Гран-при России-2021. Женщины, итоги: Валиева выигрывает с очередным мировым рекордом

27 ноября в Сочи произвольной программой женщин завершились соревнования на заключительном этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Камила Валиева заняла первое место, обновив свои же мировые рекорды — 185.29 балла за произвольную программу и 272.71 по сумме за две программы. Днем ранее Камила установила рекорд и в короткой программе. Второй стала Елизавета Туктамышева, Майя Хромых — третья. С этими результатами все три россиянки выходят в финал серии, который пройдет в японской Осаке 9-12 декабря.

В своей произвольной программе Камила Валиева исполнила три четверных прыжка — четверной сальхов и два четверных тулупа в комбинациях, а также тройной аксель. Камила получила высшие уровни за все элементы и несколько десяток в оценках за компоненты. На этом этапе Камила обошла не только соперниц, но заочно «выиграла» и в мужском зачете. Победитель в произвольной программе Михаил Коляда набрал 180.16 балла, а победитель этапа Морис Квителашвили — 266.33 балла в сумме. Но юная рекордсменка в отличие от еще одной любительницы четверных Александры Трусовой, не спешит соревноваться с юношами напрямую:

«Мне нравится моя категория. Я считаю, что мужчинам немного легче делать тройные аксели и четверные прыжки. У них больше мышц, они более выносливые. А для нас это иначе, мне, кажется, что это не должно сравниваться напрямую».

Елизавета Туктамышева продолжает радовать стабильностью. Ученица Мишина исполнила два тройных акселя, а также усложнила один из каскадов — теперь Лиза прыгает тройной лутц — тройной тулуп, вместо «три — два». Фигуристка сказала, что такой вариант и продолжит отрабатывать к финалу серии и национальному чемпионату. На фоне юных соперниц 24-летняя Лиза совершенно не теряется и, очевидно, на текущий момент является одним из лидеров сборной. На пресс-конференции Туктамышева рассказала про свой опыт работы с Алексеем Николаевичем Мишиным и как их команде спустя годы после звездного сезона 2014/2015, когда Лиза выиграла все главные титулы, вновь удалось подняться в топ российского женского фигурного катания:

«Алексей Николаевич преподает мне много уроков по жизни в фигурном катании. Мы с ним через многое прошли. Наверное, наш союз крепкий, потому что Алексей Николаевич верил в меня всегда и видел мой потенциал. Он знал, что я могу больше, чем я могла показать в не самые удачные моменты в моей спортивной карьере. И в ответ я старалась делать все, что могу, все, что в моих силах. Но самое важное — это доверие между тренером и спортсменом. Без этого не будет результата. У нас сейчас очень хорошая команда с Алексеем Мишиным и Татьяной Прокофьевой, все в балансе»

Майя Хромых, не справившаяся с короткой программой, сегодня пыталась исполнить два четверных тулупа — прыжок в каскаде получился, а одиночный вышел с ошибкой на приземлении. 154.97 баллов хватило, чтобы обойти Туктамышеву в произвольной программе, но не хватило, чтобы подняться выше Лизы в турнирной таблице.

Кроме Валиевой, Туктамышевой и Хромых в финал также вышли Анна Щербакова, Алена Косторная и Каори Сакомото. Полные рейтинговые таблицы и финалисты во всех дисциплинах — здесь.

Итоговые результаты | Женщины

Камила Валиева (Россия) – 272.71 — 15 очков Елизавета Туктамышева (Россия) – 229.23 — 13 очков Майя Хромых (Россия) – 219.69 — 11 очков Мэрайя Белл (США) – 210.35 — 9 очков Луна Хендрикс (Бельгия) – 203.69 — 7 очков Мадлен Скизас (Канада) – 192.14 — 5 очков Виктория Сафонова (Беларусь) – 185.64 — 4 очка Рино Мацуике (Япония) – 184.36 — 3 очка Екатерина Куракова (Польша) – 175.64 — 0 очков Екатерина Рябова (Азербайджан) – 175.24 — 0 очков Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 163.11 — 0 очков Ольга Микутина (Австрия) – 161.09 — 0 очков

Результаты | Женщины, произвольная программа

Камила Валиева (Россия) – 185.29 Майя Хромых (Россия) – 154.97 Елизавета Туктамышева (Россия) – 149.13 Мэрайя Белл (США) – 140.98 Луна Хендрикс (Бельгия) – 139.25 Виктория Сафонова (Беларусь) – 127.45 Мадлен Скизас (Канада) – 124.32 Рино Мацуике (Япония) – 121.38 Екатерина Куракова (Польша) – 119.21 Екатерина Рябова (Азербайджан) – 116.37 Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 113.85 Ольга Микутина (Австрия) – 104.00

🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России