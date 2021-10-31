Этап Гран-при «Скейт Канада». Женщины, итоги произвольной программы: Валиева вновь выигрывает с мировыми рекордами

В Ванкувере завершились соревнования в произвольной программе у женщин на 2-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию «Скейт Канада». Камила Валиева выиграла золото на дебютном для себя этапе взрослой серии Гран-при. На этом этапе Валиева обновила все три личных рекорда — в короткой программе, в произвольной и по сумме. Два последних стали новыми мировыми рекордами. Рекорд в короткой программе все еще принадлежит Алене Косторной, которая выиграла бронзу этапа. Елизавета Туктамышева с двумя практически безошибочными прокатами — вторая.

Три россиянки закрывали соревнования. Первой на лед выходила Алена Косторная. На этом старте Косторная выступает с новыми программами. Как и в короткой программе, фигуристка пыталась исполнить тройной аксель, но прыжок все еще далек от идеала — недокрут и ошибка на приземлении. Не получились также тройной сальхов и лутц во второй половине программы. В итоге Косторная проиграла произвольную программу не только россиянкам, выступавшим после нее, но и японке Маи Михаре. Однако запаса с короткой программы хватило, чтобы сохранить за собой третью строчку общего зачета.

На пресс-конференции Косторная прокомментировала свои оценки за компоненты, которые значительно ниже тех, что мы привыкли видеть в протоколах этой фигуристки:

«Не мне решать или судить, какие оценки я должна получать. Что я накатала, то я и получила. Это было первое представление моих новых программ, поэтому думаю, что оценки соизмеримы тому, что я показала сегодня».

Елизавета Туктамышева блестяще справилась со своими двумя тройными акселями. В минус этого проката произвольной программы идет только недокрученный тройной флип, все остальное выполнено блестяще. После проката фигуристка отметила, что все еще борется с последствиями джетлага и долгих перелетов:

«Я безумно рада, что удалось исполнить произвольную в хорошем качестве. Перед выходом состояние было не на 100%, поэтому сегодняшний день – это опять борьба с собой. Так что я счастлива, что все закончилось на такой положительной ноте».

Камила Валиева выступала последней. В отличие от «Финляндия Трофи» сегодня обошлось без падения на тройном акселе, хоть и была ошибка на выезде. С чистым прокатом с тремя четверными прыжками — четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде и еще одна комбинация с четверным тулупом во второй половине программы — Камила набрала 180.89 балла за произвольную и 265.08 балла в сумме, обновив личные и мировые рекорды.

«Я счастлива, что почти получилось выполнить свою задачу. Помарки были небольшие. Я очень счастлива таким оценкам. Но всегда есть куда расти. Например, не делать степ-аут на акселе, делать немного лучше прыжки. Пока что усложнять программу не планирую, будут стараться накатать этот контент», — сказала Камила на пресс-конференции.

Американка Алиса Лю не справилась с прыжками и заняла седьмое место в произвольной программе и итоговое пятое.

Алену Косторную в следующий раз мы увидим на этапе во Франции, а Валиева, Туктамышева и Майя Хромых поборются за медали российского этапа в Сочи.

Результаты | Произвольная программа

Камила Валиева (Россия) – 180.89 Елизавета Туктамышева (Россия) – 151.64 Маи Михара (Япония) – 142.12 Алена Косторная (Россия) – 138.96 Вакаба Хигути (Япония) – 135.86 Мана Кавабэ (Япония) – 133.22 Алиса Лю (США) – 132.90 Хэ Ин Ли (Корея) – 127.37 Мадлен Скизас (Канада) – 123.95 Карен Чен (США) – 114.67 Эмили Босбэк (Канада) – 100.35 Элисон Шумахер (Канада) – 95.72

Итоговые результаты «Скейт Канада» | Женщины

Камила Валиева (Россия) – 265.08 — 15 очков Елизавета Туктамышева (Россия) – 232.88 — 13 очков Алена Косторная (Россия) – 214.54 — 11 очков Маи Михара (Япония) – 210.01 — 9 очков Алиса Лю (США) – 206.53 — 7 очков Вакаба Хигути (Япония) – 205.27 — 5 очков Хэ Ин Ли (Корея) – 190.00 — 4 очка Мадлен Скизас (Канада) – 186.56 — 3 очка Мана Кавабэ (Япония) – 186.52 — 0 очков Карен Чен (США) – 183.41 — 0 очков Эмили Босбэк (Канада) – 159.88 — 0 очков Элисон Шумахер (Канада) – 151.19 — 0 очков

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