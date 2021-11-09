«NHK трофи»-2021. Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция

12-14 ноября в Турине пройдет четвертый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи». По итогам трех прошедших этапов на счету российских одиночниц семь медалей, одиночников — две, спортивных пар — четыре, танцевальных дуэтов — одна. Также стали известны имена первых финалистов: почти наверняка в Осаке мы увидим Нейтана Чена, спортивную пару Вэньцзин Суй — Цун Хань и танцевальный дуэт Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью. Текущий полный рейтинг — здесь.

«NHK Трофи» попал в новости еще до своего старта. Сначала двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал о намерении наконец-то исполнить четверной аксель на домашнем этапе, а буквально через несколько дней объявил о снятии из-за травмы ноги. Потом его примеру последовала Рика Кихира — главная конкурентка российских одиночниц. И буквально накануне вылета россиян в Японию стало известно, что этап пропустит и Александра Трусова, тоже восстанавливающаяся после травмы. К сожалению, эти фигуристы вряд ли смогут рассчитывать на попадание в финал, а вот отсутствие лидеров мирового рейтинга добавит интриги в соревнования.

В женском одиночном катании после снятия Кихиры и Трусовой, главная борьба на этапе развернется между Дарьей Усачевой, японкой Каори Сакомото и кореянкой Ю Ен. В активе каждой из этих фигуристок уже есть высокие баллы, и победа может гарантировать попадание в финал.

В мужском одиночном катании в отсутствии Юдзуру честь страны восходящего солнца будет в первую очередь защищать Сема Уно, занявший второе место на этапе в Лас-Вегасе. Американец Винсент Джоу, выигравший на том же этапе в США и у Уно, и у Нейтана Чена, будет стремиться взять свое второе золото. Макар Игнатов, итальянец Маттео Риццо и кореец Джунхван Чха совершенно точно будут бороться за пьедестал. Будем надеяться, что восстановился и Александр Самарин после не самого удачного выступления в Канаде.

В соревнованиях спортивных пар в борьбу, наконец, вступают действующие чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Анастасия и Александр в этом году выиграли международный турнир «Финляндия Трофи» и выступили на нескольких российских стартах. Их главные соперники — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в копилке которых уже есть золото этапа в Лас-Вегасе.

Наконец-то мы увидим на льду и танцевальный дуэт Никиты Кацалапова — Виктории Синициной. В октябре Никита получил травму спины, и ребята были вынуждены пропустить ряд стартов. Но к этапу в Токио партнер восстановился, и действующие чемпионы мира все-таки дебютируют в рамках серии Гран-при этого сезона. Конкуренцию им составят американцы Мэдисон Чок — Эван Бейтс, занявшие второе место на домашнем этапе. Также на этапе выступит еще один российский дуэт — София Шевченко — Игорь Еременко, занявшие четвертое место на прошлогоднем национальном первенстве.

Большим событием для любителей фигурного катания станет выступление японского дуэта Каны Мурамото — Дайсукэ Такахаси. Бронзовый призер Игр 2010 года в одиночном катании и любимец публики, 35-летний Дайсукэ покоряет танцевальный небосклон. «NHK Трофи» станет первым настоящим международным стартом для дуэта, не считая прошлогоднего этапа серии Гран-при, проведенного в урезанном формате.

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»