Гран-при Франции-2021. Танцы на льду, итоги ритм-танца: Пападакис – Сизерон – вне конкуренции, Степанова – Букин – третьи с отставанием в почти 10 баллов

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в ритм-танце на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию.
Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после первого вида программы. За свой вакинг они набрали 89,08 балла. Двумя неделями ранее в Италии фигуристы набрали 87,45. После выступления перед своей публикой они отметили, что довольны тем, что уровни их элементов выросли: «Наша цель – увеличить стоимость элементов, поднять уровни. Мы до сих пор тренируем вакинг вне льда: не так, как перед сезоном, но время от времени занимаемся с хореографом. Этот танец потребовал от нас выхода из зоны комфорта, чтобы привыкнуть к этому стилю, сделать все чисто. Мы внесли ряд изменений в танец, сделали его более чувственным. Что касается подготовки, то в этом сезона вся она выстроена вокруг Олимпийских игр. У нас много титулов чемпионов мира, много рекордов. Главное для нас сейчас именно Игры».
Канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье стали вторыми, уступив лидерам в оценке за технику почти 6 баллов. Ритм-танец бронзовых призеров чемпионата мира-2021 и победителей этапа Гран-при «Скейт Канада» был оценен в 81,35 балла. Сами фигуристы оценили прокат положительно.
Александра Степанова и Иван Букин стали третьими (79,89 балла). Подопечные Ирины Жук и Александра Свинина получили за технику почти на 2 балла меньше, чем в Турине: секция блюза получила первый уровень вместо третьего. Хотя сами фигуристы не совсем поняли это решение техпанели: «Сегодня мы откатали лучше, чем в Италии. Пока не понимаем, почему баллы меньше, чем в Италии. Мы довольны своим выступлением».
Аннабель Морозов – Андрей Багин стали шестыми (68,45 балла).
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 89.08
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 81.35
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 79.89
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 70.74
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 69.23
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 68.45
- Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 64.62
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 64.43
- Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 63.95
- Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 57.14
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Франции во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)