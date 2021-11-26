Гран-при России-2021. Танцы на льду, итоги ритм-танца: Синицина и Кацалапов ожидаемо лидируют

26 ноября в Сочи танцоры исполнили ритм-танец на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

Действующие чемпионы Европы и мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли с суммой в 86,81 балла. Почти столько же они заработали двумя неделями ранее на этапе в Токио.

Виктория Синицина: Мы сегодня с Никитой довольны нашим выступлением, но не на сто процентов. Есть огромное количество того, над чем нужно работать. Рады, что получили season best (лучшие персональные баллы в сезоне), но это не самый лучший наш прокат. Настроение было очень позитивное, зрители были доброжелательные, и вообще атмосфера в Сочи на этом катке потрясающая.

И Виктория, и Никита выступали на этом льду – во дворце спорта «Айсберг» – почти 8 лет, на Олимпийских играх-2014. Тогда Кацалапов в дуэте с Еленой Ильиных стал бронзовым призером в личном турнире и чемпионом в командном. Синицина в паре с Русланом Жиганшиным заняла 16-е место.

Никита Кацалапов: Это место, этот каток, эти раздевалки глубоко в моем сердце, это святое место для меня. Я много раз говорил о качестве льда в «Айсберге», я еще ни на одном катке в мире не чувствовал, как лед поддерживает тебя, помогает тебе. Очень здорово кататься при своих родных зрителях, которые помогали и тогда (на Олимпиаде), и сегодня. Очень много воспоминаний, связанных с этим городом. Люблю сюда возвращаться и чувствую себя здесь как дома.

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри из Италии занимают второе место после ритм-танца (79,56 балла).

Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Серенсен (Канада) – третьи (76,39 балла).

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – бронзовые призеры чемпионата России-2021 – с 71,95 балла заняли шестое место.

Анастасия Скопцова: Мы не смогли присутствовать на всех тренировках перед этим стартом. Довольны прокатом, учитывая такую ситуацию с тренировками. Мы на каждом старте ставим наполеоновские задачи. Этот сезон не отличается от других. Мы ставим целью откатать как никогда в жизни, выложиться на 200% в каждом прокате.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – 8-е (71,05 балла).

Егор Базин: Возможно поскольку у нас был первый стартовый номер, мы были сдержаны, контролировали элементы. У нас было три старта подряд, это вырабатывает уверенность.

Результаты | Ритм-танец

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 86.81 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) – 79.56 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 76.39 Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 75.94 Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) – 73.72 Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) – 71.95 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 71.43 Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) – 71.05

🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России