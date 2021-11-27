Список финалистов серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2021/2022. Взрослые и юниоры

27 ноября завершился заключительный этап взрослой серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2021/2022. По его итогам определились последние участники финала серии, который пройдет 9-12 декабря в японской осаке. В финале примут участие, как лучшие фигуристы взрослой серии Гран-при, так и юниоры, закончившие выступление на этапах еще в октябре. Olympics собрал для вас статистику серии и списки финалистов в обоих разрядах.

По итогам шести этапов взрослой серии Гран-при российская сборная — безусловный лидер по количеству медалей. На счету российских одиночниц 12 медалей, одиночников — 3, спортивных пар — 11, танцевальных дуэтов — 4. Также 11 представителей России вышли в финал серии.

📚 Все, что нужно знать о серии Гран-при — история, правила и полный список участников — *здесь*.

🏆 Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти *здесь*.

🔥 Все новости этапов серии Гран-при ISU на Olympics — отчеты, комментарии, видео — здесь.

Финалисты взрослой серии Гран-при ISU 2021/2022

Женщины:

Камила Валиева (Россия) — 30 очков Анна Щербакова (Россия) — 30 очков Елизавета Туктамышева (Россия) — 26 очков Каори Сакамото (Япония) — 24 очка Майя Хромых (Россия) — 24 очка Алена Косторная (Россия) — 24 очка

Мужчины:

Юма Кагияма (Япония) — 30 очков Сема Уно (Япония) — 28 очков Винсент Чжоу (США) — 28 очков Нейтан Чен (США) — 26 очков Михаил Коляда (Россия) — 26 очков Джейсон Браун (США) — 24 очков

Спортивные пары:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 30 очков Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) — 30 очков Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 28 очков Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 26 очков Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 26 очков Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 24 очка

Танцы на льду:

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 30 очков Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 30 очков Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 28 очков Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 28 очков Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 26 очков Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 26 очков

Камила Валиева, Майя Хромых, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз позируют для селфи на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи Фото © Valery Sharifulin/TASS

Этапы юниорской серии Гран-при ISU проходили с августа по октябрь. Из-за ограничений передвижений фигуристов, связанных с пандемией, участники финала юниорской серии выбирались не по набранным очкам. Таким образом в финал вышли победители каждого из этапа, а в случае, если фигурист победил на двух этапах, приненялись дополнительные правила. Подробнее — здесь.

Как и во взрослой серии, юниорская сборная России по фигурному катанию на две головы превзошла соперников в медальном зачете. На счету российских юниоров 17 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей, выигранных на пяти этапах серии. 15 представителей России вышли в финал серии.

Финалисты юниорской серии Гран-при 2021/2022

Девушки

Линдси Торнгрен (США) — победительница 1-го этапа в Куршавеле (181.45) Изабо Левито (США) — победительница 2-го этапа в Куршавеле (202.3) Вероника Жилина (Россия) — победительница 3-го этапа в Кошице (216.92) Софья Акатьева (Россия) — победительница 4-го этапа в Красноярске (233.08) и 6-го этапа в Гданьске (225.64) Аделия Петросян (Россия) — победительница 5-го этапа в Любляне (210.57) Софья Муравьева (Россия) — победительница 7-го этапа в Линце (211.81) Представительница страны-хозяйки (Япония) по приглашению

Юноши

Илья Малинин (США) — победитель 1-го этапа в Куршавеле (214.64) и 7-го этапа в Линце (245.35) Уэсли Чиу (Канада) — победитель 2-го этапа в Куршавеле (199.89) Кирилл Сарновский (Россия) — победитель 3-го этапа в Кошице (215.96) Глеб Лутфуллин (Россия) — победитель 4-го этапа в Красноярске (230.42) и 6-го этапа в Гданьске (231.26) Илья Яблоков (Россия) — победитель 5-го этапа в Любляне (231.99) Егор Рухин (Россия) — серебряный призер 4-го этапа в Красноярске, лучший среди фигуристов, занявших второе место по сумме баллов (223.29). Представитель страны-хозяйки (Япония) по приглашению

Танцевальные дуэты

Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — победители 1-го этапа в Куршавеле (165.01) Уна Браун — Гейдж Браун (США) — победители 2-го этапа в Куршавеле (154.25) Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — победители 3-го этапа в Кошице (163.04) Ирина Хавронина — Дарио Чиризано (Россия) — победители 4-го этапа в Красноярске (167.31) и 6-го этапа в Гданьске (168.96) Василиса Кагановская — Велерий Англелопол (Россия) — победители 5-го этапа в Любляне (167.22) Софья Тютюнина — Алексадр Шустицкий (Россия) — победители 7-го этапа в Линце (162.28)

Спортивные пары

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — победители 3-го этапа в Кошице (171.99) Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Россия) — победители 4-го этапа в Красноярске (189.11) и 6-го этапа в Гданьске (171.97) Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия) — победители 7-го этапа в Линце (188.84) Екатерина Петушкова — Евгений Маликов (Россия) — серебряные призеры 6-го этапа в Гданьске, лучшие среди спортивных пар, занявших второе место по сумме баллов (169.80)

Olympics будет в полном объеме следить за финалом серии в Осаке 9-12 декабря.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

9 декабря (четверг)

08:10 Пары. Юниоры. Короткая программа

Пары. Юниоры. Короткая программа 09:10 Юноши. Короткая программа

Юноши. Короткая программа 10:25 Девушки. Короткая программа

Девушки. Короткая программа 12:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 13:45 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 14:55 Танцы на льду. Ритм-танец

10 декабря (пятница)

08:50 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец

Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец 10:10 Пары. Юниоры. Произвольная программа

Пары. Юниоры. Произвольная программа 11:15 Девушки. Произвольная программа

Девушки. Произвольная программа 12:50 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 14:05 Танцы на льду. Произвольный танец

11 декабря (суббота)

07:05 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец

Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец 08:30 Юноши. Произвольная программа

Юноши. Произвольная программа 09:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа

Пары. Юниоры. Произвольная программа 12:25 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:50 Мужчины. Произвольная программа

12 декабря (воскресенье)