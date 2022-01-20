Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды ОКР

Команда ОКР по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине имеет максимальную квоту — по три представителя в каждом виде программы: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Фигуристы ОКР выступят также в командном турнире, в котором в короткой и произвольной программе выступит один одиночник, одна одиночница, одна спортивная и одна танцевальная пара.

Женское одиночное катание

Камила Валиева (родилась 26 апреля 2006)

Чемпионка Европы-2022, чемпионка России-2022, победительница этапов Гран-при 2021/2022, чемпионка мира сред юниоров-2020. Действующая рекордсменка по сумме баллов за короткую, произвольную программу и за обе.

(родилась 26 апреля 2006) Чемпионка Европы-2022, чемпионка России-2022, победительница этапов Гран-при 2021/2022, чемпионка мира сред юниоров-2020. Действующая рекордсменка по сумме баллов за короткую, произвольную программу и за обе. Александра Трусова (родилась 23 июня 2004)

Бронзовый призер чемпионата мира-2021, бронзовый призер чемпионата Европы-2020, 2022, серебряный призер чемпионата России-2019, 2022, бронзовый призер чемпионата России-2020, 2021, бронзовый призер финала Гран-при 2019/2020. Первой из женщин исполнил четверные лутц, тулуп и флип, а также четверной тулуп в каскаде. На контрольных прокатах в сентябре 2021 года исполнила пять четверных в произвольной программе.

(родилась 23 июня 2004) Бронзовый призер чемпионата мира-2021, бронзовый призер чемпионата Европы-2020, 2022, серебряный призер чемпионата России-2019, 2022, бронзовый призер чемпионата России-2020, 2021, бронзовый призер финала Гран-при 2019/2020. Первой из женщин исполнил четверные лутц, тулуп и флип, а также четверной тулуп в каскаде. На контрольных прокатах в сентябре 2021 года исполнила пять четверных в произвольной программе. Анна Щербакова (родилась 28 марта 2004)

Чемпионка мира-2021, серебряный призер чемпионата Европы-2020, 2022, чемпионка России-2019-2021, бронзовый призер чемпионата России-2022, серебряный призер финала Гран-при 2019/2020.

Мужское одиночное катание

Михаил Коляда (родился 18 февраля 1995)

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире, бронзовый призер чемпионата мира-2018, бронзовый призер чемпионата Европы-2017, 2018, чемпион России-2017, 2018, 2021, серебряный призер чемпионата России-2016, 2019, 2022, бронзовый призер финала Гран-при 2017/2018.

(родился 18 февраля 1995) Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире, бронзовый призер чемпионата мира-2018, бронзовый призер чемпионата Европы-2017, 2018, чемпион России-2017, 2018, 2021, серебряный призер чемпионата России-2016, 2019, 2022, бронзовый призер финала Гран-при 2017/2018. Марк Кондратюк (родился 3 сентября 2003)

Чемпион Европы-2022, чемпион России-2022, бронзовый призер чемпионата России-2021.

(родился 3 сентября 2003) Чемпион Европы-2022, чемпион России-2022, бронзовый призер чемпионата России-2021. Андрей Мозалев (родился 24 марта 2003)

Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2020, чемпион мира среди юниоров-2020, бронзовый призер чемпионата России-2022.

Парное катание

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Александра родилась 20 января 2002), Дмитрий родился 23 декабря 1999) Бронзовые призеры чемпионата мира-2021, чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата Европы-2019, 2022, чемпионы России-2020, серебряные призеры чемпионата России-2021, 2022.

(Александра родилась 20 января 2002), Дмитрий родился 23 декабря 1999) Бронзовые призеры чемпионата мира-2021, чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата Европы-2019, 2022, чемпионы России-2020, серебряные призеры чемпионата России-2021, 2022. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Анастасия родилась 24 апреля 2001), Александр родился 28 августа 1999) Чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, чемпионы России-2022, бронзовые призеры финала Гран-при 2019/2020.

(Анастасия родилась 24 апреля 2001), Александр родился 28 августа 1999) Чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, чемпионы России-2022, бронзовые призеры финала Гран-при 2019/2020. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Евгения родилась 17 декабря 1994 года, Владимир родился 1 ноября 1992 года) Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командном турнире, серебряные призеры чемпионата мира-2018, 2019, бронзовые призеры чемпионата мира-2017, чемпионы Европы-2017, 2018, серебряные призеры чемпионата Европы-2019, 2020, 2022, бронзовые призеры чемпионата Европы-2015, 2016, чемпионы России-2018, 2019, 2021, бронзовые призеры чемпионата России-2022, победителя финала Гран-при 2016/2017, бронзовые призеры финала Гран-при 2018/2019.

Танцы на льду