Майя Хромых: «Буду бороться и не отдавать своего»

3-й этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию станет дебютным для Майи Хромых. 15-летняя фигуристка вместе с Камилой Валиевой и Дарьей Усачевой в этом году начала «кататься по взрослым» и уже одержала внушительную победу. На турнире в Венгрии Майя выиграла у действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Накануне большого дебюта на Гран-при Италии Olympics поговорил с Майей о ее пути в фигурном катании, конкуренции и дружбе в «Хрустальном» и олимпийских мечтах.

Olympics: Майя, как вы пришли в фигурное катание? С чего начался ваш путь?

Майя Хромых: Когда я была маленькой, я была очень энергичной. Дома чуть ли не на лампочке висела. Я постоянно танцевала, прыгала, бегала. А за домом у нас был каток, далеко ходить не надо было. И так меня решили отдать на фигурное катание. Папа мой — хоккейный тренер. И занималась я на том же катке. Так что возможно и его профессия на этот выбор повлияла.

В группу Этери Георгиевны я перешла зимой 2018-го. Поначалу было очень волнительно. Мне казалось, что Этери Георгиевна какой-то инопланетянин! Я даже боялась. Но прошла первая тренировка и я поняла, что мне все нравится. Она свою энергию раздает всем на льду, все сразу начинает получаться и хочется рвать и метать. Да и тренировочный процесс в ее группе проходит более спокойно. Ты приходишь на тренировку и знаешь что должен сделать и как — все построено на самосознании. Тренеры безусловно помогают, но ты понимаешь, что это тебе нужно в первую очередь. А в предыдущей группе были очень активные тренировки, много ОФП, много льда. Более интенсивный такой формат.

Olympics: А что мотивирует кататься на таком высоком уровне? Ведь это огромная работа.

МХ: Меня мотивирует в первую очередь то, что мне просто-напросто нравится фигурное катание. Нравится ощущать полет в прыжках, особенно в четверных. Это просто не описать словами. Мне очень нравится скользить, кататься на ребрах. Когда я выхожу на старт — я получаю огромный кайф. Ради этого хочется тренироваться!

Olympics: А что для вас важнее — прыжки или хореография, цельная программа?

МХ: Для меня важны и прыжки, и сама программа, цельная композиция. Можно хорошо все прыгнуть, но сорвать вращение или плохо откатать дорожку. И девочка с хорошими вращениями и дорожками может тебя спокойно обыграть за счет компонентов. Поэтому для меня важно все. Я не разделяю программу на важные и неважные части. Я люблю все — и вращаться, и прыгать, и скользить.

Olympics: А какая у вас любимая музыка? Под что очень хотелось бы катать?

МХ: Если говорить о любимой музыке, то в данный момент мне как раз ближе всего блюз и танго — мои программы этого сезона. Я с детства представляла себя на льду под танго, как я буду это катать. Да и блюз тоже представляла. Я чувствую эту музыку, но раньше возможности выбирать ее не было. Не по возрасту все-таки. А блюз — он мягкий, кошачий, стильный. Этим мне очень нравится.

Olympics: Но все-таки нельзя с вами не поговорить именно о многооборотных прыжках. Помните тот момент, когда осознали, что попали в «клуб четверных»?

МХ: Когда прошлой зимой на финале Кубка России я прыгнула первый прыжок — четверной тулуп… Я была настолько настроена на эти четверные, что я этого даже не осознала. Пробежала мысль, что я не упала, конечно, но нужно было уже ехать делать следующий прыжок. И я всю программу ни о чем не думала. А вот через пару дней пришло осознание, что я наконец-то его сделала. Столько лет не получалось. Потом я начала анализировать «а почему не получалось», чтобы понять причину. Это был барьер в голове, который я не могла перебороть.

В прошлом году я поняла, что мне нужно делать, чтобы на старт выходить спокойной. Нашла какие-то нужные мысли, которые помогают мне прыгать, выступать. Помогают мне концентрироваться. А еще настраиваюсь за счет исполненных прыжков на тренировке. Чем больше — тем лучше.

Olympics: А какие планы насчет прыжков в олимпийский сезон?

МХ: На этапе серии Гран-при в Италии я буду делать два тулупа. Хочется еще стабилизировать сальхов и его тоже вставлять в программу. Я хочу выучить тройной аксель. Без него мне будет сложновато бороться на равных за попадание на Игры. А так… буду бороться и не отдавать своего. Попытки тройного акселя были — тренировала его каждый день, пока не начались соревнования. Сейчас приостановила, но до этого была пара хороших попыток, из которых уже можно выезжать. Все очень близко. Так что надеюсь, что все получится.

Olympics: Вы очень эффектно выглядите на льду — высокая, статная. Но ваш рост, скорее, вас выделяет по сравнению с более «компактными» фигуристками. Не мешает с четверными?

