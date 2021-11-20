Гран-при Франции-2021. Танцы на льду, итоги:  Пападакис и Сизерон впереди всех с огромным отрывом, Степанова и Букин – мимо финала 

20 ноября в Гренобле на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в танцах на льду. Спортсмены исполнили произвольный танец.
Четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не были безошибочны в своем прокате, но оторвались от серебряных призеров на 18 баллов, заработав 132,17 балла за свою версию «Элегии» Габриэля Форе и 221,25 в общем.
Габриэла Пападакис: Рады вернуться во Францию. Публика отлично принимала. Прокат был хороший. Есть ряд моментов, над которыми мы работали. И мы провели хорошую работу.
Гийом Сизерон: Это было не лучшее мое выступление, но мы довольны.
Пайпер Гиллес и Поль Пуаре стали вторыми, как и в ритм-танце, набрав за прокат 121,81 балла и 203,16 балла в общем.
Пайпер Гиллес: Мы сделали ряд изменений и в ритм-танце, и в произвольном танце. Мы довольны прокатом. Оценки ниже, чем на «Скейт Канада», и нам нужно проанализировать выступление. Но главное, что мы отобрались в финал Гран-при и будем сейчас готовиться к нему.
Чемпионы России-2021 Александра Степанова и Иван Букин снова покорили своей новаторской программой под музыку из кинофильма «Ромео и Джульетта». Они уступили лишь 1,41 балла канадскому дуэту, получив 120.40 балла и общую сумму в 200,29 балла.
Иван Букин: По сравнению с этапом в Италии мы сделали большой шаг вперед, довольны прокатом. Будем готовиться к чемпионату России и исправлять ошибки.
Александра Степанова: Каждые соревнования являются подготовкой к Олимпийским играм. Прежде всего, это проверка своих нервов. Хочется прибавлять от старта к старту и подойти к Играм в наилучшей форме.
Аннабель Морозов – Андрей Багин заняли восьмое место в произвольном танце (103,87 балла) и шестое в итоге (172,32 балла).
Итоговые результаты
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 221.25 — 15 очков
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 203.16 — 13 очков
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 200.29 — 11 очков
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 175.94 — 9 очков
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 175.91 — 7 очков
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 172.32 — 5 очков
- Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 171.02 — 0 очков
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 169.83 — 0 очков
- Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 156.61 — 0 очков
- Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 154.09 — 0 очков
Результаты | Произвольный танец
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 132.17
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 121.81
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 120.40
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 106.71
- Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 106.40
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 105.40
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 105.17
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 103.87
- Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 96.95
- Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 92.66
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Франции во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)