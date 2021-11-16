Гран-при Франции-2021 по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция

19-21 ноября в Гренобле пройдет пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Франции. По итогам четырех прошедших этапов на счету российских одиночниц семь медалей, одиночников — две, спортивных пар — шесть, танцевальных дуэтов — две. Евгения Тарасова — Владимир Морозов первые из россиян гарантировали себе место в финале серии. Полный текущий рейтинг во всех дисциплинах — здесь.

В женском одиночном катании за медали в первую очередь поборются россиянки — действующая чемпионка мира Анна Щербакова, действующая чемпионка Европы Алена Косторная и вице-чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына. Любое призовое место станет для Щербаковой гарантией попадания в финал серии, а вот Косторной нужно будет стараться подняться как можно выше. Другие спортсменки, выступающие на этапе, на финал в этом сезоне вряд ли могут рассчитываться, а вот за высокие места могут побороться и Вакаба Хигути, и Мэрайя Белл, и Екатерина Рябова. Вместо двух снявшихся француженок — Маццара и Мейте на этапе выступят японка Юхана Йокои и кореянка Пак Ен Джон.

В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев. К сожалению, ни у кого из них нет «финальных» перспектив. Дмитрий и Артур выступают в этом сезоне пока не блестяще, а у чемпиона юношеских Олимпийских игр Мозалева этап в Гренобле — единственный. Хотя при хорошем прокате именно Андрей сможет побороться за места вверху турнирной таблицы. Фаворитами этапа, безусловно, являются действующий вице-чемпион мира Юма Кагияма и американец Джейсон Браун. Кагияма, скорее всего, пройдет в финал при любой призовой позиции, а вот Брауну опасно опускаться ниже второго места.

В спортивных парах на своем втором этапе выступят действующие чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Бороться ребята будут в основном сами с собой и при хорошем прокате должны занимать первое место и обеспечивать себе путевку в финал. Также Россию представят Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, которые заняли третье место на этапе в Турине. Если Юлия и Михаил смогут подняться на вторую ступеньку, то у пары появится шанс попасть в финал Гран-при в своей первый взрослый сезон.

В танцах на льду Александра Степанова — Иван Букин опять будут выступать против непобедимых Габриэлы Пападакис — Гийома Сизерона. Задачу выхода в финал российскому дуэту усложнят канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, которые выиграли домашний этап. Также в танцах на льду выступят россияне Аннабель Морозов — Андрей Багин, занявшие шестое место на этапе в Лас-Вегасе.

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции