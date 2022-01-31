Пекин-2022. Фигурное катание — парное катание и танцы на льду: что нужно знать и кто будет участвовать

Соревнования по фигурному катанию входят в программу Олимпийских игр с 1908 года (только в 1912-м олимпийского турнира по фигурному катанию не было). До 2014 года фигуристы разыгрывали на Играх 4 комплекта наград: в парном, одиночном мужском и одиночном женском катании, танцах на льду. С 2014-го в программе также командный турнир.

Парное катание

Комплекты медалей: 1

Соревнования: короткая программа, произвольная программа

В олимпийском турнире по парному катанию принимают участие 19 дуэтов. 16 мест из 19 распределялись по странам согласно результатам предолимпийского чемпионата мира. Для того, чтобы страна получила 3 путевки на Игры, сумма мест, занятых ее двумя дуэтами на первенстве планеты, должна была быть не больше 13. В случае участия на чемпионате мира трех дуэтов в расчет бралась сумма лучших двух результатов. Страна получила на Играх два места, если сумма результатов ее участников была больше 13, но не больше 28. Если на предолимпийском чемпионате мира единственный дуэт от страны занял 1-2 место, то на Игры страна имела право выставить три дуэта, если 3-10 место – то два. Страны получили окончательное право на 2 или 3 квоты в случае, если 2 или, соответственно, 3 дуэта этой страны квалифицировались для участия в произвольной программе на чемпионате мира-2021. Если страну на чемпионате мира-2021 представляли один или два дуэта и своими результатами завоевали право на большее количество путевок на Олимпийские игры, то завоевать эту путевку или путевки могли дуэты из этой страны, не принимавшие участие на чемпионате мира-2021, на турнире «Небельхорн Трофи». По одному месту получали те страны, чьи дуэты не завоевали на чемпионате мира право на несколько мест – порядок распределения квот происходил в порядке занятых на предолимпийском мировом первенстве мест.

Страны-обладатели 3 оставшихся путевок были определены на турнире «Небельхорн Трофи» 22-25 сентября 2021 года.

Все квоты не являются именными: состав участников, которые выступают на Олимпийских играх, определяли национальные федерации. Формирование составов сборной происходило по результатам предолимпийских национальных чемпионатов и чемпионата Европы.

По итогам короткой программы лучшие 16 пар квалифицируются в произвольную. Победитель определяется наибольшей суммой баллов за обе программы.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1908 год

Самый успешный спортсмен – Ирина Роднина (олимпийская чемпионка-1972 в паре с Алексеем Улановым и 1976, 1980 - с Александром Зайцевым).

Успехи россиян

Долгое время парное катание считалось советским и российским видом. С 1964 по 2010 год Олимпийские игры в парном катании выигрывали только спортсмены СССР, СНГ и России. На 8 Играх представители СССР, СНГ и России занимали первые две ступеньки пьедестала почета.

Дважды олимпийскими чемпионами становились Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Александр Зайцев (с Ириной Родниной), Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Артур Дмитриев (с Натальей Мишкутенок и Оксаной Дмитриевой). Татьяна Волосожар и Максим Траньков в 2014-м стали олимпийскими чемпионами в парном катании и в команде. Ксения Столбова - Федор Климов также стали олимпийскими чемпионами в команде.

На Играх 2018 года, как и на Играх-2010, россияне не завоевали медалей в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт стали серебряными призерами командного турнира.

За кого болеть в Пекине и за кем следить

В данный момент команда ОКР снова имеет шансы на успех в парном катании. Первым номером сборной являются действующие чемпионы мира, Европы и страны Анастасия Мишина – Александр Галлямов. Серебряные призеры чемпионата мира-2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов в январе стали вторыми на чемпионате Европы. Опытным фигуристам помимо Мишиной и Галлямова составляюь конкуренцию чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2022 Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Главными конкурентами российских пар и фаворитами являются чемпионы мира-2017, 2019, серебряные призеры Игр-2018, серебряные призеры чемпионата мира-2021 Вэньцзин Суй – Цун Хань из Китая. В олимпийском сезона обратил на себя внимание дуэт из Японии Рику Миура – Риючи Кихара, который завоевал серебро на этапе Гран-при в США и бронзу – в Японии.

Смогут ли Синицина и Кацалапов доказать, что их победа над Пападакис и Сизероном в Австрии на Евро была неслучайна?

