Гран-при Франции-2021. Женщины, итоги: Анна Щербакова выиграла, исполнив после падения четверной

20 ноября в Гренобле на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию исполнили произвольную программу женщины.

Действующая чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова стал лучшей в этом виде и в общем итоге. Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная стала второй в произвольной программе и по сумме двух программ, Вакаба Хигути стала третьей и после шестого места в короткой стала бронзовым призером.

Лидер соревнований Анна Щербакова начала прокат с падения на заходе на четверной лутц. Элемент было оценен в 0 баллов. В очередной раз подопечная Этери Тутберидзе продемонстрировала бойцовский характер – сразу же исполнила на плюсы четверной флип, а следом каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Лишь на тройном флипе в каскаде с ойлером и тройным сальховом техбригада отметила неясное ребро. За программу Анна заработала 151,75 балла и 229,69 в итоге.

Анна Щербакова: Честно говоря, не могу еще прийти в себя после проката. Не поняла что случилось на первом прыжке. Нужно посмотреть прокат, проанализировать. Я была сконцентрирована на разминке, хорошо прыгала. Падение выбило из колеи, но я смогла выполнить все остальные прыжки. Хотя внутри я переживала. Сейчас еще пока до сих пор в шоке.

В дальнейшем мне нужно усложнить контент, чисто исполнять программы, показывать образ. Сегодня из-за ошибки в начале весь прокат об этом думала и не могла отстраниться и полностью передать образ. Также буду работать над короткой программой. Мы работали над ней накануне этого турнира, но еще предстоит много работы.

Победительница финала серии Гран-при 2019/2020 Алена Косторная начала программу также с падения – на тройном акселе, недокрученном в четверть. Все остальные прыжковые элементы чемпионка континента-2020 выполнила и получила 145,41 балла. Общая сумма Алены за две программы составила 221,85 балла.

Алена Косторная: Результатом довольна. Разочаровал аксель, хотелось бы попробовать два. Я его тренировала. Почему он не получился – я не поняла. Когда сюда приехала, ни разу хорошо он не получился. Я очень хотела, чтобы он получился и зациклилась на нем. Но я сделала остальные элементы.

Что касается программы, музыки, я восторге от Билли Айлиш. Ее вызов обществу – я не такая как все и не буду как все. Она не боится быть глупой. Мне это безумно импонирует. Я такая же, я катаю себя. Все прически и макияж для прокатов я придумываю и делаю сама, люблю экспериментировать. Я смотрю на Билли Айлиш и беру идеи, глядя на нее.

Турнир был немного необычным для нас с той стороны, что тренировки начинались в 07.50. Для нас это рано. В Москве мы приходим на занятия в 10.30, тренировка начинается в 11.45.

Вакаба Хигути из Японии также не докрутила триксель в четверть, но приземлила его. Правда, техспециалисты усмотрели неясное ребро на тройном флипе и недокрут в четверть на тройном тулупе в каскаде. За эти же элементы Вакаба получила сбавки. 141,04 балла за программу и 204,91 в общем.

Вакаба Хигути: Сегодня было лучшее выступление в сезоне. Я довольна, но были ошибки. Буду работать над ними при подготовке к чемпионату Японии.

Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2020 Ксения Синицына стала шестой в произвольной (128,87 балла). Недокрут в четверть был отмечен на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем, на тройных лутце и сальхове в каскаде с ойлером. С 198,76 балла ученица Светланы Пановой заняла четвертое место.

Ксения Синицына: Довольна своим выступлением. С задачей справилась, но не хватает скорости и ультра-си. Это мой первый взрослый сезон. Меня пока никто не знает. Нужно выступать, чтобы зарабатывать вторую оценку. Мне не хватает скорости, нужно вкладываться в каждое движение, нужно, чтобы катание было быстрее и сильнее.

Итоговые результаты

Анна Щербакова (Россия) – 229.69 — 15 очков Алена Косторная (Россия) – 221.85 — 13 очков Вакаба Хигути (Япония) – 204.91 — 11 очков Ксения Синицына (Россия) – 198.76 — 9 очков Карен Чен (США) – 194.00 — 7 очков Мэрайя Белл (США) – 190.79 — 5 очков Екатерина Рябова (Азербайджан) – 186.65 — 4 очка Пак Ен Джон (Корея) – 186.11 — 3 очка Юхана Йокои (Япония) – 176.93 — 0 очков Хэ Ин Ли (Корея) – 171.32 — 0 очков Леа Серна (Франция) – 170.33 — 0 очков Старр Эндрюс – снятие — 0 очков

Результаты | Женщины, произвольная программа

Анна Щербакова (Россия) – 151.75 Алена Косторная (Россия) – 145.41 Вакаба Хигути (Япония) – 141.04 Мэрайя Белл (США) – 129.98 Карен Чен (США) – 129.33 Ксения Синицына (Россия) – 128.87 Юхана Йокои (Япония) – 124.61 Екатерина Рябова (Азербайджан) – 123.31 Пак Ен Джон (Корея) – 119.11 Хэ Ин Ли (Корея) – 108.14 Леа Серна (Франция) – 107.58

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции