Результаты Гран-при Японии по фигурному катанию «NHK Трофи»-2021: видео прокатов, баллы и места

12–14 ноября в Токио проходит турнир «NHK Трофи»-2021 —Гран-при Японии — четвертый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас итоговые результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов.

Листайте ниже, чтобы увидеть текущие результаты в женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.

Все главные новости и подробные отчеты Гран-при Японии здесь.

Текущее распределение мест и претенденты на попадание в финал по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Женщины

Результаты | Короткая программа

Каори Сакамото (Япония) – 76.56 Мана Кавабэ (Япония) – 73.88 Ю Ен (Корея) – 68.08 Алиса Лю (США) – 67.72 Ын Су Лим (Корея) – 65.23 Эмбер Гленн (США) – 63.43 Рино Мацуике (Япония) – 63.34 Николь Шотт (Германия) – 59.26 Со Ен Ви (Корея) – 58.23 Дарья Усачева (Россия) – снялась с соревнований.

Спортивные пары

Результаты | Короткая программа

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 78.40 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 75.78 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 73.98 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) – 70.75 Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 64.95 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 56.97 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) – 54.63

Танцы на льду

Результаты | Ритм-танец

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 86.33 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 86.02 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) – 76.43 Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 76.40 Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) – 74.45 Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония) – 70.74 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 68.13 Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) – 66.07 София Шевченко — Игорь Еременко (Россия) – 65.17

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»