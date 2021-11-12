Гран-при Японии-2021. Мужчины, итоги короткой программы: Уно лидирует, Игнатов — четвертый

12 ноября в Токио завершились соревнования в короткой программе среди мужчин на 4-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Первое место занял японец Сема Уно, американец Винсент Чжоу — второй, кореец Джунхван Чха — третий. Россиянин Макар Игнатов занимает четвертое место, Александр Самарин — седьмой.

На этапе должен был выступить двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но за несколько дней до старта фигурист объявил о снятии из-за травмы. А в короткой программе девушек прямо во время соревнований из-за травмы снялась единственная россиянка — Дарья Усачева.

Макар Игнатов, занявший четвертое место на этапе в Канаде, сегодня успешно справился с короткой программой. Макар исполнил коронный прыжок четверной риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Даже с дорожкой шагов второго уровня, Макар смог наконец-то пробить потолок в 90 баллов на международных соревнованиях. С 90.54 балла Макар захватил лидерство, но к сожалению позже уступил трем спортсменам из сильнейшей разминки.

«Я в первую очередь перед собой ставлю задачу показать чистые прокаты, чтобы потом в чистых программах уже что-то улучшать и показывать больше. Сегодня были шероховатости, но учитывая все обстоятельства, как минимум по баллам это лучше, чем в Канаде. Тяжело за неделю третий часовой пояс сменять, уже не всегда понимаю, что где и когда», — сказал Игнатов после проката.

Винсент Чжоу в этом году пока не знает поражений — в активе американца и победа на домашнем Гран-при и над действующим чемпионом мира Нейтаном Ченом и над Семой Уно. Винсент исполнил сложнейший каскад четверной лутц — тройной тулуп и четверной сальхов, который получился с недокрутом. Винсент набрал лучшую личную сумму в сезоне, едва не дойдя до личного рекорда — 99.51 балла. Обойти его смог только вице-чемпион Игр в Пхенчхане — Сема Уно. Посмотрим, удастся ли Чжоу продлить свою победную серию.

Сема Уно сегодня справился с четверным флипом, с которым периодически испытывает сложности, и с каскадом четверной тулуп — двойной тулуп. Сегодня Сема набрал самые высокие баллы и за технику, и за компоненты. На этом этапе Уно — единственный фигурист, кто в короткой программе смог преодолеть отметку в 100 баллов — 102.58 и занял текущее первое место.

Третью строчку турнирной таблицы занимает корейский фигурист Джунхван Чха, уже второй этап подряд показывая достойные прокаты. На этапе в Турине Джунхван оказался на этом же месте по результатам короткой программы, но вот с произвольной не совсем справился. Посмотрим, что покажет фигурист завтра.

Александр Самарин финишировал седьмым, но выглядел россиянин гораздо лучше, чем на этапе в Канаде. Вместо запланированного каскада четверной лутц — тройной тулуп Самарин смог сделать только одиночный «квад» из-за ошибки на приземлении. Но Александр не растерялся и превратил идущий следом тройной лутц в каскад из двух прыжков. В последний момент итальянец Маттео Риццо смог вытолкнуть Самарина из сильнейшей разминки на произвольной программе. Но Александр наверняка поборется за более высокие позиции.

Результаты | Мужчины, короткая программа

Сема Уно (Япония) – 102.58 Винсент Чжоу (США) – 99.51 Джунхван Чха (Корея) – 95.92 Макар Игнатов (Россия) – 90.54 Сота Ямамото (Япония) – 86.05 Маттео Риццо (Италия) – 84.78 Александр Самарин (Россия) – 84.32 Као Миура (Япония) – 76.62 Томоки Хиватаси (США) – 72.36 Нам Нгуен (Канада) – 64.28 Камден Пулкинен (США) – 55.53

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»