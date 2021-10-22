Серия Гран-при по фигурному катанию 2021/2022: все, что нужно знать — участники, расписание и правила

Серия Гран-при ISU по фигурному катанию — это ежегодная серия из шести турниров и финала, к участию в которой приглашаются сильнейшие фигуристы мира. Так как серия проходит осенью и завершается перед Новым годом, она полностью занимает первую половину сезона. Если на этапах спортсмены еще только набирают форму, то к финалу они уже практически выходят на пик — ведь следом идут национальные отборы в крупнейших федерациях и континентальные первенства. Серия Гран-при — это смотрины программ и контента. Здесь проводятся эксперименты с прыжковыми наборами, хореографией и костюмами, чтобы к главным зимним стартам подойти во всеоружии. Особенно интересно наблюдать за серией в олимпийский сезон — ведь олимпийская медаль это зачастую не сколько результат одного проката, а итог долгой дороги.

22-24 октября серия Гран-при ISU 2021/2022 стартует в Лас-Вегасе, а закончится в декабре — финалом в японской Осаке. Вторым этапом станет Гран-при Канады 29-31 октября. 5-7 ноября в этом году вместо традиционного этапа в Китае, отмененного из-за пандемии, фигуристы поедут в итальянский Турин. Затем «NHK Трофи» в Токио 12-14 ноября и французский этап в Гренобле 19-21 ноября. Заключительный этап в этом году станет домашним для российских фигуристов — «Кубок Ростелеком»пройдет 26-28 ноября на олимпийском катке «Айсберг» в Сочи. Olympics будет следить за всеми этапами серии и рассказывать вам самое интересное. В этом материале Olympics собрал самую важную информацию о турнире — расписание, критерии отбора, система начисления очков и полный список участников.

Все главные новости серии Гран-при, включая превью этапов, видео и комментарии — здесь.

Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Елизавета Туктамышева с золотой медалью финала серии Гран-при 2014/2015. Елена Радионова — с серебром, Эшли Вагнер — с бронзой. Фото © 2014 Getty Images

История турнира

Серия Гран-при ISU под этим названием существует с 1995 года и является преемницей Серии Чемпионов ISU. Россияне не единожды выигрывали финал — Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Илья Кулик и Евгений Плющенко у мужчин. Ирина Слуцкая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова и Алена Косторная у женщин. Евгения Шишкова — Вадим Наумов, Елена Бережная — Антон Сихарулидзе, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин, Татьяна Волосожар — Максим Траньков, Ксения Столбова — Федор Климов и Евгения Тарасова — Владимир Морозов среди спортивных пар. Оксана Грищук — Евгений Платов, Анжелика Крылова — Олег Овсянников, Ирина Лобачева — Илья Авербух, Татьяна Навка — Роман Костомаров и Оксана Домнина — Максим Шабалин в танцах на льду.

По общему количеству медалей, выигранных в финалах, Россия безусловно лидирует, обгоняя ближайших преследователей — США — почти в два раза: 89 медалей против 46. В этом сезоне шанс пополнить копилку есть во всех дисциплинах, но почти наверняка женский подиум в финале будет российским.

Критерии участия

Всего в серии в этом году будут соревноваться 39 одиночников, 45 одиночниц, 26 спортивных пар и 35 танцевальных дуэтов. Фигуристы приглашаются к участию в этапах по результатам прошлогоднего чемпионата мира: спортсмены, занявшие 1-12 места в каждой из дисциплин, получают приглашения на два этапа из шести, но только фигуристы занявшие 1-6 места будут посеяны — то есть будут насколько это возможно разведены по этапам, чтобы повысить шансы выхода в финал.

Далее могут быть приглашены держатели 24 лучших личных рекордов двух прошлых сезонов и те, кто входят в топ-25 рейтинга ISU, рассчитываемого по результатам трех сезонов. И наконец, могут быть приглашены призеры юниорского чемпионата мира и финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона. Также страны-хозяйки этапов имеют право пригласить участников на домашний этап в каждой из дисциплин.

Кроме того для участия фигуристы должны набрать минимальную сумму баллов на турнире, проходящем под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) или турнире серии «ISU Челленджер», в текущем или прошлом сезоне. Исключение составляют фигуристы, получившие приглашение на домашний этап; фигуристы, ранее входившие в рейтинг ISU; и представители распавшихся спортивных пар или танцевальных дуэтов, входивших в рейтинг ISU, выступающие с новыми партнерами.

