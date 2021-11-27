Список финалистов серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2021/2022. Взрослые и юниоры

Стали известны все финалисты финала серии Гран-при ISU по фигурному катанию, который пройдет 9-12 декабря в японской Осаке

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Камила ВАЛИЕВА
Фото © Valery Sharifulin/TASS

27 ноября завершился заключительный этап взрослой серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2021/2022. По его итогам определились последние участники финала серии, который пройдет 9-12 декабря в японской осаке. В финале примут участие, как лучшие фигуристы взрослой серии Гран-при, так и юниоры, закончившие выступление на этапах еще в октябре. Olympics собрал для вас статистику серии и списки финалистов в обоих разрядах.

По итогам шести этапов взрослой серии Гран-при российская сборная — безусловный лидер по количеству медалей. На счету российских одиночниц 12 медалей, одиночников — 3, спортивных пар — 11, танцевальных дуэтов — 4. Также 11 представителей России вышли в финал серии.

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Финалисты взрослой серии Гран-при ISU 2021/2022

Женщины:

  1. Камила Валиева (Россия) — 30 очков
  2. Анна Щербакова (Россия) — 30 очков
  3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 26 очков
  4. Каори Сакамото (Япония) — 24 очка
  5. Майя Хромых (Россия) — 24 очка
  6. Алена Косторная (Россия) — 24 очка

Мужчины:

  1. Юма Кагияма (Япония) — 30 очков
  2. Сема Уно (Япония) — 28 очков
  3. Винсент Чжоу (США) — 28 очков
  4. Нейтан Чен (США) — 26 очков
  5. Михаил Коляда (Россия) — 26 очков
  6. Джейсон Браун (США) — 24 очков

Спортивные пары:

  1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 30 очков
  2. Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) — 30 очков
  3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 28 очков
  4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 26 очков
  5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 26 очков
  6. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 24 очка

Танцы на льду:

  1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 30 очков
  2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 30 очков
  3. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 28 очков
  4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 28 очков
  5. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 26 очков
  6. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 26 очков
Камила Валиева, Майя Хромых, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз позируют для селфи на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи
Фото © Valery Sharifulin/TASS

Этапы юниорской серии Гран-при ISU проходили с августа по октябрь. Из-за ограничений передвижений фигуристов, связанных с пандемией, участники финала юниорской серии выбирались не по набранным очкам. Таким образом в финал вышли победители каждого из этапа, а в случае, если фигурист победил на двух этапах, приненялись дополнительные правила. Подробнее — здесь.

Как и во взрослой серии, юниорская сборная России по фигурному катанию на две головы превзошла соперников в медальном зачете. На счету российских юниоров 17 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей, выигранных на пяти этапах серии. 15 представителей России вышли в финал серии.

Финалисты юниорской серии Гран-при 2021/2022

Девушки

  1. Линдси Торнгрен (США) — победительница 1-го этапа в Куршавеле (181.45)
  2. Изабо Левито (США) — победительница 2-го этапа в Куршавеле (202.3)
  3. Вероника Жилина (Россия) — победительница 3-го этапа в Кошице (216.92)
  4. Софья Акатьева (Россия) — победительница 4-го этапа в Красноярске (233.08) и 6-го этапа в Гданьске (225.64)
  5. Аделия Петросян (Россия) — победительница 5-го этапа в Любляне (210.57)
  6. Софья Муравьева (Россия) — победительница 7-го этапа в Линце (211.81)
  7. Представительница страны-хозяйки (Япония) по приглашению

Юноши

  1. Илья Малинин (США) — победитель 1-го этапа в Куршавеле (214.64) и 7-го этапа в Линце (245.35)
  2. Уэсли Чиу (Канада) — победитель 2-го этапа в Куршавеле (199.89)
  3. Кирилл Сарновский (Россия) — победитель 3-го этапа в Кошице (215.96)
  4. Глеб Лутфуллин (Россия) — победитель 4-го этапа в Красноярске (230.42) и 6-го этапа в Гданьске (231.26)
  5. Илья Яблоков (Россия) — победитель 5-го этапа в Любляне (231.99)
  6. Егор Рухин (Россия) — серебряный призер 4-го этапа в Красноярске, лучший среди фигуристов, занявших второе место по сумме баллов (223.29).
  7. Представитель страны-хозяйки (Япония) по приглашению

Танцевальные дуэты

  1. Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — победители 1-го этапа в Куршавеле (165.01)
  2. Уна Браун — Гейдж Браун (США) — победители 2-го этапа в Куршавеле (154.25)
  3. Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — победители 3-го этапа в Кошице (163.04)
  4. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано (Россия) — победители 4-го этапа в Красноярске (167.31) и 6-го этапа в Гданьске (168.96)
  5. Василиса Кагановская — Велерий Англелопол (Россия) — победители 5-го этапа в Любляне (167.22)
  6. Софья Тютюнина — Алексадр Шустицкий (Россия) — победители 7-го этапа в Линце (162.28)

Спортивные пары

  1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — победители 3-го этапа в Кошице (171.99)
  2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Россия) — победители 4-го этапа в Красноярске (189.11) и 6-го этапа в Гданьске (171.97)
  3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия) — победители 7-го этапа в Линце (188.84)
  4. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов (Россия) — серебряные призеры 6-го этапа в Гданьске, лучшие среди спортивных пар, занявших второе место по сумме баллов (169.80)

Olympics будет в полном объеме следить за финалом серии в Осаке 9-12 декабря.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

9 декабря (четверг)

  • 08:10 Пары. Юниоры. Короткая программа
  • 09:10 Юноши. Короткая программа
  • 10:25 Девушки. Короткая программа
  • 12:25 Пары. Короткая программа
  • 13:45 Мужчины. Короткая программа
  • 14:55 Танцы на льду. Ритм-танец

10 декабря (пятница)

  • 08:50 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец
  • 10:10 Пары. Юниоры. Произвольная программа
  • 11:15 Девушки. Произвольная программа
  • 12:50 Женщины. Короткая программа
  • 14:05 Танцы на льду. Произвольный танец

11 декабря (суббота)

  • 07:05 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец
  • 08:30 Юноши. Произвольная программа
  • 09:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа
  • 12:25 Женщины. Произвольная программа
  • 13:50 Мужчины. Произвольная программа

12 декабря (воскресенье)

  • 08:25 Показательные выступления

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