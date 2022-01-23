Пекин-2022. Фигурное катание — командные соревнования: что нужно знать и кто будет участвовать

Соревнования по фигурному катанию входят в программу Олимпийских игр с 1908 года (только в 1912-м олимпийского турнира по фигурному катанию не было), а вот командный турнир ⁠— нововведение. Игры в Пекине станут третьими по счету, на которых фигуристы выступят в составах команд. Так же как и в индивидуальных турнирах, на командном первенстве спортсмены представляют свои короткие и произвольные программы. Но места, занятые ими, конвертируются в очки, по сумме которых и определяется победитель среди национальных сборных. На сегодняшний день команда фигуристов из России ⁠— самая сбалансированная, а значит является главным претендентом на золото в 2022 году. В Пекине командный турнир будет проходить в течение трех дней.

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Соревнования: одиночное катание (мужское и женское), парное катание, танцы на льду.

Командные соревнования ⁠— это отдельный турнир. Таким образом на Олимпийских играх некоторые фигуристы исполняют свои короткие или произвольные программы дважды: и в индивидуальном, и в командном первенствах. Всего на турнире будут выступать 10 сильнейших команд согласно квалификационному рейтингу Международного союза конькобежцев. В составе команды могут выступать только те атлеты, которые отобрались для участия в личном турнире. Но для сборных может быть сделано исключение в случае, если в каком-то из видов фигуристы этой страны не смогли отобраться на Игры.

В короткой программе во всех видах выступают представители десяти сборных, но в произвольную попадают только пять команд, набравших самые высокие баллы. Места, занятые фигуристами в каждой дисциплине, конвертируются в баллы ⁠— 10 баллов за первое место, 9 за второе и так далее. Каждая команда может произвести до двух замен между короткой и произвольной программой. Так в Пхенчхане в короткой программе одиночниц выступала Евгения Медведева, а в произвольной ⁠— Алина Загитова.

Алина Загитова с командой фигуристов из России в кисс-н-край после произвольного проката, Пхенчхан 2018. Фото © 2018 Getty Images

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 2014 год .

. Самая успешная сборная – Россия и Олимпийские атлеты из России, Канада (золото и серебро)

Впервые командный турнир был проведен на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. С 1997 года подобный командный турнир под эгидой Международного союза конькобежцев проводится в Японии раз в два года.

Успехи россиян

Сборная России завоевала золото турнира на домашней Олимпиаде в Сочи, где командные соревнования проводились впервые. 15-летняя Юлия Липницкая доминировала в одиночном женском катании, а пары Татьяна Волосожар ⁠— Максим Траньков и Ксения Столбова ⁠— Федор Климов не оставили шансов конкурентам в короткой и произвольной программах. Евгений Плющенко в короткой программе уступил только Юдзуру Ханю. Но сборная Японии не добралась до произвольных прокатов, и там Плющенко стал первым. Танцевальные дуэты Екатерина Боброва ⁠— Дмитрий Соловьев и Никита Кацалапов ⁠— Елена Ильиных стали только третьими в своих дисциплинах, но на безоговорочное лидерство это уже не смогло повлиять. Сборная России обошла ближайших преследователей — сборную Канады — на 10 баллов.

Из триумфаторов Сочи на Играх в Пхенчхане четыре года спустя выступали только Боброва ⁠— Соловьев. Из 8 видов атлетам из России удалось выиграть только в трех (обе дисциплины одиночного женского катания силами Медведевой и Загитовой и короткую программу в парном катании силами Евгении Тарасовой и Владимира Морозова). В остальных видах команда фигуристов из России не опустились ниже третьего места, кроме неудачи Михаила Коляды. В короткой программе в мужском одиночном катании он стал только восьмым. В итоге Олимпийские атлеты из России заняли второе место, уступив сборной Канады 7 баллов.

Команда российских фигуристов, выигравшая золото первого олимпийского командного турнира в Сочи. Фото © 2014 Getty Images

За кого болеть в Пекине и за кем следить

Можно смело говорить о высоких шансах фигуристов из России на золото Игр в Пекине. Все лидеры сборной Канады после Олимпиады в Пхенчхане завершили карьеру. А не так просто заменить призеров Игр, чемпионов мира — Патрика Чана, Кэйтлин Осмонд, Меган Дюамель — Эрика Рэдфорда, и рекордсменов по олимпийским медалям в фигурном катании и трехкратных чемпионов мира ⁠— танцоров Тессу Вертью и Скотта Моира.

На сегодняшний день только еще одна команда может похвастаться сбалансированным составом почти во всех дисциплинах ⁠— сборная США. Представители сборной Соединенных Штатов Америки будут бороться за первые места в мужском одиночном катании (Нэтан Чен) и в танцах на льду (Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью) и рассчитывать на высокие позиции в женском одиночном катании.

Атлеты из России в свою очередь, как и в Сочи, претендуют на самые высокие позиции во всех дисциплинах. Девушки, скорее всего, будут доминировать среди одиночниц, кто бы из сегодняшних лидеров сборной ни выиграл олимпийские путевки. Это может быть и Камила Валиева, и Анна Щербакова, и Александра Трусова, и Алена Косторная, если она сумеет восстановить свой тройной аксель. Среди пар и Евгения Тарасова ⁠— Владимир Морозов, и обладатели мирового рекорда в короткой программе — Александра Бойкова ⁠— Дмитрий Козловский смогут побороться за лидерство с представителями хозяев Игр, серебряными призерами Пхенчхана ⁠— китайской парой Суй Вэньцзин и Хань Цун. Судя по прогрессу Михаила Коляды в сезоне 2020/2021 года, он не намерен повторять ошибок Пхенчхана. А в танцах на льду дуэты Виктории Синициной ⁠— Никиты Кацалапова и Александры Степановой ⁠— Ивана Букина будут атаковать рекорды французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Сильнейшая конкуренция на национальном уровне привела к тому, что фигуристы из России подходят к Играм в Пекине в оптимальной готовности. И если даже сегодняшние лидеры сборной по каким-то причинам не смогут отобраться или принять участие в олимпийском турнире, то и вторые, и даже третьи номера все еще смогут претендовать на самые высокие места в своих дисциплинах.