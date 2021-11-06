Гран-при Италии-2021. Танцы на льду. Пападакис и Сизерон показали новые костюмы, а Степанова и Букин – «Ромео и Джульетту»

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в танцах на льду.

Четырехкратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снова доказали, что являются основными претендентами на победу в Пекине. Французский дуэт выиграл произвольный танец с суммой 132,61 балла и добился общей победы с 220,06 балла, опередив товарищей по тренировочной группе Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью почти на 13 баллов (207,90). Чемпионы России-2021 Александра Степанова и Иван Букин представили на суд общественности произвольный танец на музыку из фильма «Ромео и Джульетта» и заработали за него 120,71 балла и 202,18 балла в общем.

Гийом Сизерон: Мы довольны тем, как откатались. За последние недели мы работали над улучшением уровней. Этого удалось добиться. Но еще предстоит много работы, это непрерывный процесс и нужно двигаться постепенно.

Габриэла Пападакис: Мы улучшали уровни, особенно дорожек. Поменяли костюмы, прежние нам нравились, но эти, нам кажется, больше подходят к танцу. Работы еще очень-очень много, и мы с нетерпением ее ждем.

Мэдисон Хаббелл: Это не самый лучший наш прокат. На «Скейт Америка» он был лучше. Была потеря баланса на последней тренировке.

По сравнению с первым этапом мы внесли изменения в некоторых элементах. Например, в дорожке шагов. Сегодня мы несколько разочарованы нашими оценками, в особенности за комбинированную поддержку. Поэтому нам нужно услышать обратную связь и понять, над чем нужно поработать, когда вернемся домой, чтобы составить конкуренцию. Есть месяц до финала, будем готовиться к нему.

Что касается музыки, которую мы выбрали, это случилось таким образом. Мы работаем с акробатами Себастьяном и Эмили. Они обучают нас поддержкам и являются очень творческими людьми, у Себастьяна есть цирковое шоу. Он сказал, что у него есть для нас отличная мелодия. Нам она очень нравится.

Захари Донохью: Я несколько недоволен физическим аспектом сегодняшнего проката. Но сам прокат был исполнен в хорошей связи с программой.

Александра Степанова: Сегодняшним прокатом мы менее довольны, чем вчерашним. Не хватило все-таки нам чуть-чуть скорости, сил и ушли сверх-эмоции. Этот танец чувственный, о любви, нам сегодня немного не хватило, чтобы раскрыть эту историю. Она очень знаменита и показалась нам подходящей для олимпийского сезона. Я всегда хотела катать программу о любви. В шоу Ильи Авербуха мы впервые исполнили номер под эту музыку и поняли, что она нам подходит, и мы хотим использовать ее для произвольного танца.

В целом, мы довольны. Довольны, что оба танца проехали чисто, будем работать. Буквально через неделю у нас второй этап Гран-при, надеемся, что получится сделать шаг вперед.

Гран-при Италии. Танцы на льду | Итоговые результаты

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 220.06 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 207.90 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 202.18 Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 184.59 Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 178.26 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 174.63 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 163.86 Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 158.97 Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 158.12 Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 140.83

Результаты | Произвольный танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 132.61 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 123.11 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 120.71 Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 111.31 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 107.32 Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 102.66 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 100.46 Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 95.75 Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 95.56 Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 85.04

🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.

🗞 Все новости Гран-при Италии — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии