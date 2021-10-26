Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада»: расписание, участники, трансляция

29-31 октября в Ванкувере пройдет второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию «Скейт Канада Интернешнл». На первом этапе российские фигуристы выиграли четыре медали, в том числе две золотые — в женском одиночном катании чемпионкой стала Александра Трусова, а в парном — Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Текущий рейтинг и места — здесь.

На этапе в Канаде опять сойдутся Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, которые в этом сезоне уже разыграли между собой подиум на «Финляндия Трофи». Но здесь конкуренцию им составят американка Алиса Лю и японка Вакаба Хигути. В арсенале обеих фигуристок есть тройной аксель. Учитывая, что этим прыжком владеют и все три россиянки, нас ждет настоящая битва на льду.

Как и для Камилы Валиевой, этот сезон — взрослый дебют для американки Лю. Алиса этой осенью уже выступала на «Крэнберри Кап» в Бостоне и на двух турнирах серии «ISU Челленджер». Именно Лю отправили добывать третью олимпийскую квоту для американских одиночниц на турнир в Оберстдорфе, и с задачей она справилась — пока вчерашняя юниорка в этом сезоне не знает поражений.

В мужском одиночном катании Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко поборются за место под солнцем с Морисом Квителашвили, Киганом Мессингом и Джейсоном Брауном. Для Макара «Скейт Канада» станет первым международным стартом сезона. Александр Самарин после блестящего начала сезона, на «Будапешт Трофи» не справился с прыжками. А Евгений Семененко на «Финляндия Трофи» завалил короткую программу, но смог собраться и откатать произвольную с личным рекордом. Уже совсем скоро мы узнаем, в какой форме россияне подходят к своему первому этапу Гран-при.

На втором этапе подряд выступит и действующий чемпион мира — Нейтан Чен. Чен сенсационно стал только третьим на «Скейт Америка» уступив соотечественнику Винсенту Чжоу и японцу Семе Уно. Кто знает, может и здесь непобедимый Чен оставит окно возможностей приоткрытым для соперников.

В соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин будут заочно биться за право стать третьим номером российской сборной. Правда подняться на первую ступеньку пьедестала будет не просто — в соперниках Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд, выступающие за Канаду, и серебряные медалисты Игр в Корее Вэньцзин Суй — Цун Хань.

В танцах на льду дебютирует во взрослой серии Гран-при дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. Еще одни дебютанты сезона — Елизавета Шанаева — Девид Нарижный. У обоих дуэтов «Скейт Канада» — единственный этап. Поэтому даже при хороших результатах на выход в финал шансов не будет.

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Участники «Скейт Канада»

Женщины: Камила Валиева (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония)

Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия) , Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония)

, Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония) Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) , Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)

, Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Уомстикер (Канада), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

29 октября (пятница)

22:55 Пары. Короткая программа

30 октября (суббота)

00:30 Мужчины. Короткая программа

Короткая программа 02:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 04:40 Женщины. Короткая программа

Короткая программа 22:55 Пары. Произвольная программа

31 октября (воскресенье)