МХ: Про свой рост я особенно не задумываюсь. Он мне точно не мешает. Я не знаю, как все, что мы делаем, ощущается с маленьким ростом, поэтому все как у всех. Это точно не сказывается на моих прыжках или катании. Выделяет ли это меня? Не мне судить.

Olympics: Вы в прошлом ответе сказали, что собираетесь «бороться за попадание на Игры». А есть вообще осознание, что вы вообще-то одна из претенденток на олимпийские путевки? Есть такая мечта?

МХ: Мечта попасть в Пекин у меня, конечно же, есть. Любой спортсмен об этом мечтает — это высшая награда в спорте, как не мечтать-то? И осознание есть. Но когда я начинаю об этом думать, мне сносит голову от того, как это круто.

Oympics: А четыре года назад оно было? Переход в группу Этери Тутберидзе – это определенные перспективы, да и было понятно, что по возрасту вы сможете в олимпийский сезон перейти во взрослый разряд.

МХ: Четыре года назад я только в Москву приехала. Я даже не могла себя представить на каких-то всероссийских соревнованиях. Этапы Кубка России мне казались просто чем-то невероятным. Потом, когда я уже выступала на этих этапах, я не могла себя представить на юниорских этапах серии Гран-при. Мне это также казалось чем-то из ряда вон. Мы недавно с Камилой это обсуждали. Вот совсем недавно мы были такими маленькими, выступали на «Надеждах России» в Саранске — падали, кувыркались, пытались что-то показать. А сейчас уже выступаем в юниорах, во взрослых… Время летит быстро.

Olympics: А конкуренция внутри «Хрустального» вас подстегивает или наоборот, добавляет лишних нервов?

МХ: Конкуренция помогает, подстегивает, не дает расслабиться, когда мы все находимся на одной тренировке. Кто-то прыгнул четверной, ты пойдешь прыгнешь, потом еще кто-то… Адреналин!

Oympics: А тот факт, что вы недавно выиграли на «Будапешт Трофи» у действующей чемпионки мира Анны Щербаковой добавляет этого адреналина?

МХ: То, что я выиграла у Ани, — до сих пор не могу осознать. Конечно, я была очень рада, что впервые за долгое время выиграла соревнования. Но мне есть над чем работать, поэтому на этом моменте я не зацикливалась.

Olympics: А пристальное внимание к вам не мешает? Или проще было выступать в роли «темной лошадки», когда не было столько от вас ожиданий?

МХ: Моя цель — сделать свою работу, все, что я умею. Мой девиз по жизни — что я наработаю, то я и получу. Может даже не девиз, а скорее что-то, что я поняла на личном опыте. А много или мало ко мне внимания — я не задумываюсь. Даже иногда удаляю соцсети на соревнования, так что я даже не в курсе всех дискуссий.

Olympics: А дружба в «Хрустальном» существует?

МХ: Вне льда мы все очень хорошо общаемся. В раздевалке я сижу с Дашей [Усачевой], Соней [Акатьевой] и Аделией Петросян и мы все хорошо общаемся. Да и с Камилой тоже, потому что мы пришли в группу примерно в одно и то же время — как-то так само получилось.

Olympics: А с более старшими девочками? Болели ли за Евгению Медведеву и Алину Загитову на Олимпийских играх?

МХ: Я на тот момент только перешла в группу Этери Георгиевны — как раз когда они были в Корее. Я месяц тренировалась в ее группе без нее. Так что девочек до Игр не знала. Соревнования в прямом эфире не смотрела — было рано очень четыре-пять утра, я спала. Но когда просыпалась, первым делом хватала телефон и смотрела результаты. Помню, что очень радовалась за Алину [Загитову] и за Женю [Медведеву]. Несколько раз пересматривала их прокаты.

Когда они вернулись, в первую очередь я познакомилась с Алиной Загитовой. Мы вместе заминались в зале, а потом болтали во время растяжки. Нас было несколько человек и мы говорили про домашних животных. Алина тогда была очень скромной, очень спокойной, очень приятной в общении. Она и сейчас такая.

Olympics: А какое у вас первое олимпийское воспоминание? Помните Игры, которые смотрели?

МХ: Я первый раз посмотрела Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Естественно, я смотрела только фигурное катание, потому что больше меня ничего не интересовало. Так что мое первое воспоминание — это пара Волосожар — Траньков. Я раньше фанатела от их программ. Мне очень нравилось, как они катались, как выполняли элементы. Я мечтала быть как они.

Olympics: А кто сейчас вдохновляет?

МХ: Из действующих спортсменов меня больше всего вдохновляет Никита Нагорный. Мне очень нравится следить за ним — он и Олимпиаду выиграл, и успевает вести и Instagram, и YouTube. Меня это поражает!