Минимальный порог общей суммы для участия в серии составляет ⅗ от самой высокой суммы, набранной на прошлогоднем чемпионате мира в этой дисциплине. Для сезона 2021/2022 года эти пороги такие:

Женщины: 139.90

Мужчины: 192.53

Пары: 136.55

Танцы на льду: 132.70.

В этом сезоне пороговые суммы рассчитывались по результатам действующих чемпионов мира — Анны Щербаковой, Нейтана Чена, Анастасии Мишиной — Александра Галлямова, Никиты Кацалапова — Виктории Синицыной.

Схема турнира и правила начисления очков

Всего проводится шесть этапов. На каждом этапе могут выступить не больше 12 мужчин, 12 женщины, 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. На одном этапе в каждой дисциплине от одной страны может выступить только три участника.

На основании занятых мест, фигуристы получают баллы. Шесть лучших представителей в каждой дисциплине по сумме баллов выходят в финал серии, где и определяется победитель.

1-е место — 15 очков

2-е место — 13 очков

3-е место — 11 очков

4-е место — 9 очков

5-е место — 7 очков

6-е место — 5 очков

7-е место — 4 очков (только в одиночном катании)

(только в одиночном катании) 8-е место — 3 очков (только в одиночном катании)

В случае ничьей — если по очкам в финал проходит больше шести участников в дисциплине, применяются дополнительные тай-брейки.

Призовой фонд

Фигуристы получают призовые и на этапах, и в финале. Если на этапах в «призы» попадают только 1–5 места, то в финале вознаграждаются все шесть участников в каждой дисциплине.

Место Призовые на этапах Призовые в финале 1-е место $18 000 $25 000 2-е место $13 000 $18 000 3-е место $9000 $12 000 4-е место $3000 $6000 5-е место $2000 $4000 6-е место Призовые не выплачиваются $3000

Флаги участников этапа Гран-при Китая в 2014 году. Фото © 2014 Getty Images

Участники:

«Скейт Америка» (Лас-Вегас, 22-24 октября)

Женщины: Ксения Синицына (Россия), Александра Трусова (Россия), Дарья Усачева (Россия) , Ю Ен (Корея), Елим Ким (Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США), Старр Эндрюс (США), Юхана Йокои (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония)

, Ю Ен (Корея), Елим Ким (Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США), Старр Эндрюс (США), Юхана Йокои (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония) Мужчины: Артур Даниелян (Россия) , Даниэль Грассль (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джимми Ма (США), Нейтан Чен (США), Винсент Чжоу (США), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Михал Бржезина (Чехия), Сюн Сато (Япония), Сема Уно (Япония)

, Даниэль Грассль (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джимми Ма (США), Нейтан Чен (США), Винсент Чжоу (США), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Михал Бржезина (Чехия), Сюн Сато (Япония), Сема Уно (Япония) Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) , Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США), Челси Лю — Дэнни О’Ши (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)

, Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США), Челси Лю — Дэнни О’Ши (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Молли Чесанек — Егор Егоров (США), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)

«Скейт Кэнада Интернешнл» (Ванкувер, 29-31 октября)

Женщины: Камила Валиева (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония)

Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия) , Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония)

, Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония) Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) , Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)

, Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Уомстикер (Канада), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

«Гран-при Италии» (Турин, 5-7 ноября)

Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия) , Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Брэди Теннелл (США), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)

, Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Брэди Теннелл (США), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония) Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)

Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония) Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) , Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай),

, Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

«NHK Трофи» (Токио, 12-14 ноября)

Женщины: Александра Трусова (Россия), Дарья Усачева (Россия) , Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рика Кихира (Япония), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония)

, Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рика Кихира (Япония), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Даниил Самсонов (Россия) , Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Юдзуру Ханю (Япония)

, Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Юдзуру Ханю (Япония) Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) , Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)

, Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)

«Гран-при Франции» (Гренобль, 19-21 ноября)

Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Майя Маццара (Франция), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония)

Екатерина Рябова (Азербайджан), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Майя Маццара (Франция), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия) , Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)

, Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония) Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) , Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)

, Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) Танцевальные дуэты: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия), Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Аделина Галявьева — Луи Торон (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

«Кубок Ростелеком» (Сочи, 26-28 ноября)