прыжок четверной риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Даже с дорожкой шагов второго уровня, Макар смог наконец-то пробить потолок в 90 баллов на международных соревнованиях. С 90.54 балла Макар захватил лидерство, но к сожалению позже уступил трем спортсменам из сильнейшей разминки.
«Я в первую очередь перед собой ставлю задачу показать чистые прокаты, чтобы потом в чистых программах уже что-то улучшать и показывать больше. Сегодня были шероховатости, но учитывая все обстоятельства, как минимум по баллам это лучше, чем в Канаде. Тяжело за неделю третий часовой пояс сменять, уже не всегда понимаю, что где и когда», — сказал Игнатов после проката.
Винсент Чжоу в этом году пока не знает поражений — в активе американца и победа на домашнем Гран-при и над действующим чемпионом мира Нейтаном Ченом и над Семой Уно. Винсент исполнил сложнейший каскад четверной лутц — тройной тулуп и четверной сальхов, который получился с недокрутом. Винсент набрал лучшую личную сумму в сезоне, едва не дойдя до личного рекорда — 99.51 балла. Обойти его смог только вице-чемпион Игр в Пхенчхане — Сема Уно. Посмотрим, удастся ли Чжоу продлить свою победную серию.
Сема Уно сегодня справился с четверным флипом, с которым периодически испытывает сложности, и с каскадом четверной тулуп — двойной тулуп. Сегодня Сема набрал самые высокие баллы и за технику, и за компоненты. На этом этапе Уно — единственный фигурист, кто в короткой программе смог преодолеть отметку в 100 баллов — 102.58 и занял текущее первое место.
Третью строчку турнирной таблицы занимает корейский фигурист Джунхван Чха, уже второй этап подряд показывая достойные прокаты. На этапе в Турине Джунхван оказался на этом же месте по результатам короткой программы, но вот с произвольной не совсем справился. Посмотрим, что покажет фигурист завтра.
Александр Самарин финишировал седьмым, но выглядел россиянин гораздо лучше, чем на этапе в Канаде. Вместо запланированного каскада четверной лутц — тройной тулуп Самарин смог сделать только одиночный «квад» из-за ошибки на приземлении. Но Александр не растерялся и превратил идущий следом тройной лутц в каскад из двух прыжков. В последний момент итальянец Маттео Риццо смог вытолкнуть Самарина из сильнейшей разминки на произвольной программе. Но Александр наверняка поборется за более высокие позиции.
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Сема Уно (Япония) – 102.58
- Винсент Чжоу (США) – 99.51
- Джунхван Чха (Корея) – 95.92
- Макар Игнатов (Россия) – 90.54
- Сота Ямамото (Япония) – 86.05
- Маттео Риццо (Италия) – 84.78
- Александр Самарин (Россия) – 84.32
- Као Миура (Япония) – 76.62
- Томоки Хиватаси (США) – 72.36
- Нам Нгуен (Канада) – 64.28
- Камден Пулкинен (США) – 55.53
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Японии во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
12 ноября (пятница)
- 06:25 Пары. Короткая программа
- 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец
- 10:05 Женщины. Короткая программа
- 13:00 Мужчины. Короткая программа
13 ноября (суббота)
- 06:15 Пары. Произвольная программа
- 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 10:35 Женщины. Произвольная программа
- 13:30 Мужчины. Произвольная программа
14 ноября (воскресенье)
- 07:15 Показательные выступления
Участники «NHK Трофи»
- Женщины: Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мана Кавабэ (Япония)
- Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония)
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)