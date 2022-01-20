Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о фигуристах и фигуристках команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине
Автор: Ирена Закурдаева
Фото © 2022 ISU
Команда ОКР по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине имеет максимальную квоту — по три представителя в каждом виде программы: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Фигуристы ОКР выступят также в командном турнире, в котором в короткой и произвольной программе выступит один одиночник, одна одиночница, одна спортивная и одна танцевальная пара.
Женское одиночное катание
- Камила Валиева (родилась 26 апреля 2006)
Чемпионка Европы-2022, чемпионка России-2022, победительница этапов Гран-при 2021/2022, чемпионка мира сред юниоров-2020. Действующая рекордсменка по сумме баллов за короткую, произвольную программу и за обе.
- Александра Трусова (родилась 23 июня 2004)
Бронзовый призер чемпионата мира-2021, бронзовый призер чемпионата Европы-2020, 2022, серебряный призер чемпионата России-2019, 2022, бронзовый призер чемпионата России-2020, 2021, бронзовый призер финала Гран-при 2019/2020. Первой из женщин исполнил четверные лутц, тулуп и флип, а также четверной тулуп в каскаде. На контрольных прокатах в сентябре 2021 года исполнила пять четверных в произвольной программе.
- Анна Щербакова (родилась 28 марта 2004)
Чемпионка мира-2021, серебряный призер чемпионата Европы-2020, 2022, чемпионка России-2019-2021, бронзовый призер чемпионата России-2022, серебряный призер финала Гран-при 2019/2020.
Мужское одиночное катание
- Михаил Коляда (родился 18 февраля 1995)
Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире, бронзовый призер чемпионата мира-2018, бронзовый призер чемпионата Европы-2017, 2018, чемпион России-2017, 2018, 2021, серебряный призер чемпионата России-2016, 2019, 2022, бронзовый призер финала Гран-при 2017/2018.
- Марк Кондратюк (родился 3 сентября 2003)
Чемпион Европы-2022, чемпион России-2022, бронзовый призер чемпионата России-2021.
- Андрей Мозалев (родился 24 марта 2003)
Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2020, чемпион мира среди юниоров-2020, бронзовый призер чемпионата России-2022.
Парное катание
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Александра родилась 20 января 2002), Дмитрий родился 23 декабря 1999) Бронзовые призеры чемпионата мира-2021, чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата Европы-2019, 2022, чемпионы России-2020, серебряные призеры чемпионата России-2021, 2022.
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Анастасия родилась 24 апреля 2001), Александр родился 28 августа 1999) Чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, чемпионы России-2022, бронзовые призеры финала Гран-при 2019/2020.
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Евгения родилась 17 декабря 1994 года, Владимир родился 1 ноября 1992 года) Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командном турнире, серебряные призеры чемпионата мира-2018, 2019, бронзовые призеры чемпионата мира-2017, чемпионы Европы-2017, 2018, серебряные призеры чемпионата Европы-2019, 2020, 2022, бронзовые призеры чемпионата Европы-2015, 2016, чемпионы России-2018, 2019, 2021, бронзовые призеры чемпионата России-2022, победителя финала Гран-при 2016/2017, бронзовые призеры финала Гран-при 2018/2019.
Танцы на льду
- Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Диана родилась 16 января 2003, Глеб родился 27 августа 1999) Серебряные призеры чемпионата России-2022, бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров-2020, победители турнира серии Челленджер «Кубок Варшавы-2021». .
- Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Виктория родилась 29 апреля 1995, Никита родился 10 июля 1991) Чемпионы мира-2021, серебряные призеры чемпионата мира-2019, чемпионы Европы-2022, 2020, чемпионы России-2019, 2020, серебряные призеры чемпионата России-2016, бронзовые призеры чемпионата России-2017, серебряные призеры финала Гран-при 2018/2019.
- Александра Степанова – Иван Букин (Александра родилась 19 августа 1995 года, Иван родился 16 сентября 1993 года) Серебряные призеры чемпионата Европы-2019, 2022, бронзовые призеры чемпионата Европы-2015, 2018, 2020 чемпионы России-2021, 2022, серебряные призеры чемпионата России-2017-2020, бронзовые призеры чемпионата России-2015, 2016.