«NHK трофи»-2021. Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция

12-14 ноября в Турине пройдет четвертый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи». По итогам трех прошедших этапов на счету российских одиночниц семь медалей, одиночников — две, спортивных пар — четыре, танцевальных дуэтов — одна. Также стали известны имена первых финалистов: почти наверняка в Осаке мы увидим Нейтана Чена, спортивную пару Вэньцзин Суй — Цун Хань и танцевальный дуэт Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью. Текущий полный рейтинг — здесь.
«NHK Трофи» попал в новости еще до своего старта. Сначала двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал о намерении наконец-то исполнить четверной аксель на домашнем этапе, а буквально через несколько дней объявил о снятии из-за травмы ноги. Потом его примеру последовала Рика Кихира — главная конкурентка российских одиночниц. И буквально накануне вылета россиян в Японию стало известно, что этап пропустит и Александра Трусова, тоже восстанавливающаяся после травмы. К сожалению, эти фигуристы вряд ли смогут рассчитывать на попадание в финал, а вот отсутствие лидеров мирового рейтинга добавит интриги в соревнования.
В женском одиночном катании после снятия Кихиры и Трусовой, главная борьба на этапе развернется между Дарьей Усачевой, японкой Каори Сакомото и кореянкой Ю Ен. В активе каждой из этих фигуристок уже есть высокие баллы, и победа может гарантировать попадание в финал.
В мужском одиночном катании в отсутствии Юдзуру честь страны восходящего солнца будет в первую очередь защищать Сема Уно, занявший второе место на этапе в Лас-Вегасе. Американец Винсент Джоу, выигравший на том же этапе в США и у Уно, и у Нейтана Чена, будет стремиться взять свое второе золото. Макар Игнатов, итальянец Маттео Риццо и кореец Джунхван Чха совершенно точно будут бороться за пьедестал. Будем надеяться, что восстановился и Александр Самарин после не самого удачного выступления в Канаде.
В соревнованиях спортивных пар в борьбу, наконец, вступают действующие чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Анастасия и Александр в этом году выиграли международный турнир «Финляндия Трофи» и выступили на нескольких российских стартах. Их главные соперники — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в копилке которых уже есть золото этапа в Лас-Вегасе.
Наконец-то мы увидим на льду и танцевальный дуэт Никиты Кацалапова — Виктории Синициной. В октябре Никита получил травму спины, и ребята были вынуждены пропустить ряд стартов. Но к этапу в Токио партнер восстановился, и действующие чемпионы мира все-таки дебютируют в рамках серии Гран-при этого сезона. Конкуренцию им составят американцы Мэдисон Чок — Эван Бейтс, занявшие второе место на домашнем этапе. Также на этапе выступит еще один российский дуэт — София Шевченко — Игорь Еременко, занявшие четвертое место на прошлогоднем национальном первенстве.
Большим событием для любителей фигурного катания станет выступление японского дуэта Каны Мурамото — Дайсукэ Такахаси. Бронзовый призер Игр 2010 года в одиночном катании и любимец публики, 35-летний Дайсукэ покоряет танцевальный небосклон. «NHK Трофи» станет первым настоящим международным стартом для дуэта, не считая прошлогоднего этапа серии Гран-при, проведенного в урезанном формате.
Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
12 ноября (пятница)
- 06:25 Пары. Короткая программа
- 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец
- 10:05 Женщины. Короткая программа
- 13:00 Мужчины. Короткая программа
13 ноября (суббота)
- 06:15 Пары. Произвольная программа
- 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 10:35 Женщины. Произвольная программа
- 13:30 Мужчины. Произвольная программа
14 ноября (воскресенье)
- 07:15 Показательные выступления
Участники «NHK Трофи»
- Женщины: Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мана Кавабэ (Япония)
- Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония)
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)