Танцы на льду

Комплекты медалей: 1

Соревнования: ритм-танец, произвольный танец

В олимпийском турнире по танцам на льду принимают участие 23 дуэта. 19 мест из 23 распределялись по странам согласно результатам предолимпийского чемпионата мира. Для того, чтобы страна получила 3 путевки на Игры, сумма мест, занятых ее двумя дуэтами на первенстве планеты, должна была быть не больше 13. В случае участия на чемпионате мира трех дуэтов в расчет бралась сумма лучших двух результатов. Страна получила на Играх два места, если сумма результатов ее участников больше 13, но не больше 28. Если на предолимпийском чемпионате мира единственный дуэт от страны занял 1-2 место, то на Игры страна имела право выставить три дуэта, если 3-10 место – то два. Страны получили окончательное право на 2 или 3 квоты в случае, если 2 или, соответственно, 3 дуэта этой страны квалифицировались для участия в соревновании в произвольном танце на чемпионате мира-2021. Если страну на чемпионате мира-2021 представляли один или два дуэта и своими результатами завоевали право на большее количество путевок на Олимпийские игры, то завоевать эту путевку или путевки могли дуэты из этой страны, не принимавшие участие на чемпионате мира-2021, на турнире «Небельхорн Трофи». По одной квоте получили те страны, чьи дуэты не завоевали на чемпионате мира право на несколько мест – порядок распределения квот происходил в порядке занятых на предолимпийском мировом первенстве мест.

Страны-обладатели 4 оставшихся путевок были определены на турнире «Небельхорн Трофи» 22-25 сентября 2021 года.

Все квоты не являются именными: состав участников, которые выступают на Олимпийских играх, определяли национальные федерации. Формирование составов сборных происходило по результатам предолимпийских национальных чемпионатов и чемпионата Европы.

По итогам ритм-танца лучшие 20 танцевальных пар квалифицируются для соревнования в произвольном танце. Победитель определяется наибольшей суммой баллов за оба танца.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1976 год

Самые успешные спортсмены – Тесса Виртью – Скотт Мойр (Канада) – олимпийские чемпионы-2010, 2018, серебряные призеры Игр-2014, олимпийские чемпионы-2018 в команде, серебряные призеры Игр-2014 в команде.

Успехи россиян

Также, как и парное катание, танцы на льду долгое время считались советским и российским видом. В период с 1976 по 1998 год лишь только Джейн Торвилл и Кристофер Дин (Великобритания) в 1984 году смогли прервать серию побед дуэтов СССР, СНГ и России. На 7 Играх из 12 в танцах на льду выигрывали представители СССР, СНГ и России.

Дважды (в 1994 и 1998 годах) олимпийскими чемпионами становились Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2014-м Елена Ильиных – Никита Кацалапов и Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев стали олимпийскими чемпионами в команде.

На Играх 2018 года россияне не завоевали медалей впервые в истории олимпийских соревнований в танцах на льду.

За кого болеть в Пекине и за кем следить

Сезон 2019/2020 завершился победой Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы. В Граце подопечные Александра Жулина сенсационно обыграли четырехкратных чемпионов мира и серебряных призеров Игр-2018 Габриеллу Пападакис и Гийома Сизерона (Франция). Вторая половина 2020-го прошла для новых чемпионов континента, серебряных призеров чемпионата мира-2019 под знаком борьбы с травмами и болезнями. Дуэт выиграл этап Гран-при в Москве, но пропустил чемпионат России. Победителями национального турнира стали бронзовые призеры чемпионата Европы-2020 Александра Степанова – Иван Букин (сын олимпийского чемпиона-1988 в танцах на льду Андрея Букина). К Играм в Пекине Синицина и Кацалапов подошли в ранге действующих чемпионов мира и чемпионов Европы (Пападакис и Сизерон в турнирах участия не принимали), а Степанова и Букин – в статусе действующих чемпионов страны (Синицина и Кацалапов снялись с турнира после ритм-танца). В ранге третьей пары команды ОКР в Китае выступают серебряные призеры чемпионата России-2022, участники чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Главными претендентами на победу в Пекине считаются упоминавшиеся уже Пападакис и Сизерон. Смогут ли Синицина и Кацалапов доказать, что их победа в Австрии на Евро была неслучайна? В любом случае кроме французов за медали им предстоит бороться с американскими дуэтами Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (серебряными призерами ЧМ-2021, бронзовыми призерами ЧМ-2019, которые на Играх-2018 стали четвертыми) и Мэдисон Чок – Эван Бейтс (серебряными призерами финала Гран-при 2019/2020, призерами чемпионатов мира-2015, 2016).