Гран-при Франции-2021. Танцы на льду, итоги ритм-танца: Пападакис – Сизерон – вне конкуренции, Степанова – Букин – третьи с отставанием в почти 10 баллов

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в ритм-танце на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после первого вида программы. За свой вакинг они набрали 89,08 балла. Двумя неделями ранее в Италии фигуристы набрали 87,45. После выступления перед своей публикой они отметили, что довольны тем, что уровни их элементов выросли: «Наша цель – увеличить стоимость элементов, поднять уровни. Мы до сих пор тренируем вакинг вне льда: не так, как перед сезоном, но время от времени занимаемся с хореографом. Этот танец потребовал от нас выхода из зоны комфорта, чтобы привыкнуть к этому стилю, сделать все чисто. Мы внесли ряд изменений в танец, сделали его более чувственным. Что касается подготовки, то в этом сезона вся она выстроена вокруг Олимпийских игр. У нас много титулов чемпионов мира, много рекордов. Главное для нас сейчас именно Игры».

Канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье стали вторыми, уступив лидерам в оценке за технику почти 6 баллов. Ритм-танец бронзовых призеров чемпионата мира-2021 и победителей этапа Гран-при «Скейт Канада» был оценен в 81,35 балла. Сами фигуристы оценили прокат положительно.

Александра Степанова и Иван Букин стали третьими (79,89 балла). Подопечные Ирины Жук и Александра Свинина получили за технику почти на 2 балла меньше, чем в Турине: секция блюза получила первый уровень вместо третьего. Хотя сами фигуристы не совсем поняли это решение техпанели: «Сегодня мы откатали лучше, чем в Италии. Пока не понимаем, почему баллы меньше, чем в Италии. Мы довольны своим выступлением».

Аннабель Морозов – Андрей Багин стали шестыми (68,45 балла).

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 89.08 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 81.35 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 79.89 Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 70.74 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 69.23 Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 68.45 Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 64.62 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 64.43 Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 63.95 Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 57.14

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции