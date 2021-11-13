Гран-при Японии-2021. Виктория Синицина и Никита Кацалапов: «Наша программа о русской душе, полете, нашем пути»

В Токио на четвертом этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи» — завершили свои выступления танцевальные дуэты.

Ученики Александра Жулина, действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли турнир с лучшими оценками за ритм-танец и произвольный (129,11 балла) и общей оценкой 215,44 балла.

Виктория Синицина: Сегодня кататься было удовольствием благодаря публике, партнеру. Мы сделали хорошую на данный момент работу и будем улучшаться с каждым следующим стартом.

Журналисты отметили интересный факт: 7 лет назад, в ноябре 2014 года, на «NHK Трофи» пара буквально начинала свой совместный путь. По признанию партнера, он даже вспомнил тот прокат полностью. Что касается проката нынешнего, то он отметил следующее.

Никита Кацалапов: В этом прокате было не так много скорости, как обычно мы показываем на тренировках. Мы много работаем над скольжением и связками. Сама же программа о русской душе, полете, нашем пути.

Серебряные призеры чемпионата мира-2015 и бронзовые призеры чемпионата мира-2016 Мэдисон Чок и Эван Бейтс начали прокат с досадной ошибки — падении партнера на ровном месте. Но в остальном танец о чувствах инопланетянки и астронавта и познании друг друга был представлен на самом высоком уровне, еще раз доказав, что американцы, как и Синицина — Кацалапов, являются претендентами на медаль Игр в Пекине. За произвольный ученики Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона получили 124,76 балла (чуть более чем на 4 балла меньше россиян). Общая же сумма за их прокаты составила 210,78.

Эван Бейтс: Этот прокат был интересным. Он начался с моего падения, чего раньше у нас не было. Но нам удалось собраться и выполнить танец на уровне. Это станет для нас опытом.

Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании заняли третье место с общей суммой в 191,91 балла и 115,48 балла за произвольный.

Лайла Фир: Мы много работали между «Скейт Канада» и этим турниром и довольны результатом.

София Шевченко и Игорь Еременко так и остались на 9-й позиции (160,13 балла). Надеемся, что ученики Ирины Жук и Александра Свинина подойдут к чемпионату страны в оптимальной форме, оставив позади очень сложное из-за проблем со здоровьем начало сезона.

Гран-при Японии. Танцы на льду | Итоговые результаты

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 215.44 — 15 очков Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 210.78 — 13 очков Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) – 191.91 — 11 очков Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 188.09 — 9 очков Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) – 187.38 — 7 очков Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония) – 179.50 — 5 очков Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 172.20 — 0 очков Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) – 165.38 — 0 очков София Шевченко — Игорь Еременко (Россия) – 160.13 — 0 очков

Результаты | Произвольный танец

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 129.11 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 124.76 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) – 115.48 Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) – 112.93 Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 111.69 Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония) – 108.76 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 104.07 Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) – 99.31 София Шевченко — Игорь Еременко (Россия) – 94.96

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU показывает «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»