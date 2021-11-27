Гран-при России-2021. Женщины, итоги: Валиева выигрывает с очередным мировым рекордом

27 ноября в Сочи произвольной программой женщин завершились соревнования на заключительном этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Камила Валиева заняла первое место, обновив свои же мировые рекорды — 185.29 балла за произвольную программу и 272.71 по сумме за две программы. Днем ранее Камила установила рекорд и в короткой программе. Второй стала Елизавета Туктамышева, Майя Хромых — третья. С этими результатами все три россиянки выходят в финал серии, который пройдет в японской Осаке 9-12 декабря.
В своей произвольной программе Камила Валиева исполнила три четверных прыжка — четверной сальхов и два четверных тулупа в комбинациях, а также тройной аксель. Камила получила высшие уровни за все элементы и несколько десяток в оценках за компоненты. На этом этапе Камила обошла не только соперниц, но заочно «выиграла» и в мужском зачете. Победитель в произвольной программе Михаил Коляда набрал 180.16 балла, а победитель этапа Морис Квителашвили — 266.33 балла в сумме. Но юная рекордсменка в отличие от еще одной любительницы четверных Александры Трусовой, не спешит соревноваться с юношами напрямую:
«Мне нравится моя категория. Я считаю, что мужчинам немного легче делать тройные аксели и четверные прыжки. У них больше мышц, они более выносливые. А для нас это иначе, мне, кажется, что это не должно сравниваться напрямую».
Елизавета Туктамышева продолжает радовать стабильностью. Ученица Мишина исполнила два тройных акселя, а также усложнила один из каскадов — теперь Лиза прыгает тройной лутц — тройной тулуп, вместо «три — два». Фигуристка сказала, что такой вариант и продолжит отрабатывать к финалу серии и национальному чемпионату. На фоне юных соперниц 24-летняя Лиза совершенно не теряется и, очевидно, на текущий момент является одним из лидеров сборной. На пресс-конференции Туктамышева рассказала про свой опыт работы с Алексеем Николаевичем Мишиным и как их команде спустя годы после звездного сезона 2014/2015, когда Лиза выиграла все главные титулы, вновь удалось подняться в топ российского женского фигурного катания:
«Алексей Николаевич преподает мне много уроков по жизни в фигурном катании. Мы с ним через многое прошли. Наверное, наш союз крепкий, потому что Алексей Николаевич верил в меня всегда и видел мой потенциал. Он знал, что я могу больше, чем я могла показать в не самые удачные моменты в моей спортивной карьере. И в ответ я старалась делать все, что могу, все, что в моих силах. Но самое важное — это доверие между тренером и спортсменом. Без этого не будет результата. У нас сейчас очень хорошая команда с Алексеем Мишиным и Татьяной Прокофьевой, все в балансе»
Майя Хромых, не справившаяся с короткой программой, сегодня пыталась исполнить два четверных тулупа — прыжок в каскаде получился, а одиночный вышел с ошибкой на приземлении. 154.97 баллов хватило, чтобы обойти Туктамышеву в произвольной программе, но не хватило, чтобы подняться выше Лизы в турнирной таблице.
Кроме Валиевой, Туктамышевой и Хромых в финал также вышли Анна Щербакова, Алена Косторная и Каори Сакомото. Полные рейтинговые таблицы и финалисты во всех дисциплинах — здесь.
Итоговые результаты | Женщины
- Камила Валиева (Россия) – 272.71 — 15 очков
- Елизавета Туктамышева (Россия) – 229.23 — 13 очков
- Майя Хромых (Россия) – 219.69 — 11 очков
- Мэрайя Белл (США) – 210.35 — 9 очков
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 203.69 — 7 очков
- Мадлен Скизас (Канада) – 192.14 — 5 очков
- Виктория Сафонова (Беларусь) – 185.64 — 4 очка
- Рино Мацуике (Япония) – 184.36 — 3 очка
- Екатерина Куракова (Польша) – 175.64 — 0 очков
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 175.24 — 0 очков
- Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 163.11 — 0 очков
- Ольга Микутина (Австрия) – 161.09 — 0 очков
Результаты | Женщины, произвольная программа
- Камила Валиева (Россия) – 185.29
- Майя Хромых (Россия) – 154.97
- Елизавета Туктамышева (Россия) – 149.13
- Мэрайя Белл (США) – 140.98
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 139.25
- Виктория Сафонова (Беларусь) – 127.45
- Мадлен Скизас (Канада) – 124.32
- Рино Мацуике (Япония) – 121.38
- Екатерина Куракова (Польша) – 119.21
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 116.37
- Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 113.85
- Ольга Микутина (Австрия) – 104.00
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.
🗞 Все новости Гран-при России — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)