Гран-при Франции-2021. Мужчины, итоги короткой программы: Кагияма лидирует с двумя четверными, у Алиева есть шанс на медаль

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в короткой программе среди мужчин на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Японец Юма Кагияма возглавил турнирную таблицу, Денис Васильев из Латвии и Джейсон Браун из США расположились на второй и третьей позиции. Россиянин Дмитрий Алиев находится на пятом месте, Артур Даниелян – на восьмом, Андрей Мозалев – на девятом.
Серебряный призер чемпионата мира-2021 стал единственным, кто выполнил в этот вечер два прыжка в четыре оборота. В своем прокате Юма продемонстрировал каскад четверной сальхов – тройной тулуп и четверной тулуп, а также тройной аксель, который был сделан с помаркой. В итоге, Кагияма получил более 100 баллов за программу – 100,64.
«Есть ряд моментов, которые вызвали сожаление. Например, ошибка на тройном акселе. Но даже с ней я получил более 100 баллов. Весь сезон короткая программа у меня получается не так, как хочется. Но сегодня еще до проката ощущения в теле были прекрасные. Завтра настраиваюсь на хороший прокат и стараюсь не забивать голову мыслями о контенте, который мне нужно сделать», – сказал Юма после проката.
Денис Васильев после выступления отметил, что рад вернуться в Гренобль и почувствовать эмоции публики. Она, к слову сказать, ученика Стефана Ламбьеля всегда принимает восторженно. Несмотря на отсутствие в его прокатах прыжков в четыре оборота. Фигурист из Латвии набирает приличную сумму чистым исполнением элементов, в т.ч. непрыжковых, которые у него оценены высоко, а также компонентами. Как говорит Денис, зрелость и выразительность на льду появляется, когда растешь как спортсмен и как человек. В короткой Васильев продемонстрировал каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной аксель и тройной лутц и заработал 89,76 балла, заняв второе место.
Джейсон Браун – также из тех фигуристов, кто занимает очень высокие места без четверных за счет своего преимущества в других элементах и компонентах. Он уступил Денису десятые балла (89,39 балла), правда прокат американца был не слишком чистым: тройной аксель был засчитан как недокрученный в четверть и за само исполнение судьи сняли 2,51 балла. Над улучшением качества выполнения элементов Джейсон и планирует работать в дальнейшем.
Дмитрий Алиев выглядел в короткой программе уже совсем не удручающе, как это было в Турине две недели назад. Чемпион Европы-2020 выполнил каскад из четверного и тройного тулупов и тройной лутц, но сдвоил аксель, который планировал, конечно, исполнить в три оборота. С 85,05 баллами Дмитрий занял пятое место и имеет хорошие шансы на попадание в итоговую тройку. На вопрос, почему он не снимается с турниров, если испытывает проблемы психологического характера, о чем он говорил на этапе в Италии, подопечный Евгения Рукавицына сообщил: «Психологические проблемы, как их решить не участвуя в соревнованиях? На старте всплывают все моменты, все проблемы, которые нужно решить до следующего старта, нужно бороться. Если дали Гран-при, надо в нем участвовать».
Артур Даниелян начал программу с четверного сальхова, правда, недокрученного в четверть, и каскада из тройных лутца и тулупа, но затем упал на тройном акселе, который был оценен как недокрученный. Хочется надеяться, что тяжелый период, связанный с восстановлением от травм, для серебряного призера чемпионата Европы-2020 завершен. Артур с 76,81 балла – на восьмом месте.
Чемпион мира среди юниоров-2020 Андрей Мозалев также переживает нелучшее время. Подопечный Кирилла Давыденко на старте проката показал четверной тулуп, упал с недокрученного в четверть четверного сальхова, оставшись без каскада, и с тройного акселя. 68,77 балла и девятое место.
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Юма Кагияма (Япония) – 100.64
- Денис Васильев (Латвия) – 89.76
- Джейсон Браун (США) – 89.39
- Сюн Сато (Япония) – 87.82
- Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05
- Киган Мессинг (Канада) – 85.03
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84.47
- Артур Даниелян (Россия) – 76.81
- Андрей Мозалев (Россия) – 68.77
- Ромен Понсар (Франция) – 66.38
- Габриеле Франджипани (Италия) – 66.33
- Кевин Эймоз (Франция) – 63.98
Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)