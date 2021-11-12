Результаты Гран-при Японии по фигурному катанию «NHK Трофи»-2021: видео прокатов, баллы и места

12–14 ноября в Токио проходит турнир «NHK Трофи»-2021 —Гран-при Японии — четвертый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас итоговые результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов.
Листайте ниже, чтобы увидеть текущие результаты в женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.
Все главные новости и подробные отчеты Гран-при Японии здесь.
Текущее распределение мест и претенденты на попадание в финал по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.
Женщины
Результаты | Короткая программа
- Каори Сакамото (Япония) – 76.56
- Мана Кавабэ (Япония) – 73.88
- Ю Ен (Корея) – 68.08
- Алиса Лю (США) – 67.72
- Ын Су Лим (Корея) – 65.23
- Эмбер Гленн (США) – 63.43
- Рино Мацуике (Япония) – 63.34
- Николь Шотт (Германия) – 59.26
- Со Ен Ви (Корея) – 58.23
- Дарья Усачева (Россия) – снялась с соревнований.
Спортивные пары
Результаты | Короткая программа
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 78.40
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 75.78
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 73.98
- Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) – 70.75
- Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 64.95
- Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 56.97
- Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) – 54.63
Танцы на льду
Результаты | Ритм-танец
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) – 86.33
- Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 86.02
- Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) – 76.43
- Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) – 76.40
- Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) – 74.45
- Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония) – 70.74
- Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) – 68.13
- Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) – 66.07
- София Шевченко — Игорь Еременко (Россия) – 65.17
Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
12 ноября (пятница)
- 06:25 Пары. Короткая программа
- 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец
- 10:05 Женщины. Короткая программа
- 13:00 Мужчины. Короткая программа
13 ноября (суббота)
- 06:15 Пары. Произвольная программа
- 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 10:35 Женщины. Произвольная программа
- 13:30 Мужчины. Произвольная программа
14 ноября (воскресенье)
- 07:15 Показательные выступления
Участники «NHK Трофи»
- Женщины: Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Ю Ен (Корея), Со Ен Ви (Корея), Ын Су Лим (Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лю (США), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мана Кавабэ (Япония)
- Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Маттео Риццо (Италия), Нам Нгуен (Канада), Джунхван Чха (Корея), Камден Пулкинен (США), Томоки Хиватаси (США), Винсент Чжоу (США), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония)
- Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США), Одри Лу — Миша Митрофанов (США), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), София Шевченко — Игорь Еременко (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Александра Назарова — Максим Никитин (Украина), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония)