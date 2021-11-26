Итоги Гран-при России по фигурному катанию-2021: видео прокатов, баллы и места

26–28 ноября в Сочи проходит турнир Гран-при Франции — шестой и заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас итоговые результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.
Листайте ниже, чтобы увидеть полные результаты в женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.
Все главные новости и подробные отчеты Гран-при России здесь.
Текущее распределение мест и претенденты на попадание в финал по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.
Мужчины
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Кадзуки Томоно (Япония) – 95.81
- Морис Квителашвили (Грузия) – 95.37
- Роман Садовский (Канада) – 84.59
- Михаил Коляда (Россия) – 84.48
- Камден Пулкинен (США) – 83.47
- Михал Бржезина (Чехия) – 82.31
- Евгений Семененко (Россия) – 81.00
- Брендан Керри (Австралия) – 80.48
- Маттео Риццо (Италия) – 77.45
- Кэйдзи Танака (Япония) – 76.69
- Марк Кондратюк (Россия) – 74.16
- Ника Эгадзе (Грузия) – 50.35
Спортивные пары
Результаты | Пары, короткая программа
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) – 73.91
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 73.64
- Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) – 69.39
- Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 64.97
- Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 63.99
- Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 59.92
- Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) – 58.95
- Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) – 58.53
Танцы на льду
Результаты | Ритм-танец
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 86.81
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) – 79.56
- Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 76.39
- Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 75.94
- Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) – 73.72
- Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) – 71.95
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 71.43
- Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) – 71.05
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)