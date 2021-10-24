Этап Гран-при «Скейт Америка»: Трусова выигрывает с одним четверным

В Лас-Вегасе произвольной программой женщин завершились соревнования на 1-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Александра Трусова в отличие от Винсента Джоу сегодня не пыталась исполнить пять четверных прыжков, но и одного лутца ей хватило, чтобы выиграть «Скейт Америка». Второй стала Дарья Усачева, третья — кореянка Ю Ен, чемпионка юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Ксения Синицына выходила на лед первой из россиянок. Задача перед ней стояла не простая — ведь только откатали кореянка Ю Ен, прыгнувшая тройной аксель, и японка Каори Сакомото. Фигуристки получили высокие баллы, а разрыв после короткой программы между ними и Синицыной был минимальный. Вице-чемпионка юношеских Олимпийских игр показала практически чистый прокат, исполнив все каскады во второй половине программы, получив за них бонус. В арсенале Синицыной есть четверной тулуп, но пока фигуристка на соревнованиях его не исполняет. В итоге Ксения уступила обеим соперницам и в технической оценке и в оценке за компоненты. По итогам произвольной программы Синицына на дебютном для себя этапе взрослой серии Гран-при — пятая.

Дарья Усачева в прокате своей произвольной программы, поставленной под музыку из оперы «Турандот» допустила несколько ошибок — оба тройных лутца получили от судей «неясное ребро», тройной флип получился с ошибкой на выезде, а планировавшийся тройной тулуп в каскаде остался только двойным. При плотности результатов было достаточно тревожно — Усачева проиграла произвольную программу и Ю Ен, и Каори Сакомото. Но запаса из короткой программы почти в шесть баллов хватило, чтобы удержать текущую первую строчку турнирной таблицы. Как и вчера, Усачева уступила в итоге только Трусовой.

Александра Трусова феноменально исполнившая пять четверных на предсезонных контрольных прокатов в Челябинске, подняла планку ожиданий. На этом турнире Трусова выступает с травмой ноги — спортсменка не пыталась исполнять тройной аксель в короткой программе, а сегодня катала очень непривычный и для себя, и для зрителей вариант произвольной всего с одним четверным лутцем. Этого все равно оказалось достаточно, чтобы обыграть соперниц на почти 15 баллов — как раз плюс-минус сумму этого четверного прыжка.154.68 балла за произвольную программу, 232.37 в сумме. Трусова — безоговорочный лидер.

«Для меня этот вариант программы очень легкий — с одним четверным. Но я рада, что получилось откатать чисто. Конечно, в будущем я хочу делать больше четверных. На данный момент я не в своей лучшей форме. В лучшей я была, конечно же, на контрольных прокатах. Я постараюсь вернуть ее к Олимпийским играм», — сказала «русская ракета» после прокатов.

В следующий раз мы увидим Александру и Дарью на этапе в Японии. Противостоять им вновь будут Ю Ен и Каори Сакомото, к которым присоединится тяжелая артиллерия в виде Рики Кихиры и Алисы Лю. Для Ксении Синицыной вторым этапом станет Гран-при Франции.

Полные результаты первого этапа серии Гран-при ISU «Скейт Америка» — здесь. Следующий этап серии пройдет 29–31 октября в Канаде.

Итоговые результаты | Женщины

Александра Трусова (Россия) – 232.37 Дарья Усачева (Россия) – 217.31 Ю Ен (Корея) – 216.97 Каори Сакамото (Япония) – 215.93 Ксения Синицына (Россия) – 205.76 Эмбер Гленн (США) – 201.02 Сатоко Мияхара (Япония) – 200.51 Елим Ким (Корея) – 199.34 Екатерина Куракова (Польша) – 188.60 Старр Эндрюс (США) – 177.63 Юхана Йокои (Япония) – 174.07 Одри Шин (США) – 160.78

Результаты | Женщины, произвольная программа