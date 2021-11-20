Гран-при Франции-2021. Танцы на льду, итоги:  Пападакис и Сизерон впереди всех с огромным отрывом, Степанова и Букин – мимо финала 

20 ноября в Гренобле на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в танцах на льду. Спортсмены исполнили произвольный танец.

Четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не были безошибочны в своем прокате, но оторвались от серебряных призеров на 18 баллов, заработав 132,17 балла за свою версию «Элегии» Габриэля Форе и 221,25 в общем.

Габриэла Пападакис: Рады вернуться во Францию. Публика отлично принимала. Прокат был хороший. Есть ряд моментов, над которыми мы работали. И мы провели хорошую работу.

Гийом Сизерон: Это было не лучшее мое выступление, но мы довольны.

Пайпер Гиллес и Поль Пуаре стали вторыми, как и в ритм-танце, набрав за прокат 121,81 балла и 203,16 балла в общем.

Пайпер Гиллес: Мы сделали ряд изменений и в ритм-танце, и в произвольном танце. Мы довольны прокатом. Оценки ниже, чем на «Скейт Канада», и нам нужно проанализировать выступление. Но главное, что мы отобрались в финал Гран-при и будем сейчас готовиться к нему.

Чемпионы России-2021 Александра Степанова и Иван Букин снова покорили своей новаторской программой под музыку из кинофильма «Ромео и Джульетта». Они уступили лишь 1,41 балла канадскому дуэту, получив 120.40 балла и общую сумму в 200,29 балла.

Иван Букин: По сравнению с этапом в Италии мы сделали большой шаг вперед, довольны прокатом. Будем готовиться к чемпионату России и исправлять ошибки.

Александра Степанова: Каждые соревнования являются подготовкой к Олимпийским играм. Прежде всего, это проверка своих нервов. Хочется прибавлять от старта к старту и подойти к Играм в наилучшей форме.

Аннабель Морозов – Андрей Багин заняли восьмое место в произвольном танце (103,87 балла) и шестое в итоге (172,32 балла).

Итоговые результаты

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 221.25 — 15 очков Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 203.16 — 13 очков Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 200.29 — 11 очков Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 175.94 — 9 очков Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 175.91 — 7 очков Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 172.32 — 5 очков Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 171.02 — 0 очков Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 169.83 — 0 очков Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 156.61 — 0 очков Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 154.09 — 0 очков

Результаты | Произвольный танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 132.17 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 121.81 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 120.40 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 106.71 Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 106.40 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 105.40 Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 105.17 Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 103.87 Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 96.95 Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 92.66

🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Франции во всех дисциплинах — здесь.

🗞 Все новости Гран-при Франции — здесь.

Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции