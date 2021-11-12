Этап Гран-при «NHK трофи»-2021. Синицына и Кацалапов: «Среди олимпийских чемпионов в танцах на льду особенно нравятся Виртью — Мойр и Грищук — Платов»

В Токио на четвертом этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Японии «NHK Трофи» — танцевальные дуэты выступили в ритм-танце.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов отметили свое начало международного сезона выигрышем в этом виде программы, получив 86,33 балла.

«В конце я показал кулак, который означал, что мы это сделали — хорошо откатали. Рады быть снова на Гран-при и наслаждались прокатом. К тому же публика принимала просто великолепно, устроила овацию стоя и нам, и паре, выступающей за нами», — сказал Никита.

Напомним, что дуэт пропустил почти все старты в начале сезона, выступив только в ритм-танце на этапе Кубка России. Причиной неучастия в турнирах стала вновь обострившаяся травма спины партнера: «Сейчас я чувствую себя хорошо. Много людей мне помогало. Можно сказать, что каждый день я работал дополнительные 2-3 часа».

В олимпийский сезон нельзя обойтись без вопросов об Олимпийских играх. На вопрос, кто из чемпионов главного турнира четырехлетия нравится им больше всего, Вика отметила канадцев Тессу Виртью и Скотта Мойра, а Никита — Оксану Грищук и Евгения Платова. «Но вообще все чемпионы Игр в танцах удивительные», — добавил партнер.

Призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали вторыми в ритм-танце, уступив россиянам совсем немного, 0,31 балла. Американский дуэт также отметил великолепную поддержку зала.

Лайла Фир — Льюис Гибсон из Великобритании стали третьими с 76,43 балла.

Софья Шевченко и Игорь Еременко также только начали этот сезон из-за имевшихся ранее проблем со здоровьем и отметили, что рады наконец-то начать его и показать свои программы. Они стали девятыми (65,17 балла).

Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU показывает «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»