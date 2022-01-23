Пекин-2022. Мужское одиночное фигурное катание: что нужно знать и за кого болеть
Рассказываем о фигурном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Одиночное мужское фигурное катание — одна из старейших дисциплин в этом виде спорта. Также, начиная с 2014 года, одиночники могут выступать и в олимпийском командном турнире, где занятые ими места конвертируются в баллы национальной команды. Российские фигуристы традиционно сильны в одиночном катании, но последняя олимпийская медаль в этом виде была завоевана Евгением Плющенко в Ванкувере в 2010 году. В Пекине команду ОКР представят трехкратный чемпион России и серебряный призер Игр в Пхенчхане Михаил Коляда, действующим чемпион России и Европы Марк Кондратюк, а также чемпион юношеских Олимпийских игр Андрей Мозалев. В этом сезоне мужское одиночное катание, пожалуй, сама непредсказуемая из дисциплин и шансы на медали есть у многих спортсменов.
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Комплекты медалей: 1
- Мужчины: короткая и произвольная программы
Мужской одиночный турнир проходит в два соревновательных дня. В каждом виде выступает по 30 атлетов с максимальной квотой — три представителя от страны, которая рассчитывается по итогам чемпионата мира прошлого года. Так результаты чемпионата мира 2021 года определят количество квот на Игры в Пекине для 24 атлетов. Оставшиеся шесть квот будут распределены на одном из соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) уже в олимпийский сезон. Последний раз максимальное количество квот россияне выигрывали на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
По итогам короткой программы 24 лучших фигуриста из 30 отбираются в произвольную. Победитель турнира определяется по сумме баллов за обе программы.
Национальные федерации сами определяют атлетов, которые примут участие в Играх, с единственным условием: они должны подтвердить технический минимум по элементам на международных соревнованиях под эгидой ISU в текущем или прошлом сезоне.
Олимпийская история
- Дебют в олимпийской программе – 1908 год
- Самая успешная сборная – США (7 золотых медалей)
- Самый титулованный спортсмен – Гиллис Графстрем (3 золотых медали до 1928 года), из современных — Юдзуру Ханю (2 золотых медали) и Евгений Плющенко (1 золотая и 2 серебряные медали).
В 1908 году на Играх в Лондоне, где фигурное катание дебютировало в качестве олимпийского спорта, среди мужчин были разыграны еще и медали в дисциплине «специальные фигуры». Это был первый и последний раз, когда фигуристы на Играх соревновались в вычерчивании фигур на льду. Единственным олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал представитель тогда еще Российской империи — Николай Панин-Коломенкин.
Успехи россиян
После золота Панина следующую олимпийскую медаль в мужском одиночном катании представителям уже СССР удалось завоевать почти 70 лет спустя. На Играх в Саппоро Сергей Четверухин после восьмого места в короткой программе, смог блестяще выиграть произвольную и взять медаль — серебро. На следующей Олимпиаде в Инсбруке его успех повторил Владимир Ковалев. Виктор Петренко, в 1988 году представлявший СССР, а в 1992 — «Объединенную команду бывших республик СССР» — стал двукратным призером Игр. Он сначала выиграл в Калгари первую в историю страны бронзу, а в Альбервилле — золото.
На следующих четырех Олимпиадах золото выигрывали только представители России: Алексей Урманов, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко.
Плющенко в итоге стал одним из самых успешных фигуристов-одиночников в истории: на его счету два золота — в индивидуальном и командном первенстве, и две серебряных медали в личном первенстве. По общему числу олимпийских наград в этом виде спорте его превосходят только канадские танцоры — Тесса Виртью и Скотт Мойр. Они смогли выиграть пять медалей: три личных и две командных.
Гегемония российских фигуристов, увы, закончилась на домашней Олимпиаде. В Сочи свое первое золото выиграл Юдзуру Ханю, а Россия после снятия с турнира Плющенко оказалась вообще не представлена в этом виде.
За кого болеть в Пекине
Команда ОКР обладатель максимальных трех квот в каждой из дисциплин. ОКР в Пекине будут представлять Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.
Как и в 2018 году, главным претендентом на медали от команды Олимпийского комитета России будет Михаил Коляда. Выступление фигуриста в личном первенстве в Пхенчхане нельзя назвать удачным: Коляда допустил ошибку в короткой программе, стоившую ему каскада прыжков, а затем и в произвольной не смог чисто исполнить все запланированные элементы. В итоге Михаил финишировал восьмым.
В современном поколении фигуристов артистичностью и качеством скольжения Коляда уступает, пожалуй, только нескольким фигуристам в мире. Летом 2020 года 25-летний фигурист сменил тренера и перешел в группу Алексея Мишина. Союз одаренного фигуриста и наставника, причастного к трем золотым олимпийским медалям в этой дисциплине, может принести свои плоды.
Марк Кондратюк — открытие последних двух сезонов. На прошлом чемпионате страны Марк выиграл бронзу, а в этом году и вовсе стал чемпионом, обойдя даже Коляду. Марк подтвердил свой статус сильнейшего фигуриста России, выиграв чемпионат Европы в Таллине.
Самое большое достижение 18-летнего Андрея Мозалева — золото юношеских Олимпийских игр-2020. На взрослом уровне Андрей пока не может похвастаться стабильностью, но смог занять важное место в сборной обойдя главного конкурента Евгения Семененко и на чемпионате страны, и на чемпионате континента.
Представителей команды ОКР сложно назвать фаворитами этого олимпийского цикла, но они очевидно принадлежат элите мирового фигурного катания. А учитывая непредсказуемость мужского одиночного катания, делать медальные прогнозы на Пекин особенно сложно.
За кем следить
- Юдзуру Ханю (Япония), двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира,
- Юма Кагияма (Япония), действующий вице-чемпион мира, трехкратный призер чемпионата Японии
- Сема Уно (Япония), серебряный призер Олимпийских игр, двукратный вице-чемпион мира, четырехкратный чемпион Японии
- Нейтан Чен (США), трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в команде,
- Винсент Чжоу (США), бронзовый призер чемпионата мира, вице-чемпион США,
- Боян Цзинь (Китай), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, победитель чемпионата четырех континентов.