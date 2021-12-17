Итоги серии Гран-при по фигурному катанию 2021/2022: рекорды Валиевой, травмы Трусовой и Ханю, ошибки Чена

Половина олимпийского сезона по фигурному катанию уже позади. 9-12 декабря в Осаке на финале серии Гран-при ISU, который был отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции, должна была состояться первая репетиция олимпийского турнира в этом сезоне. Именно там должны были встретиться сильнейшие фигуристы, победители и призеры шести этапов серии. Но расстраиваться спортсменам и фанатам фигурного катания особо некогда — совсем скоро пройдут другие важные старты сезона, которые при этом не имеют статус международных. На данный момент три национальных первенства вызывают наибольший ажиотаж — чемпионаты России, США и Японии. Все они проходят в конце декабря — начале января, и имеют большой вес в распределении олимпийских путевок в трех самых конкурентных сборных мира. Пока фигуристы готовятся к отборочным стартам, Olympics подводит итоги первой половины сезона во всех дисциплинах по результатам выступлений на этапах серии Гран-при

Полные результаты серии Гран-при ISU 2021/2022 ищите здесь.

Женщины: безоговорочное преимущество россиянок

Еще до начала сезона было очевидно, что именно фигуристки из России захватят лидерство по ходу сезона, а составить им конкуренцию будет очень сложно. В финале серии Гран-при должны были встретиться пять россиянок — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Майя Хромых — и Каори Сакомото, представляющая Японию. В финал должна была попадать и Александра Трусова, которая выиграла этап в США, но позже снялась из травмы. Все эти девушки, кроме Сакомото, имеют в своем репертуаре как минимум один элемент «ультра-си» — четверной прыжок или тройной аксель.

Также все семь лучших фигуристок по итогам серии (включая Трусову) хотя бы на одном из своих этапов набрали в сумме за две программы больше 220 баллов. Сумму в 233.17 балла, с которой Анна Щербакова в прошлом году выиграла чемпионат мира, превзошли только две фигуристки — сама же Щербакова (236.78 балла на этапе в Италии) и Камила Валиева (265.08 в Канаде и 272.71 на этапе в Сочи). Подобрались к мартовскому результату Щербаковой Туктамышева и Трусова — обе смогли набрать слегка за 232 балла.

По итогам первой половины сезона создается ощущение, что бороться с Валиевой практически нереально. По крайней мере до тех пор, пока Валиева сама не сделает ошибку и не даст соперницам шанс. На этапах Гран-при Валиева обновила все три мировых рекорда — в короткой программе, в произвольной и по сумме баллов. Также Камила пока единственная фигуристка, выступающая во взрослом разряде, которая стабильно исполняет и четверные прыжки, и тройной аксель. Этот факт позволяет ей получать высокие оценки и за произвольную, и за короткую программу, в которой четверные прыжки запрещены. Но если кто и сможет составить конкуренцию Камиле, так это россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Щербакова при условии, что сможет полноценно восстановить свои «старшие» четверные прыжки — лутц и флип, чтобы включать в произвольную программу больше одного элемента «ультра-си». А Трусова, если все-таки сможет успешно исполнить на соревнованиях тройной аксель и повторить свой невероятный успех с предсезонных прокатов, исполнив пять четверных в одной программе на официальном старте.

Таким образом, возможно, что мы все-таки увидим репетицию розыгрыша олимпийских медалей в женском фигурном катании в этом сезоне дважды — на чемпионатах России (23-26 декабря) и Европы (10-16 января), где встретятся сильнейшие россиянки.

Мужчины: Чен ошибается, но пока выигрывает

Национальный состав у мужчин, отобравшихся в этом году в финал серии Гран-при, по сравнению с девушками немного разнообразнее: американцы — Нейтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун, японцы — Сема Уно и Юма Кагияма, и представитель России — Михаил Коляда. У одиночников с прогнозами все гораздо сложнее. Даже Чен, долгое время не знавший поражений серьезно ошибся на домашнем этапе в короткой программе и занял только третье место. А Юдзуру Ханю вообще не принимал участия в серии — двукратный олимпийский чемпион снялся за несколько дней до своего первого этапа из-за травмы лодыжки.

Гроссмейстерскую сумму в 300 баллов на этапах серии Гран-при в этом сезоне превзошел только Чен (307.18 балла на этапе в Канаде). Ближе всех к трехкратному чемпиону мира оказался товарищ по сборной Винсент Джоу (295.56 балла на домашнем этапе). Серебряный призер Игр в Корее Сема Уно (290.15 балла в Японии) и действующий вице-чемпион мира Юма Кагияма (286.41 балла во Франции) очевидно поборются с американцами за лидерство. Стоит учитывать, что оба фигуриста пока не могут похвастаться безошибочным катанием, а значит им есть куда улучшаться. Если говорить про Михаила Коляду, то его лучший результат — 273.55 балла на этапе в Италии. Но Михаил в этом сезоне пока тоже не смог показать два чистых проката в рамках одного старта, а значит и его баллы могут подрасти

Серия Гран-при в очередной раз подтвердила, что в этом сезоне будет особенно интересно наблюдать за борьбой за чемпионский титул в мужском одиночном катании на национальных первенствах США и Японии. Судя по первой половине сезона фигуристы именно этих сборных будут разыгрывать медали Игр в Пекине. А вот сможет ли в эту борьбу включиться сильнейший на данный момент российский одиночник Михаил Коляда — зависит только от него самого.

Спортивные пары: Россия и Китай в борьбе за лидерство

В финале серии Гран-при должны были сойтись четыре российские пары — Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, — китайский дуэт Вэньцзин Суй — Цун Хань, и сенсация сезона — японская пара Рику Миура — Рюити Кихара.

Сумму выше 220 баллов за обе программы на этапах серии набрали только три дуэта: Мишина — Галлямов (227.28 балла в Японии и 226.98 балла в России), Суй — Хань (за 224 балла на обоих этапах) и Тарасова — Морозов (222.5 баллов в США). Причем всем парам есть куда расти в оценках — совершенно идеальных прокатов пока не получилось ни у кого, а больше всего баллов потеряли Тарасова — Морозов на прыжковых элементах. Очевидно, что прибавят и действующие чемпионы Европы — Бойкова — Козловский, у которых не все задалось в начале сезона. Но пара стабильно прогрессирует от старта к старту.

Японцы Рику Миура — Рюити Кихара пока уступают лидерам, но зато отличаются стабильностью — 208.2 балла на этапе в США и 209.42 — в Японии. Для попадания в первую тройку на Олимпийских играх этого может и не хватить, но вот занять место в пятерке сильнейших — вполне реально.

Так же в борьбу за высокие позиции на домашней Олимпиаде, скорее всего, включится второй китайский дуэт — Чэн Пэн — Ян Цзинь. Пэн — Цзинь участвовали только в одном этапе серии Гран-при, а значит заранее были лишены шансов на попадание в финал. Но пара финишировала с солидной суммой 211.86 балла, заняв на этапе в Италии второе место, уступив только соотечественникам Суй — Хань. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин имеют в активе похожие баллы — 212.59 на этапе в Сочи, но только вот Дарье и Денису предстоит сначала решить непростую задачу получения одной из трех олимпийских путевок. А сделать это на национальном первенстве в борьбе с победителями и призерами чемпионатов мира (Мишиной — Галлямовым, Тарасовой — Морозовым и Бойковой — Козловским) будет очень непросто.

Танцы на льду: кто сможет победить французов?

В танцах на льду в финале серии Гран-при должны были встретиться четырехкратные чемпионы мира — французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, действующие чемпионы мира — россияне Виктория Синицина — Никита Кацалапов, призеры чемпионатов мира — американцы Мэдисон Хаббел — Захари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бейтс, канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, — и итальянский дуэт Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри. Ровно половина финалистов — три дуэта (французы и американцы), представляет один из сильнейших тренерских танцевальных штабов мира под руководством Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона — двукратных вице-чемпионов мира в танцах на льду из Канады. Как и в соревнованиях спортивных пар, все главные фавориты в строю, и скорее всего именно эти дуэты и будут бороться за олимпийские медали. Присоединятся к ним и россияне Александра Степанова — Иван Букин, которые по итогам этапов серии Гран-при стали седьмыми, заняв два третьих места.

Сезон 2020/2021 сезон французы Пападакис — Сизерон пропускали, и корону сильнейшего танцевального дуэта мира в их отсутствии завоевали Виктория Синицина — Никита Кацалапов. В прошлый раз очно пары встречались на чемпионате Европы 2020 года, где Вика и Никита победили — французы допустили серьезную ошибку в произвольном танце. В этом сезоне мы пока можем только сравнивать баллы дуэтов на разных стартах. И тут Габриэла с Гийомом пока не оставляют никому шансов — 221.25 балла на домашнем этапе против 215.44 балла ближайших преследователей (как раз Синициной — Кацалапова). А в танцах на льду разрыв в 6 баллов отыграть ненамного легче, чем одиночницам догнать Валиеву с ее огромным преимуществом. Однако стоит признать, что у французов есть фора — в начале сезона Кацалапов сорвал спину и дуэту пришлось на какое-то время остановить тренировки. Так что, возможно, на пике формы россиянам удастся подобраться поближе к результатам олимпийских вице-чемпионов Пападакис — Сизерона, которые как никогда настроены не упустить золотую медаль во втором олимпийском цикле подряд.

Отставания от лидеров остальных дуэтов, пробившихся в финал, еще более серьезное. Около 210 баллов набрали Гиллес — Пуарье и Чок — Бейтс, 209.54 —лучшая пока сумма Хаббел — Донохью. Гиньяр — Фабри в рамках серии Гран-при показали лучший результат в 203.71 балла. Примерно столько (202.18 балла) у Степановой — Букина. И итальянцы, и россияне могут еще набрать форму по ходу сезона. Лучшая сумма в карьере Степановой — Букина — 211.29 балла на чемпионате Европы 2020 года. А с такими баллами уже можно включаться в борьбу как минимум за олимпийскую бронзу. Так что турнир в Пекине в танцах на льду тоже обещает быть жарким.