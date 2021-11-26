Гран-при России-2021. Танцы на льду, итоги ритм-танца: Синицина и Кацалапов ожидаемо лидируют

26 ноября в Сочи танцоры исполнили ритм-танец на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию.
Действующие чемпионы Европы и мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли с суммой в 86,81 балла. Почти столько же они заработали двумя неделями ранее на этапе в Токио.
Виктория Синицина: Мы сегодня с Никитой довольны нашим выступлением, но не на сто процентов. Есть огромное количество того, над чем нужно работать. Рады, что получили season best (лучшие персональные баллы в сезоне), но это не самый лучший наш прокат. Настроение было очень позитивное, зрители были доброжелательные, и вообще атмосфера в Сочи на этом катке потрясающая.
И Виктория, и Никита выступали на этом льду – во дворце спорта «Айсберг» – почти 8 лет, на Олимпийских играх-2014. Тогда Кацалапов в дуэте с Еленой Ильиных стал бронзовым призером в личном турнире и чемпионом в командном. Синицина в паре с Русланом Жиганшиным заняла 16-е место.
Никита Кацалапов: Это место, этот каток, эти раздевалки глубоко в моем сердце, это святое место для меня. Я много раз говорил о качестве льда в «Айсберге», я еще ни на одном катке в мире не чувствовал, как лед поддерживает тебя, помогает тебе. Очень здорово кататься при своих родных зрителях, которые помогали и тогда (на Олимпиаде), и сегодня. Очень много воспоминаний, связанных с этим городом. Люблю сюда возвращаться и чувствую себя здесь как дома.
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри из Италии занимают второе место после ритм-танца (79,56 балла).
Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Серенсен (Канада) – третьи (76,39 балла).
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – бронзовые призеры чемпионата России-2021 – с 71,95 балла заняли шестое место.
Анастасия Скопцова: Мы не смогли присутствовать на всех тренировках перед этим стартом. Довольны прокатом, учитывая такую ситуацию с тренировками. Мы на каждом старте ставим наполеоновские задачи. Этот сезон не отличается от других. Мы ставим целью откатать как никогда в жизни, выложиться на 200% в каждом прокате.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – 8-е (71,05 балла).
Егор Базин: Возможно поскольку у нас был первый стартовый номер, мы были сдержаны, контролировали элементы. У нас было три старта подряд, это вырабатывает уверенность.
Результаты | Ритм-танец
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 86.81
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) – 79.56
- Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) – 76.39
- Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 75.94
- Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) – 73.72
- Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) – 71.95
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 71.43
- Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) – 71.05
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.
🗞 Все новости Гран-при России — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)