Финал Гран-при по фигурному катанию отменен

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке 9-12 декабря, не состоится.

С 30 ноября по решению правительства Японии закрыт въезд в страну для иностранных граждан. Данный шаг связан с риском распространения нового штамма коронавирусной инфекции – омикрон.

Напомним, что по итогам шести этапов взрослой серии Гран-при российская сборная — безусловный лидер по количеству медалей. На счету российских одиночниц 12 медалей, одиночников — 3, спортивных пар — 11, танцевальных дуэтов — 4. Также 11 представителей России вышли в финал серии.

Как и во взрослой серии, юниорская сборная России по фигурному катанию превзошла соперников в медальном зачете. На счету российских юниоров 17 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей, выигранных на пяти этапах серии. 15 представителей России вышли в финал серии.

В заявлении Международного союза конькобежцев, распространенного сегодня, говорится, что Федерация фигурного катания Японии известила организацию о том, что турнир не может быть проведен в запланированные сроки. Это решение принято учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, которая влечет за собой ограничения по передвижению, требование отбывания карантина, обеспечение мер по безопасности и изменения в плане логистики. Все это стало причиной полного пересмотра подхода к организации турнира. И местная федерация, и оргкомитет соревнований постарались сделать все возможное в данной ситуации, но признали, что не в состоянии провести турнир в запланированные сроки.

ИСУ рассмотрит возможность переноса финала Гран-при и проведении его в конце сезона.

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🏆 Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

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