Юдзуру Ханю не выступит на «NHK Трофи» из-за травмы ноги

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю повредил правую ногу во время падения на тренировке и не выступит на четвертом этапе серии Гран-при ISU «NHK Трофи» — сообщает федерация фигурного катания Японии. Ханю получил растяженые связок лодыжки. Фигурист поблагодарил всех за поддержку и сказал, что постарается вынести урок из этой травмы. Сейчас его цель — восстановиться и как можно скорее вернуться на лед.

Всего несколько дней назад Юдзуру объявил о своем намерении исполнить четверной аксель на этапе серии Гран-при в Японии. Турнир пройдет в Токио 12–14 ноября.