Гран-при Франции-2021. Мужчины, итоги короткой программы: Кагияма лидирует с двумя четверными, у Алиева есть шанс на медаль

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в короткой программе среди мужчин на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Японец Юма Кагияма возглавил турнирную таблицу, Денис Васильев из Латвии и Джейсон Браун из США расположились на второй и третьей позиции. Россиянин Дмитрий Алиев находится на пятом месте, Артур Даниелян – на восьмом, Андрей Мозалев – на девятом.

Серебряный призер чемпионата мира-2021 стал единственным, кто выполнил в этот вечер два прыжка в четыре оборота. В своем прокате Юма продемонстрировал каскад четверной сальхов – тройной тулуп и четверной тулуп, а также тройной аксель, который был сделан с помаркой. В итоге, Кагияма получил более 100 баллов за программу – 100,64.

«Есть ряд моментов, которые вызвали сожаление. Например, ошибка на тройном акселе. Но даже с ней я получил более 100 баллов. Весь сезон короткая программа у меня получается не так, как хочется. Но сегодня еще до проката ощущения в теле были прекрасные. Завтра настраиваюсь на хороший прокат и стараюсь не забивать голову мыслями о контенте, который мне нужно сделать», – сказал Юма после проката.

Денис Васильев после выступления отметил, что рад вернуться в Гренобль и почувствовать эмоции публики. Она, к слову сказать, ученика Стефана Ламбьеля всегда принимает восторженно. Несмотря на отсутствие в его прокатах прыжков в четыре оборота. Фигурист из Латвии набирает приличную сумму чистым исполнением элементов, в т.ч. непрыжковых, которые у него оценены высоко, а также компонентами. Как говорит Денис, зрелость и выразительность на льду появляется, когда растешь как спортсмен и как человек. В короткой Васильев продемонстрировал каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной аксель и тройной лутц и заработал 89,76 балла, заняв второе место.

Джейсон Браун – также из тех фигуристов, кто занимает очень высокие места без четверных за счет своего преимущества в других элементах и компонентах. Он уступил Денису десятые балла (89,39 балла), правда прокат американца был не слишком чистым: тройной аксель был засчитан как недокрученный в четверть и за само исполнение судьи сняли 2,51 балла. Над улучшением качества выполнения элементов Джейсон и планирует работать в дальнейшем.

Дмитрий Алиев выглядел в короткой программе уже совсем не удручающе, как это было в Турине две недели назад. Чемпион Европы-2020 выполнил каскад из четверного и тройного тулупов и тройной лутц, но сдвоил аксель, который планировал, конечно, исполнить в три оборота. С 85,05 баллами Дмитрий занял пятое место и имеет хорошие шансы на попадание в итоговую тройку. На вопрос, почему он не снимается с турниров, если испытывает проблемы психологического характера, о чем он говорил на этапе в Италии, подопечный Евгения Рукавицына сообщил: «Психологические проблемы, как их решить не участвуя в соревнованиях? На старте всплывают все моменты, все проблемы, которые нужно решить до следующего старта, нужно бороться. Если дали Гран-при, надо в нем участвовать».

Артур Даниелян начал программу с четверного сальхова, правда, недокрученного в четверть, и каскада из тройных лутца и тулупа, но затем упал на тройном акселе, который был оценен как недокрученный. Хочется надеяться, что тяжелый период, связанный с восстановлением от травм, для серебряного призера чемпионата Европы-2020 завершен. Артур с 76,81 балла – на восьмом месте.

Чемпион мира среди юниоров-2020 Андрей Мозалев также переживает нелучшее время. Подопечный Кирилла Давыденко на старте проката показал четверной тулуп, упал с недокрученного в четверть четверного сальхова, оставшись без каскада, и с тройного акселя. 68,77 балла и девятое место.

Результаты | Мужчины, короткая программа

Юма Кагияма (Япония) – 100.64 Денис Васильев (Латвия) – 89.76 Джейсон Браун (США) – 89.39 Сюн Сато (Япония) – 87.82 Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05 Киган Мессинг (Канада) – 85.03 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84.47 Артур Даниелян (Россия) – 76.81 Андрей Мозалев (Россия) – 68.77 Ромен Понсар (Франция) – 66.38 Габриеле Франджипани (Италия) – 66.33 Кевин Эймоз (Франция) – 63.98

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции