Список финалистов серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2021/2022. Взрослые и юниоры

27 ноября завершился заключительный этап взрослой серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2021/2022. По его итогам определились последние участники финала серии, который пройдет 9-12 декабря в японской осаке. В финале примут участие, как лучшие фигуристы взрослой серии Гран-при, так и юниоры, закончившие выступление на этапах еще в октябре. Olympics собрал для вас статистику серии и списки финалистов в обоих разрядах.
По итогам шести этапов взрослой серии Гран-при российская сборная — безусловный лидер по количеству медалей. На счету российских одиночниц 12 медалей, одиночников — 3, спортивных пар — 11, танцевальных дуэтов — 4. Также 11 представителей России вышли в финал серии.
📚 Все, что нужно знать о серии Гран-при — история, правила и полный список участников — *здесь*.
🏆 Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти *здесь*.
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Финалисты взрослой серии Гран-при ISU 2021/2022
Женщины:
- Камила Валиева (Россия) — 30 очков
- Анна Щербакова (Россия) — 30 очков
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 26 очков
- Каори Сакамото (Япония) — 24 очка
- Майя Хромых (Россия) — 24 очка
- Алена Косторная (Россия) — 24 очка
Мужчины:
- Юма Кагияма (Япония) — 30 очков
- Сема Уно (Япония) — 28 очков
- Винсент Чжоу (США) — 28 очков
- Нейтан Чен (США) — 26 очков
- Михаил Коляда (Россия) — 26 очков
- Джейсон Браун (США) — 24 очков
Спортивные пары:
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 30 очков
- Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) — 30 очков
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 28 очков
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 26 очков
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 26 очков
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 24 очка
Танцы на льду:
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 30 очков
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 30 очков
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 28 очков
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 28 очков
- Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 26 очков
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 26 очков
Этапы юниорской серии Гран-при ISU проходили с августа по октябрь. Из-за ограничений передвижений фигуристов, связанных с пандемией, участники финала юниорской серии выбирались не по набранным очкам. Таким образом в финал вышли победители каждого из этапа, а в случае, если фигурист победил на двух этапах, приненялись дополнительные правила. Подробнее — здесь.
Как и во взрослой серии, юниорская сборная России по фигурному катанию на две головы превзошла соперников в медальном зачете. На счету российских юниоров 17 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей, выигранных на пяти этапах серии. 15 представителей России вышли в финал серии.
Финалисты юниорской серии Гран-при 2021/2022
Девушки
- Линдси Торнгрен (США) — победительница 1-го этапа в Куршавеле (181.45)
- Изабо Левито (США) — победительница 2-го этапа в Куршавеле (202.3)
- Вероника Жилина (Россия) — победительница 3-го этапа в Кошице (216.92)
- Софья Акатьева (Россия) — победительница 4-го этапа в Красноярске (233.08) и 6-го этапа в Гданьске (225.64)
- Аделия Петросян (Россия) — победительница 5-го этапа в Любляне (210.57)
- Софья Муравьева (Россия) — победительница 7-го этапа в Линце (211.81)
- Представительница страны-хозяйки (Япония) по приглашению
Юноши
- Илья Малинин (США) — победитель 1-го этапа в Куршавеле (214.64) и 7-го этапа в Линце (245.35)
- Уэсли Чиу (Канада) — победитель 2-го этапа в Куршавеле (199.89)
- Кирилл Сарновский (Россия) — победитель 3-го этапа в Кошице (215.96)
- Глеб Лутфуллин (Россия) — победитель 4-го этапа в Красноярске (230.42) и 6-го этапа в Гданьске (231.26)
- Илья Яблоков (Россия) — победитель 5-го этапа в Любляне (231.99)
- Егор Рухин (Россия) — серебряный призер 4-го этапа в Красноярске, лучший среди фигуристов, занявших второе место по сумме баллов (223.29).
- Представитель страны-хозяйки (Япония) по приглашению
Танцевальные дуэты
- Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — победители 1-го этапа в Куршавеле (165.01)
- Уна Браун — Гейдж Браун (США) — победители 2-го этапа в Куршавеле (154.25)
- Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — победители 3-го этапа в Кошице (163.04)
- Ирина Хавронина — Дарио Чиризано (Россия) — победители 4-го этапа в Красноярске (167.31) и 6-го этапа в Гданьске (168.96)
- Василиса Кагановская — Велерий Англелопол (Россия) — победители 5-го этапа в Любляне (167.22)
- Софья Тютюнина — Алексадр Шустицкий (Россия) — победители 7-го этапа в Линце (162.28)
Спортивные пары
- Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — победители 3-го этапа в Кошице (171.99)
- Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Россия) — победители 4-го этапа в Красноярске (189.11) и 6-го этапа в Гданьске (171.97)
- Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия) — победители 7-го этапа в Линце (188.84)
- Екатерина Петушкова — Евгений Маликов (Россия) — серебряные призеры 6-го этапа в Гданьске, лучшие среди спортивных пар, занявших второе место по сумме баллов (169.80)
Olympics будет в полном объеме следить за финалом серии в Осаке 9-12 декабря.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
9 декабря (четверг)
- 08:10 Пары. Юниоры. Короткая программа
- 09:10 Юноши. Короткая программа
- 10:25 Девушки. Короткая программа
- 12:25 Пары. Короткая программа
- 13:45 Мужчины. Короткая программа
- 14:55 Танцы на льду. Ритм-танец
10 декабря (пятница)
- 08:50 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец
- 10:10 Пары. Юниоры. Произвольная программа
- 11:15 Девушки. Произвольная программа
- 12:50 Женщины. Короткая программа
- 14:05 Танцы на льду. Произвольный танец
11 декабря (суббота)
- 07:05 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец
- 08:30 Юноши. Произвольная программа
- 09:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа
- 12:25 Женщины. Произвольная программа
- 13:50 Мужчины. Произвольная программа
12 декабря (воскресенье)
- 08:25 Показательные выступления