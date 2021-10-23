Этап Гран-при по фигурному катанию «Скейт Америка»: видео и полные результаты

22–24 октября в Лас-Вегасе проходит турнир «Скейт Америка», которым открывается взрослая серия Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас промежуточные и итоговые результаты во всех видах программ, а также видео прокатов.

Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Все главные новости этапов серии и подробные отчеты здесь.

Женщины

Итоговые результаты

Александра Трусова (Россия) – 232.37 Дарья Усачева (Россия) – 217.31 Ю Ен (Корея) – 216.97 Каори Сакамото (Япония) – 215.93 Ксения Синицына (Россия) – 205.76 Эмбер Гленн (США) – 201.02 Сатоко Мияхара (Япония) – 200.51 Елим Ким (Корея) – 199.34 Екатерина Куракова (Польша) – 188.60 Старр Эндрюс (США) – 177.63 Юхана Йокои (Япония) – 174.07 Одри Шин (США) – 160.78

Результаты | Женщины, произвольная программа

Александра Трусова (Россия) – 154.68 Ю Ен (Корея) – 146.24 Каори Сакамото (Япония) – 144.77 Дарья Усачева (Россия) – 140.60 Ксения Синицына (Россия) – 134.25 Сатоко Мияхара (Япония) – 134.15 Эмбер Гленн (США) – 133.45 Елим Ким (Корея) – 128.78 Екатерина Куракова (Польша) – 127.24 Юхана Йокои (Япония) – 119.30 Старр Эндрюс (США) – 115.69 Одри Шин (США) – 97.96

Результаты | Женщины, короткая программа

Александра Трусова (Россия) – 77.69 Дарья Усачева (Россия) – 76.71 Ксения Синицына (Россия) – 71.51 Каори Сакамото (Япония) – 71.16 Ю Ен (Корея) – 70.73 Елим Ким (Корея) – 70.56 Эмбер Гленн (США) – 67.57 Сатоко Мияхара (Япония) – 66.36 Одри Шин (США) – 62.82 Старр Эндрюс (США) – 61.94 Екатерина Куракова (Польша) – 61.36 Юхана Йокои (Япония) – 54.77

Мужчины

Итоговые результаты

Винсент Чжоу (США) – 295.56 Сема Уно (Япония) – 270.68 Нейтан Чен (США) – 269.37 Сюн Сато (Япония) – 247.05 Джимми Ма (США) – 228.12 Михал Бржезина (Чехия) – 227.47 Даниэль Грассль (Италия) – 221.43 Нам Нгуен (Канада) – 219.60 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 217.52 Артур Даниелян (Россия) – 214.93 Кевин Эймоз (Франция) – 58.14

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Винсент Чжоу (США) – 198.13 Нейтан Чен (США) – 186.48 Сема Уно (Япония) – 181.61 Сюн Сато (Япония) – 166.53 Михал Бржезина (Чехия) – 152.04 Даниэль Грассль (Италия) – 150.55 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 149.92 Артур Даниелян (Россия) – 146.19 Нам Нгуен (Канада) – 145.28 Джимми Ма (США) – 143.60 Кевин Эймоз (Франция) — 0 (снялся с турнира).

Результаты | Короткая программа, мужчины

Винсент Чжоу (США) – 97.43 Сема Уно (Япония) – 89.07 Джимми Ма (США) – 84.52 Нейтан Чен (США) – 82.89 Сюн Сато (Япония) – 80.52 Михал Бржезина (Чехия) – 75.43 Нам Нгуен (Канада) – 74.32 Даниэль Грассль (Италия) – 70.88 Артур Даниелян (Россия) – 68.74 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 67.60 Кевин Эймоз (Франция) – 58.14

Спортивные пары

Итоговые результаты

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 222.50 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 208.20 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 205.53 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 202.97 Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США) – 197.42 Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) – 183.12 Челси Лю — Дэнни О’Ши (США) – 175.40 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 147.61

Результаты | Спортивные пары, произвольная программа

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 142.14 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 136.60 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 135.57 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 130.10 Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США) – 128.55 Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) – 118.97 Челси Лю — Дэнни О’Ши (США) – 115.24 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 93.58

Результаты | Короткая программа, спортивные пары

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 80.36 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 75.43 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 72.63 Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США) – 68.87 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 66.37 Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) – 64.15 Челси Лю — Дэнни О’Ши (США) – 60.16 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 54.03

Танцы на льду

Итоговые результаты | Танцы на льду

Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 209.54 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 208.23 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 190.13 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) – 189.69 Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 175.32 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 164.32 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 162.02 Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 160.32 Молли Чесанек — Егор Егоров (США) – 156.97

Результаты | Произвольный танец

Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 125.96 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 125.68 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) – 115.63 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 114.80 Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 106.53 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 100.76 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 98.94 Молли Чесанек — Егор Егоров (США) – 95.90 Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 95.02

Результаты | Ритм-танец

Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 83.58 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 82.55 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 75.33 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) – 74.06 Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 68.79 Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 65.30 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 63.56 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 63.08 Молли Чесанек — Егор Егоров (США) – 61.07

Участники этапа «Скейт Америка»