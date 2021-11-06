Гран-при Италии-2021. Танцы на льду. Пападакис и Сизерон показали новые костюмы, а Степанова и Букин – «Ромео и Джульетту»

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в танцах на льду.
Четырехкратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снова доказали, что являются основными претендентами на победу в Пекине. Французский дуэт выиграл произвольный танец с суммой 132,61 балла и добился общей победы с 220,06 балла, опередив товарищей по тренировочной группе Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью почти на 13 баллов (207,90). Чемпионы России-2021 Александра Степанова и Иван Букин представили на суд общественности произвольный танец на музыку из фильма «Ромео и Джульетта» и заработали за него 120,71 балла и 202,18 балла в общем.
Гийом Сизерон: Мы довольны тем, как откатались. За последние недели мы работали над улучшением уровней. Этого удалось добиться. Но еще предстоит много работы, это непрерывный процесс и нужно двигаться постепенно.
Габриэла Пападакис: Мы улучшали уровни, особенно дорожек. Поменяли костюмы, прежние нам нравились, но эти, нам кажется, больше подходят к танцу. Работы еще очень-очень много, и мы с нетерпением ее ждем.
Мэдисон Хаббелл: Это не самый лучший наш прокат. На «Скейт Америка» он был лучше. Была потеря баланса на последней тренировке.
По сравнению с первым этапом мы внесли изменения в некоторых элементах. Например, в дорожке шагов. Сегодня мы несколько разочарованы нашими оценками, в особенности за комбинированную поддержку. Поэтому нам нужно услышать обратную связь и понять, над чем нужно поработать, когда вернемся домой, чтобы составить конкуренцию. Есть месяц до финала, будем готовиться к нему.
Что касается музыки, которую мы выбрали, это случилось таким образом. Мы работаем с акробатами Себастьяном и Эмили. Они обучают нас поддержкам и являются очень творческими людьми, у Себастьяна есть цирковое шоу. Он сказал, что у него есть для нас отличная мелодия. Нам она очень нравится.
Захари Донохью: Я несколько недоволен физическим аспектом сегодняшнего проката. Но сам прокат был исполнен в хорошей связи с программой.
Александра Степанова: Сегодняшним прокатом мы менее довольны, чем вчерашним. Не хватило все-таки нам чуть-чуть скорости, сил и ушли сверх-эмоции. Этот танец чувственный, о любви, нам сегодня немного не хватило, чтобы раскрыть эту историю. Она очень знаменита и показалась нам подходящей для олимпийского сезона. Я всегда хотела катать программу о любви. В шоу Ильи Авербуха мы впервые исполнили номер под эту музыку и поняли, что она нам подходит, и мы хотим использовать ее для произвольного танца.
В целом, мы довольны. Довольны, что оба танца проехали чисто, будем работать. Буквально через неделю у нас второй этап Гран-при, надеемся, что получится сделать шаг вперед.
Гран-при Италии. Танцы на льду | Итоговые результаты
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 220.06
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 207.90
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 202.18
- Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 184.59
- Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 178.26
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 174.63
- Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 163.86
- Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 158.97
- Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 158.12
- Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 140.83
Результаты | Произвольный танец
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 132.61
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 123.11
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 120.71
- Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 111.31
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 107.32
- Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 102.66
- Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 100.46
- Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 95.75
- Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 95.56
- Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 85.04
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.
🗞 Все новости Гран-при Италии — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)