Гран-при Италии по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция

5-7 ноября в Турине пройдет третий этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при Италии. Изначально этап должен был пройти в Китае, но из-за пандемийной ситуации был перенесен. По итогам двух прошедших этапов на счету российских одиночниц пять медалей, одиночников — одна, спортивных пар — три. Текущий полный рейтинг — здесь.

В женском одиночном катании от России в борьбу за попадание в финал вступят действующая чемпионка мира Анна Щербакова, дебютантка взрослой серии Гран-при Майя Хромых и Софья Самодурова. Эта тройка уже соревновалась между собой в этом сезоне на «Будапешт Трофи». В Венгрии Майя Хромых сенсационно обыграла Щербакову, занявшую второе место, а Самодурова стала третьей. В этот раз в борьбу за медали включатся представительницы Кореи и Японии. Американка Брэди Теннел, изначально заявленная на этап, снялась с турнира.

В мужском одиночном турнире в рамках серии стартуют трехкратный чемпион России Михаил Коляда и действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Для обоих фигуристов это уже второй международный старт — на «Финляндия Трофи» Коляда стал вторым, а Алиев — третьим. Для еще одного россиянина Петра Гуменника этап в Италии станет вторым в серии. Начало сезона у фигуриста не задалось, а на «Мемориале Дениса Тена», проходившего в Казахстане в конце октября, Гуменник обновил все свои личные рекорды. Петр финишировал с солидной суммой 263.14 балла, обойдя Марка Кондратюка и Андрея Мозалева. Основную конкуренцию россиянам составят японец Юма Кагияма — действующий вице-чемпион мира, китаец Боян Цзинь и итальянец Даниэль Грассль. Также в Италии мы увидим ученика Стефана Ламбьеля — Дениса Васильева.

В парном катании Россию представят Юлия Артемьева — Михаил Назарычев и Алина Пепелева — Роман Плешков. К сожалению, шансы попадания обоих дуэтов в финал даже при хорошем выступлении низкие. Скорее всего на втором этапе подряд будет доминировать китайский дуэт Вэньцзин Суй — Цун Хань. Именно эта пара выиграла золото на этапе в Канаде с огромным отрывом от соперников.

В танцах на льду мы наконец-то увидим Александру Степанову — Ивана Букина. Для российского дуэта — это первый старт сезона, они пропустили даже контрольные прокаты в Челябинске. И сразу будет не просто — бороться придется с главными претендентами на золото Игр в Пекине, французами Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном, а также с ведущим американским дуэтом — Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью.

Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии