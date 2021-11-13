Гран-при Японии-2021. Макар Игнатов первым из российских одиночников исполнил 4 четверных в программе

13 ноября в Токио завершились соревнования мужчин-одиночников на 4-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию «NHK Trophy».

За неделю до турнира стало известно, что его пропустит самый звездный участник, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но и без него эта часть программы не перестала быть интересной.

Произвольная программа добавила положительных эмоций российским болельщикам: оба фигуриста, представляющие в Токио Россию, показали очень хорошие прокаты. Александр Самарин, сделав эталонный каскад четверной лутц – тройной тулуп и отказавшись уже по ходу исполнения прыжка от второго четверного лутца в пользу тройного, показал достаточно уверенный и осознанный прокат. Вкупе еще с двумя тройными акселями и тем, что все элементы были выполнены на плюсы серебряный призер чемпионата Европы-2019 выдал прокат, оцененный в этот день второй после Семы Уно суммой 171,33 балла. В общем же итоге Самарин оказался на шестой позиции с 255,65 балла.

Александр Самарин: Сегодня было явно получше, чем вчера. Есть куда расти. Доволен тем, что не было ошибок, которые по копеечке отнимают баллы и силы. Я не сделал второй четверной, есть куда стремиться. Очень хотел выступить в Японии: здесь безумная поддержка, невероятные условия. Рад, что снова здесь выступаю. Что касается дальнейшего, то сейчас не буду забегать вперед, буду идти постепенно, набирать форму.

Макар Игнатов продемонстрировал, можно сказать, исторический прокат и добился исторического достижения, став первым российским одиночником, который исполнил в программе 4 четверных прыжка. Ученик Евгения Рукавицына начал со своего уже фирменного четверного риттбергера, который, правда, техбригада засчитала недокрученным в четверть. Далее последовали каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов, четверной тулуп, а также тройной аксель. К концу программы Макар совсем потерял в скорости, чувствовалась усталость. За технику петербуржец получил третью оценку, вслед за Уно и Самариным. Но невысокие компоненты и сумма в короткой оставили его на общем четвертом месте (257,20 балла). Правда ставшему третьим Джунхван Чха Игнатов проиграл лишь 2,4 балла.

Кстати, после проката Макар отметил, что идеалом в фигурном катании видит Юдзуру Ханю. А насчет того, как он при своем высоком росте (183 см) справляется с прыжками, ответил: «Мой рост, размах дают мне силы и не мешают исполнять прыжки. В таком росте я уже 3-4 года, так что не знаю, как может быть по-другому».

Кореец Джунхван Чха упал на четверном сальхове, который был не докручен и понижен в стоимости. Как и в Турине неделей ранее подопечный Брайна Орсера не смог показать чистый прокат в произвольной после прекрасной короткой, но в этот раз смог подняться на пьедестал (набрав 259,60 балла), хоть и заняв пятое место во второй день.

Победитель этапа Гран-при в Лас-Вегасе Винсент Чжоу начал прокат с бабочки вместо четверного лутца, но затем выполнил 4 прыжка в четыре оборота. Хотя лишь четверной флип получил надбавки. Из-за недокрута была понижена стоимость двух четверных сальховов, на четверном тулупе был отмечен недокрут в четверть. С 161,18 балла Винсент стал шестым в произвольной программе, но общая сумма в 260,69 балла позволила ему стать серебряным призером.

Винсент Чжоу: Я разочарован своим прокатом, сделал много ошибок. Я должен был выступать лучше, но сегодня в прокате я не показал того, что показываю на тренировках. Все имеет свои причины, знаю, почему эти соревнования были тяжелыми для меня.

Сема Уно стал победителем турнира, обойдя Чжоу на 30 баллов. Программа с 4 четверными прыжками, где лишь второй четверной тулуп получил сбавки в оценках, стала лучшей за день. 187,57 балла и общие 290,15 баллов позволили подопечному Стефана Ламбьеля оторваться от всех со значительным преимуществом.

Гран-при Японии. Мужчины | Произвольная программа

Сема Уно (Япония) – 290.15 — 15 очков Винсент Чжоу (США) – 260.69 — 13 очков Джунхван Чха (Корея) – 259.60 — 11 очков Макар Игнатов (Россия) – 257.20 — 9 очков Маттео Риццо (Италия) – 255.84 — 7 очков Александр Самарин (Россия) – 255.65 — 5 очков Сота Ямамото (Япония) – 238.90 — 4 очка Као Миура (Япония) – 232.89 — 3 очка Томоки Хиватаси (США) – 217.08 — 0 Нам Нгуен (Канада) – 208.39 — 0 Камден Пулкинен (США) – 193.18 — 0

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Сема Уно (Япония) – 187.57 Александр Самарин (Россия) – 171.33 Маттео Риццо (Италия) – 171.06 Макар Игнатов (Россия) – 166.66 Джунхван Чха (Корея) – 163.68 Винсент Чжоу (США) – 161.18 Као Миура (Япония) – 156.27 Сота Ямамото (Япония) – 152.85 Томоки Хиватаси (США) – 144.72 Нам Нгуен (Канада) – 144.11 Камден Пулкинен (США) – 137.65

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU показывает «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»