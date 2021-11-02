Гран-при Италии по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция

5-7 ноября в Турине пройдет третий этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Италии. Изначально этап должен был пройти в Китае, но из-за пандемийной ситуации был перенесен. По итогам двух прошедших этапов на счету российских одиночниц пять медалей, одиночников — одна, спортивных пар — три. Текущий полный рейтинг — здесь.
В женском одиночном катании от России в борьбу за попадание в финал вступят действующая чемпионка мира Анна Щербакова, дебютантка взрослой серии Гран-при Майя Хромых и Софья Самодурова. Эта тройка уже соревновалась между собой в этом сезоне на «Будапешт Трофи». В Венгрии Майя Хромых сенсационно обыграла Щербакову, занявшую второе место, а Самодурова стала третьей. В этот раз в борьбу за медали включатся представительницы Кореи и Японии. Американка Брэди Теннел, изначально заявленная на этап, снялась с турнира.
В мужском одиночном турнире в рамках серии стартуют трехкратный чемпион России Михаил Коляда и действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Для обоих фигуристов это уже второй международный старт — на «Финляндия Трофи» Коляда стал вторым, а Алиев — третьим. Для еще одного россиянина Петра Гуменника этап в Италии станет вторым в серии. Начало сезона у фигуриста не задалось, а на «Мемориале Дениса Тена», проходившего в Казахстане в конце октября, Гуменник обновил все свои личные рекорды. Петр финишировал с солидной суммой 263.14 балла, обойдя Марка Кондратюка и Андрея Мозалева. Основную конкуренцию россиянам составят японец Юма Кагияма — действующий вице-чемпион мира, китаец Боян Цзинь и итальянец Даниэль Грассль. Также в Италии мы увидим ученика Стефана Ламбьеля — Дениса Васильева.
В парном катании Россию представят Юлия Артемьева — Михаил Назарычев и Алина Пепелева — Роман Плешков. К сожалению, шансы попадания обоих дуэтов в финал даже при хорошем выступлении низкие. Скорее всего на втором этапе подряд будет доминировать китайский дуэт Вэньцзин Суй — Цун Хань. Именно эта пара выиграла золото на этапе в Канаде с огромным отрывом от соперников.
В танцах на льду мы наконец-то увидим Александру Степанову — Ивана Букина. Для российского дуэта — это первый старт сезона, они пропустили даже контрольные прокаты в Челябинске. И сразу будет не просто — бороться придется с главными претендентами на золото Игр в Пекине, французами Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном, а также с ведущим американским дуэтом — Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью.
Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)