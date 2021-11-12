Этап Гран-при «NHK трофи»-2021. Женщины, итоги короткой программы: Усачева получила травму и снялась с соревнований

12 ноября в Токио завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 4-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Неудачи, преследующие фигуристов, заявленных на этот этап, к сожалению, не закончились на снятии фаворитов — Юдзуру Ханю, Александры Трусовой и Рики Кихиры. На шестиминутной разминке перед стартом россиянка Дарья Усачева неудачно выполнила прыжок и травмировалась при падении. Дарью вынесли со льда на руках, а чуть позднее официально объявили о снятии спортсменки. К сожалению, Дарья лишается шансов на выход в финал. Информации о тяжести травмы фигуристки пока нет.
Первое место в короткой программе заняла японка Каори Сакомото. Фигуристка исполнила набор из двойного акселя, тройного лутца (с замечанием от судей) и каскада тройной флип — тройной тулуп. Каори потеряла уровень на дорожке шагов, но это не помешало ей захватить лидерство с суммой 76.56 балла.
Еще одна японская фигуристка — Мана Вакабэ — стала второй. Интересно, что Вакабэ вообще не должна была участвовать во втором этапе серии Гран-при, а получила место из-за снятия соперниц. При этом Мана стала единственной фигуристкой, успешно исполнившей тройной аксель в короткой программе. Мана обошла Каори в технической оценке, но уступила в компонентах. Вакабэ с суммой 73.88 балла — вторая.
Третьей стала кореянка Ю Ен. Фигуристка тоже заходила на тройной аксель, но прыжок не получился. Тройной тулуп в каскаде вышел недокрученным. В итоге Ю Ен не набрала и 70 баллов, но на этом этапе 68.08 балла стало достаточно, чтобы занять третью строчку.
Американки Алиса Лю и Эмбер Гленн тоже исполнили попытки тройного акселя, но и них прыжки не удались. Алиса — четвертая, Эмбер — шестая. Лю проигрывает Ю Ен меньше балла, а значит завтра поборется за пьедестал в произвольной программе.
Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
12 ноября (пятница)
- 06:25 Пары. Короткая программа
- 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец
- 10:05 Женщины. Короткая программа
- 13:00 Мужчины. Короткая программа
13 ноября (суббота)
- 06:15 Пары. Произвольная программа
- 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 10:35 Женщины. Произвольная программа
- 13:30 Мужчины. Произвольная программа
14 ноября (воскресенье)
- 07:15 Показательные выступления
Участники «NHK Трофи»
- Женщины: Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мана Кавабэ (Япония)
- Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония)
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)