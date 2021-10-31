Алена Косторная о смене программ: «Новую произвольную программу я чувствую лучше, чем предыдущую»

Алена Косторная выиграла бронзу этапа серии Гран-при «Скейт Канада» с двумя новыми программами

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Алена КОСТОРНАЯ
Фото © Skate Canada / Danielle Earl Photography

Алена Косторная выиграла бронзу этапа серии Гран-при ISU по фигурному катанию «Скейт Канада» с двумя новыми программами. Фигуристка набрала 214.54 балла в сумме и уступила только Елизавете Туктамышевой и Камиле Валиевой.

Еще на турнире «Финляндия Трофи» в сентябре Косторная выступала с другими постановками. На пресс-конференции по итогам соревнований, действующая чемпионка Европы рассказала, как было принято решение сменить обе программы в столь короткий срок.

— После «Финляндия Трофи» я вышла на вторую тренировку, и мои тренеры сказали, то будем менять произвольную программу. Я не стала оспаривать решение. Почему нет? Новую произвольную программу я чувствую лучше, чем предыдущую. А смена короткой программы произошла необычным образом. Встал вопрос о показательном номере для «Скейт Канада», и я предложила катать что-нибудь с английским текстом, чтобы зрителям на арене было приятно. Мне предложили прокатать программу «New York, New York», которую я не показала в прошлом году. И когда я ее поехала, всем так понравилось, что решили поменять ее. Потому что даже ненакатанный вариант смотрится гораздо лучше, чем предыдущий.

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