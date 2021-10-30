Этап Гран-при «Скейт Канада». Женщины, итоги короткой программы: Валиева, Туктамышева и Косторная в лидерах

В Ванкувере завершились выступления в короткой программе у женщин на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада». Первое место заняла дебютантка серии — Камила Валиева. Елизавета Туктамышева — вторая, Алена Косторная — третья. Еще одна дебютантка — американка Алиса Лю — на четвертой строчке турнирной таблицы.

Камила Валиева на дебютном для себя этапе взрослой серии Гран-при выходила на лед в сильнейшей разминке под восьмым номером. В отличие от «Финляндия Трофи», где ученица Этери Тутберидзе поставила два мировых рекорда, но не справилась с тройным акселем, сегодня все получилось. Тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине программы — прыжковый набор, принесший Камиле 84.19 балла. Этот результат так и остался непревзойденным до конца соревнований.

Сразу за Камилой каталась ее ровесница — американка Алиса Лю. Алиса выступала с идентичным прыжковым набором, но вот также безупречно исполнить его не получилось — аксель с пониженной стоимостью, ошибка на флипе и неясное ребро. На момент проката Алиса в итоге уступила только Камиле, но потом ее обошли и Косторная, и Туктамышева.

Алена Косторная на этом старте меняет программы — в короткой фигуристка теперь катает под «New York, New York» Лайзы Минелли, а в произвольной Вивальди сменился Билли Айлиш. Алена все еще находится в поиске утраченного тройного акселя. Сегодняшняя попытка была, пожалуй, лучшей, что мы видели за долгое время, но прыжок вышел с недокрутом. Также нехарактерно для себя Алена потеряла уровень на одном из вращений и целых два на дорожке шагов. Возможно, дело в новой программе. Однако это все не помешало Косторной обойти с Лю с суммой 75.58 балла.

Елизавета Туктамышева закрывала соревнования. Самая опытная фигуристка среди российских одиночниц как и Лю выходила на лед с таким же набором как у Камилы Валиевой. Отличие только в том, что каскад лутц — тулуп Лиза исполняет в первой половине программы, а одиночный флип — во второй. Лиза откатала безошибочно и уступила Камиле за технику меньше 2.5 балла и меньше балла в компонентах, набрав 81. 24 балла.

На пресс-конференции Елизавета рассказала о том, что все еще борется с джетлагом и как ее мотивируют более юные соперницы:

«Я так рада, что получилось хорошо откатать сегодня, потому что мое тело, конечно, не особо было в восторге от идеи что-то делать — у нас все еще джетлаг, и я очень хочу спать. Надеюсь, что завтра у меня будет больше энергии и я смогу опять показать хороший прокат. И чистый, конечно же».

«Этот сезон я хочу провести в обычном режиме — стараюсь не думать об Олимпийских играх. Если бы мне-прошлой, скажем лет десять назад, сказали, что я все еще буду делать тройной аксель и кататься в очередной олимпийский сезон — я бы никогда в это не поверила. Но я рада, что я здесь и что я это делаю. И это, конечно, и заслуга наших более юных девочек, что я постоянно заставляю себя совершенствоваться. Так что, кто знает, что я еще смогу сделать в будущем в таких условиях. Я чувствую, что могу быть лучше, что я еще не показала себя на все 100% — это моя мотивация, чтобы кататься и держать себя в той форме, чтобы быть конкурентоспособной на их фоне».

Результаты | Короткая программа, женщины

Камила Валиева (Россия) – 84.19 Елизавета Туктамышева (Россия) – 81.24 Алена Косторная (Россия) – 75.58 Алиса Лю (США) – 73.63 Вакаба Хигути (Япония) – 69.41 Карен Чен (США) – 68.74 Маи Михара (Япония) – 67.89 Хэ Ин Ли (Корея) – 62.63 Мадлен Скизас (Канада) – 62.61 Эмили Босбэк (Канада) – 59.53 Элисон Шумахер (Канада) – 55.47 Мана Кавабэ (Япония) – 53.30

🥇🥈🥉 Полные результаты «Скейт Канада» во всех дисциплинах — здесь.

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Участники «Скейт Канада»

Женщины: Камила Валиева (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония)

Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия) , Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония)

, Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония) Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) , Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)

, Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Уомстикер (Канада), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

29 октября (пятница)

22:55 Пары. Короткая программа

30 октября (суббота)

00:30 Мужчины. Короткая программа

Короткая программа 02:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 04:40 Женщины. Короткая программа

Короткая программа 22:55 Пары. Произвольная программа

31 октября (воскресенье)