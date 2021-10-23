Этап Гран-при по фигурному катанию «Скейт Америка»: видео и полные результаты

22–24 октября в Лас-Вегасе проходит турнир «Скейт Америка», которым открывается взрослая серия Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас промежуточные и итоговые результаты во всех видах программ, а также видео прокатов.
Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.
Все главные новости этапов серии и подробные отчеты здесь.
Женщины
Итоговые результаты
- Александра Трусова (Россия) – 232.37
- Дарья Усачева (Россия) – 217.31
- Ю Ен (Корея) – 216.97
- Каори Сакамото (Япония) – 215.93
- Ксения Синицына (Россия) – 205.76
- Эмбер Гленн (США) – 201.02
- Сатоко Мияхара (Япония) – 200.51
- Елим Ким (Корея) – 199.34
- Екатерина Куракова (Польша) – 188.60
- Старр Эндрюс (США) – 177.63
- Юхана Йокои (Япония) – 174.07
- Одри Шин (США) – 160.78
Результаты | Женщины, произвольная программа
- Александра Трусова (Россия) – 154.68
- Ю Ен (Корея) – 146.24
- Каори Сакамото (Япония) – 144.77
- Дарья Усачева (Россия) – 140.60
- Ксения Синицына (Россия) – 134.25
- Сатоко Мияхара (Япония) – 134.15
- Эмбер Гленн (США) – 133.45
- Елим Ким (Корея) – 128.78
- Екатерина Куракова (Польша) – 127.24
- Юхана Йокои (Япония) – 119.30
- Старр Эндрюс (США) – 115.69
- Одри Шин (США) – 97.96
Результаты | Женщины, короткая программа
- Александра Трусова (Россия) – 77.69
- Дарья Усачева (Россия) – 76.71
- Ксения Синицына (Россия) – 71.51
- Каори Сакамото (Япония) – 71.16
- Ю Ен (Корея) – 70.73
- Елим Ким (Корея) – 70.56
- Эмбер Гленн (США) – 67.57
- Сатоко Мияхара (Япония) – 66.36
- Одри Шин (США) – 62.82
- Старр Эндрюс (США) – 61.94
- Екатерина Куракова (Польша) – 61.36
- Юхана Йокои (Япония) – 54.77
Мужчины
Итоговые результаты
- Винсент Чжоу (США) – 295.56
- Сема Уно (Япония) – 270.68
- Нейтан Чен (США) – 269.37
- Сюн Сато (Япония) – 247.05
- Джимми Ма (США) – 228.12
- Михал Бржезина (Чехия) – 227.47
- Даниэль Грассль (Италия) – 221.43
- Нам Нгуен (Канада) – 219.60
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 217.52
- Артур Даниелян (Россия) – 214.93
- Кевин Эймоз (Франция) – 58.14
Результаты | Мужчины, произвольная программа
- Винсент Чжоу (США) – 198.13
- Нейтан Чен (США) – 186.48
- Сема Уно (Япония) – 181.61
- Сюн Сато (Япония) – 166.53
- Михал Бржезина (Чехия) – 152.04
- Даниэль Грассль (Италия) – 150.55
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 149.92
- Артур Даниелян (Россия) – 146.19
- Нам Нгуен (Канада) – 145.28
- Джимми Ма (США) – 143.60
- Кевин Эймоз (Франция) — 0 (снялся с турнира).
Результаты | Короткая программа, мужчины
- Винсент Чжоу (США) – 97.43
- Сема Уно (Япония) – 89.07
- Джимми Ма (США) – 84.52
- Нейтан Чен (США) – 82.89
- Сюн Сато (Япония) – 80.52
- Михал Бржезина (Чехия) – 75.43
- Нам Нгуен (Канада) – 74.32
- Даниэль Грассль (Италия) – 70.88
- Артур Даниелян (Россия) – 68.74
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 67.60
- Кевин Эймоз (Франция) – 58.14
Спортивные пары
Итоговые результаты
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 222.50
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 208.20
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 205.53
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 202.97
- Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США) – 197.42
- Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) – 183.12
- Челси Лю — Дэнни О’Ши (США) – 175.40
- Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 147.61
Результаты | Спортивные пары, произвольная программа
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 142.14
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 136.60
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 135.57
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 130.10
- Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США) – 128.55
- Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) – 118.97
- Челси Лю — Дэнни О’Ши (США) – 115.24
- Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 93.58
Результаты | Короткая программа, спортивные пары
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 80.36
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 75.43
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 72.63
- Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США) – 68.87
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 66.37
- Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) – 64.15
- Челси Лю — Дэнни О’Ши (США) – 60.16
- Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 54.03
Танцы на льду
Итоговые результаты | Танцы на льду
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 209.54
- Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 208.23
- Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 190.13
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) – 189.69
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 175.32
- Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 164.32
- Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 162.02
- Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 160.32
- Молли Чесанек — Егор Егоров (США) – 156.97
Результаты | Произвольный танец
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 125.96
- Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 125.68
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) – 115.63
- Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 114.80
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 106.53
- Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 100.76
- Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 98.94
- Молли Чесанек — Егор Егоров (США) – 95.90
- Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 95.02
Результаты | Ритм-танец
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 83.58
- Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 82.55
- Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 75.33
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) – 74.06
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 68.79
- Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 65.30
- Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 63.56
- Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 63.08
- Молли Чесанек — Егор Егоров (США) – 61.07
Участники этапа «Скейт Америка»
- Женщины: Ксения Синицына (Россия), Александра Трусова (Россия), Дарья Усачева (Россия), Ю Ен (Корея), Елим Ким (Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США), Старр Эндрюс (США), Юхана Йокои (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония)
- Мужчины: Артур Даниелян (Россия), Даниэль Грассль (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джимми Ма (США), Нейтан Чен (США), Винсент Чжоу (США), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Михал Бржезина (Чехия), Сюн Сато (Япония), Сема Уно (Япония)
- Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Джессика Кэлэлэнг — Брайан Джонсон (США), Челси Лю — Дэнни О’Ши (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Молли Чесанек — Егор Егоров (США), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)