Этап Гран-при «NHK трофи»-2021. Женщины, итоги короткой программы: Усачева получила травму и снялась с соревнований

12 ноября в Токио завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 4-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Неудачи, преследующие фигуристов, заявленных на этот этап, к сожалению, не закончились на снятии фаворитов — Юдзуру Ханю, Александры Трусовой и Рики Кихиры. На шестиминутной разминке перед стартом россиянка Дарья Усачева неудачно выполнила прыжок и травмировалась при падении. Дарью вынесли со льда на руках, а чуть позднее официально объявили о снятии спортсменки. К сожалению, Дарья лишается шансов на выход в финал. Информации о тяжести травмы фигуристки пока нет.

Первое место в короткой программе заняла японка Каори Сакомото. Фигуристка исполнила набор из двойного акселя, тройного лутца (с замечанием от судей) и каскада тройной флип — тройной тулуп. Каори потеряла уровень на дорожке шагов, но это не помешало ей захватить лидерство с суммой 76.56 балла.

Еще одна японская фигуристка — Мана Вакабэ — стала второй. Интересно, что Вакабэ вообще не должна была участвовать во втором этапе серии Гран-при, а получила место из-за снятия соперниц. При этом Мана стала единственной фигуристкой, успешно исполнившей тройной аксель в короткой программе. Мана обошла Каори в технической оценке, но уступила в компонентах. Вакабэ с суммой 73.88 балла — вторая.

Третьей стала кореянка Ю Ен. Фигуристка тоже заходила на тройной аксель, но прыжок не получился. Тройной тулуп в каскаде вышел недокрученным. В итоге Ю Ен не набрала и 70 баллов, но на этом этапе 68.08 балла стало достаточно, чтобы занять третью строчку.

Американки Алиса Лю и Эмбер Гленн тоже исполнили попытки тройного акселя, но и них прыжки не удались. Алиса — четвертая, Эмбер — шестая. Лю проигрывает Ю Ен меньше балла, а значит завтра поборется за пьедестал в произвольной программе.

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»