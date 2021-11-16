Гран-при Франции-2021 по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция

19-21 ноября в Гренобле пройдет пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Франции. По итогам четырех прошедших этапов на счету российских одиночниц семь медалей, одиночников — две, спортивных пар — шесть, танцевальных дуэтов — две. Евгения Тарасова — Владимир Морозов первые из россиян гарантировали себе место в финале серии. Полный текущий рейтинг во всех дисциплинах — здесь.
В женском одиночном катании за медали в первую очередь поборются россиянки — действующая чемпионка мира Анна Щербакова, действующая чемпионка Европы Алена Косторная и вице-чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына. Любое призовое место станет для Щербаковой гарантией попадания в финал серии, а вот Косторной нужно будет стараться подняться как можно выше. Другие спортсменки, выступающие на этапе, на финал в этом сезоне вряд ли могут рассчитываться, а вот за высокие места могут побороться и Вакаба Хигути, и Мэрайя Белл, и Екатерина Рябова. Вместо двух снявшихся француженок — Маццара и Мейте на этапе выступят японка Юхана Йокои и кореянка Пак Ен Джон.
В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев. К сожалению, ни у кого из них нет «финальных» перспектив. Дмитрий и Артур выступают в этом сезоне пока не блестяще, а у чемпиона юношеских Олимпийских игр Мозалева этап в Гренобле — единственный. Хотя при хорошем прокате именно Андрей сможет побороться за места вверху турнирной таблицы. Фаворитами этапа, безусловно, являются действующий вице-чемпион мира Юма Кагияма и американец Джейсон Браун. Кагияма, скорее всего, пройдет в финал при любой призовой позиции, а вот Брауну опасно опускаться ниже второго места.
В спортивных парах на своем втором этапе выступят действующие чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Бороться ребята будут в основном сами с собой и при хорошем прокате должны занимать первое место и обеспечивать себе путевку в финал. Также Россию представят Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, которые заняли третье место на этапе в Турине. Если Юлия и Михаил смогут подняться на вторую ступеньку, то у пары появится шанс попасть в финал Гран-при в своей первый взрослый сезон.
В танцах на льду Александра Степанова — Иван Букин опять будут выступать против непобедимых Габриэлы Пападакис — Гийома Сизерона. Задачу выхода в финал российскому дуэту усложнят канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, которые выиграли домашний этап. Также в танцах на льду выступят россияне Аннабель Морозов — Андрей Багин, занявшие шестое место на этапе в Лас-Вегасе.
Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)