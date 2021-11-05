Гран-при Италии по фигурному катанию-2021: полные результаты и видео

5–7 ноября в Турине проходит Гран-при Италии — второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас промежуточные и итоговые результаты во всех видах программ, а также видео прокатов.
Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.
Все главные новости этапов серии и подробные отчеты здесь.
Женщины
Результаты | Короткая программа, женщины
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 73.52
- Майя Хромых (Россия) – 72.04
- Анна Щербакова (Россия) – 71.73
- Сатоко Мияхара (Япония) – 70.85
- Маи Михара (Япония) – 70.46
- Ын Су Лим (Корея) – 67.03
- Елим Ким (Корея) – 62.78
- И Чжу (Китай) – 60.00
- Софья Самодурова (Россия) – 58.68
- Николь Шотт (Германия) – 58.33
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 54.83
- Лукреция Беккари (Италия) – 53.35
Танцы на льду
Результаты | Ритм-танец
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 87.45
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 84.79
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 81.47
- Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 75.60
- Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 73.28
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 67.31
- Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 63.41
- Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 63.40
- Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 62.37
- Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 55.79
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)