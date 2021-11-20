Гран-при Франции-2021. Женщины, итоги: Анна Щербакова выиграла, исполнив после падения четверной

20 ноября в Гренобле на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию исполнили произвольную программу женщины.
Действующая чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова стал лучшей в этом виде и в общем итоге. Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная стала второй в произвольной программе и по сумме двух программ, Вакаба Хигути стала третьей и после шестого места в короткой стала бронзовым призером.
Лидер соревнований Анна Щербакова начала прокат с падения на заходе на четверной лутц. Элемент было оценен в 0 баллов. В очередной раз подопечная Этери Тутберидзе продемонстрировала бойцовский характер – сразу же исполнила на плюсы четверной флип, а следом каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Лишь на тройном флипе в каскаде с ойлером и тройным сальховом техбригада отметила неясное ребро. За программу Анна заработала 151,75 балла и 229,69 в итоге.
Анна Щербакова: Честно говоря, не могу еще прийти в себя после проката. Не поняла что случилось на первом прыжке. Нужно посмотреть прокат, проанализировать. Я была сконцентрирована на разминке, хорошо прыгала. Падение выбило из колеи, но я смогла выполнить все остальные прыжки. Хотя внутри я переживала. Сейчас еще пока до сих пор в шоке.
В дальнейшем мне нужно усложнить контент, чисто исполнять программы, показывать образ. Сегодня из-за ошибки в начале весь прокат об этом думала и не могла отстраниться и полностью передать образ. Также буду работать над короткой программой. Мы работали над ней накануне этого турнира, но еще предстоит много работы.
Победительница финала серии Гран-при 2019/2020 Алена Косторная начала программу также с падения – на тройном акселе, недокрученном в четверть. Все остальные прыжковые элементы чемпионка континента-2020 выполнила и получила 145,41 балла. Общая сумма Алены за две программы составила 221,85 балла.
Алена Косторная: Результатом довольна. Разочаровал аксель, хотелось бы попробовать два. Я его тренировала. Почему он не получился – я не поняла. Когда сюда приехала, ни разу хорошо он не получился. Я очень хотела, чтобы он получился и зациклилась на нем. Но я сделала остальные элементы.
Что касается программы, музыки, я восторге от Билли Айлиш. Ее вызов обществу – я не такая как все и не буду как все. Она не боится быть глупой. Мне это безумно импонирует. Я такая же, я катаю себя. Все прически и макияж для прокатов я придумываю и делаю сама, люблю экспериментировать. Я смотрю на Билли Айлиш и беру идеи, глядя на нее.
Турнир был немного необычным для нас с той стороны, что тренировки начинались в 07.50. Для нас это рано. В Москве мы приходим на занятия в 10.30, тренировка начинается в 11.45.
Вакаба Хигути из Японии также не докрутила триксель в четверть, но приземлила его. Правда, техспециалисты усмотрели неясное ребро на тройном флипе и недокрут в четверть на тройном тулупе в каскаде. За эти же элементы Вакаба получила сбавки. 141,04 балла за программу и 204,91 в общем.
Вакаба Хигути: Сегодня было лучшее выступление в сезоне. Я довольна, но были ошибки. Буду работать над ними при подготовке к чемпионату Японии.
Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2020 Ксения Синицына стала шестой в произвольной (128,87 балла). Недокрут в четверть был отмечен на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем, на тройных лутце и сальхове в каскаде с ойлером. С 198,76 балла ученица Светланы Пановой заняла четвертое место.
Ксения Синицына: Довольна своим выступлением. С задачей справилась, но не хватает скорости и ультра-си. Это мой первый взрослый сезон. Меня пока никто не знает. Нужно выступать, чтобы зарабатывать вторую оценку. Мне не хватает скорости, нужно вкладываться в каждое движение, нужно, чтобы катание было быстрее и сильнее.
Итоговые результаты
- Анна Щербакова (Россия) – 229.69 — 15 очков
- Алена Косторная (Россия) – 221.85 — 13 очков
- Вакаба Хигути (Япония) – 204.91 — 11 очков
- Ксения Синицына (Россия) – 198.76 — 9 очков
- Карен Чен (США) – 194.00 — 7 очков
- Мэрайя Белл (США) – 190.79 — 5 очков
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 186.65 — 4 очка
- Пак Ен Джон (Корея) – 186.11 — 3 очка
- Юхана Йокои (Япония) – 176.93 — 0 очков
- Хэ Ин Ли (Корея) – 171.32 — 0 очков
- Леа Серна (Франция) – 170.33 — 0 очков
- Старр Эндрюс – снятие — 0 очков
Результаты | Женщины, произвольная программа
- Анна Щербакова (Россия) – 151.75
- Алена Косторная (Россия) – 145.41
- Вакаба Хигути (Япония) – 141.04
- Мэрайя Белл (США) – 129.98
- Карен Чен (США) – 129.33
- Ксения Синицына (Россия) – 128.87
- Юхана Йокои (Япония) – 124.61
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 123.31
- Пак Ен Джон (Корея) – 119.11
- Хэ Ин Ли (Корея) – 108.14
- Леа Серна (Франция) – 107.58
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Франции во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)