Итоги Гран-при России по фигурному катанию-2021: видео прокатов, баллы и места

26–28 ноября в Сочи проходит турнир Гран-при Франции — шестой и заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас итоговые результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

Листайте ниже, чтобы увидеть полные результаты в женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.

Все главные новости и подробные отчеты Гран-при России здесь.

Текущее распределение мест и претенденты на попадание в финал по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Мужчины

Результаты | Мужчины, короткая программа

Кадзуки Томоно (Япония) – 95.81 Морис Квителашвили (Грузия) – 95.37 Роман Садовский (Канада) – 84.59 Михаил Коляда (Россия) – 84.48 Камден Пулкинен (США) – 83.47 Михал Бржезина (Чехия) – 82.31 Евгений Семененко (Россия) – 81.00 Брендан Керри (Австралия) – 80.48 Маттео Риццо (Италия) – 77.45 Кэйдзи Танака (Япония) – 76.69 Марк Кондратюк (Россия) – 74.16 Ника Эгадзе (Грузия) – 50.35

Спортивные пары

Результаты | Пары, короткая программа

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) – 73.91 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 73.64 Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) – 69.39 Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 64.97 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 63.99 Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 59.92 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) – 58.95 Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) – 58.53

Танцы на льду

Результаты | Ритм-танец

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 86.81 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) – 79.56 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 76.39 Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 75.94 Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) – 73.72 Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) – 71.95 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 71.43 Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) – 71.05

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России