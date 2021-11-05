Гран-при Италии по фигурному катанию-2021: полные результаты и видео

5–7 ноября в Турине проходит Гран-при Италии — второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас промежуточные и итоговые результаты во всех видах программ, а также видео прокатов.

Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Все главные новости этапов серии и подробные отчеты здесь.

Женщины

Результаты | Короткая программа, женщины

Луна Хендрикс (Бельгия) – 73.52 Майя Хромых (Россия) – 72.04 Анна Щербакова (Россия) – 71.73 Сатоко Мияхара (Япония) – 70.85 Маи Михара (Япония) – 70.46 Ын Су Лим (Корея) – 67.03 Елим Ким (Корея) – 62.78 И Чжу (Китай) – 60.00 Софья Самодурова (Россия) – 58.68 Николь Шотт (Германия) – 58.33 Лара Наки Гутманн (Италия) – 54.83 Лукреция Беккари (Италия) – 53.35

Танцы на льду

Результаты | Ритм-танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 87.45 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 84.79 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 81.47 Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 75.60 Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 73.28 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 67.31 Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 63.41 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 63.40 Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 62.37 Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 55.79

Участники Гран-при Италии