Этап Гран-при «NHK трофи»-2021. Синицына и Кацалапов: «Среди олимпийских чемпионов в танцах на льду особенно нравятся Виртью — Мойр и Грищук — Платов»

В Токио на четвертом этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи» — танцевальные дуэты выступили в ритм-танце.
Виктория Синицына и Никита Кацалапов отметили свое начало международного сезона выигрышем в этом виде программы, получив 86,33 балла.
«В конце я показал кулак, который означал, что мы это сделали — хорошо откатали. Рады быть снова на Гран-при и наслаждались прокатом. К тому же публика принимала просто великолепно, устроила овацию стоя и нам, и паре, выступающей за нами», — сказал Никита.
Напомним, что дуэт пропустил почти все старты в начале сезона, выступив только в ритм-танце на этапе Кубка России. Причиной неучастия в турнирах стала вновь обострившаяся травма спины партнера: «Сейчас я чувствую себя хорошо. Много людей мне помогало. Можно сказать, что каждый день я работал дополнительные 2-3 часа».
В олимпийский сезон нельзя обойтись без вопросов об Олимпийских играх. На вопрос, кто из чемпионов главного турнира четырехлетия нравится им больше всего, Вика отметила канадцев Тессу Виртью и Скотта Мойра, а Никита — Оксану Грищук и Евгения Платова. «Но вообще все чемпионы Игр в танцах удивительные», — добавил партнер.
Призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали вторыми в ритм-танце, уступив россиянам совсем немного, 0,31 балла. Американский дуэт также отметил великолепную поддержку зала.
Лайла Фир — Льюис Гибсон из Великобритании стали третьими с 76,43 балла.
Софья Шевченко и Игорь Еременко также только начали этот сезон из-за имевшихся ранее проблем со здоровьем и отметили, что рады наконец-то начать его и показать свои программы. Они стали девятыми (65,17 балла).
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU показывает «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
12 ноября (пятница)
- 06:25 Пары. Короткая программа
- 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец
- 10:05 Женщины. Короткая программа
- 13:00 Мужчины. Короткая программа
13 ноября (суббота)
- 06:15 Пары. Произвольная программа
- 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 10:35 Женщины. Произвольная программа
- 13:30 Мужчины. Произвольная программа
14 ноября (воскресенье)
- 07:15 Показательные выступления
Участники «NHK Трофи»
- Женщины: Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мана Кавабэ (Япония)
- Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония)
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)