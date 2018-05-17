Фигурное катание — особенный вид спорта на зимних Олимпийских играх. Ведь только здесь спортсмены соединяют колоссальную физическую нагрузку, артистизм и хореографию. На Олимпийских играх в Пекине лучшие фигуристы планеты сразятся за медали в четырех личных дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду, а также в командном турнире, где выступают национальные сборные.

Фигурное катание дебютировало на Олимпийских играх в 1908 году, но официально вошло в программу только в 1924-м. На самых первых Играх в Лондоне фигуристы разыграли медали в парном, мужском и женском одиночном катании, а также в дисциплине «специальные фигуры». Для «фигур» Игры в Лондоне стали первыми и последними, а единственным олимпийским чемпионом в истории в этом виде стал подданный Российской империи — Николай Панин-Коломенкин.

Соревнования по танцам на льду впервые вошли в программу Игр в 1976 году, а первыми олимпийскими чемпионами в этом виде стали советские фигуристы — Людмила Пахомова — Александр Горшков.

Комплекты медалей: 5

В каждой из индивидуальных дисциплин фигуристы исполняют короткую и произвольную программы (ритм-танец и произвольный танец в случае танцевальных дуэтов), а победитель определяется по сумме баллов. Судьи оценивают, как техническую сложность программы, которая складывается из набора прыжковых элементов, вращений, дорожек шагов, поддержек, выбросов и хореографических элементов в зависимости от дисциплины. Также выставляется оценка за компоненты, которая является суммой нескольких оценок: мастерство катания, переходы, представления, композиция и интерпретация музыки.

В каждом виде национальная команда может быть представлена максимум тремя участниками. Сборная команда ОКР — единственная в Пекине, которая будет иметь полное представительство во всех дисциплинах.

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В командном турнире соревнуются 10 команд. По результатам квалификации в Пекине ими станут ОКР, Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Украина, США. В рамках командного турнира фигуристы также представляют короткую и произвольную программу в каждой из дисциплин с той лишь разницей, что занятые места теперь переводятся в баллы. В короткой программе во всех видах выступают представители десяти сборных, но в произвольную попадают только пять команд, набравших самые высокие баллы.

Сочи - как это было: фигурное катание, командные соревнования, Россия

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1908 год

Самая успешная сборная – Россия / Олимпийские спортсмены из России (16 золотых медалей)

(16 золотых медалей) Самые титулованные спортсмены: норвежка Соня Хени, трехрактная олимпийская чемпионка (1928, 1932, 1936) в женском одиночном катании. Швед Йиллис Графстрем, трехкратный чемпион (1920, 1924, 1928) и вице-чемпион (1932) и россиянин Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014) и двукратный вице-чемпион (2002, 2010) в мужском одиночном катании. Советская фигуристка Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка в паре с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым (1972, 1976, 1980). Канадцы Тесса Вертью — Скотт Моир, трехкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду (2010, 2018, 2018) и двукратные вице-чемпионы (2014, 2014).

За кого болеть и за кем следить

В женском одиночном катании главными фаворитками являются фигуристки ОКР — абсолютная рекордсменка и действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева, действующая чемпионка мира, двукратная вице-чемпионка Европы и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и «русская ракета», вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, Александра Трусова. Все они владеют многооборотными прыжками и бороться с ними фигуристкам со стандартным набором будет достаточно сложно. Для всех троих Игры в Пекине станут олимпийским дебютом.

В мужском одиночном катании Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, представляющие ОКР, попытаются атаковать результаты двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трехкратного чемпиона мира Нейтана Чена. Поборются за медали и вице-чемпион Игр в Пхенчхане Сема Уно и действующий вице-чемпион мира Юма Кагияма.

В парном катании дуэты ОКР в первую очередь будут бороться за золото между собой и с хозяевами Игр, вице-чемпионами Игр-2018 — парой Суй Вэньцзин – Хан Цунь. Действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, пожалуй, подходят к играм в статусе фаворитов — на чемпионате континента в Таллине фигуристы обновили все мировые рекорды в своей дисциплине. Но просто так не сдадутся ни ветераны сборной Евгения Тарасова — Владимир Морозов, ни еще одна пара Тамары Москвиной — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

В танцах на льду лидеры сезона, безусловно, французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Но представляющие ОКР Виктория Синицина — Никита Кацалапов, действующие чемпионы мира и Европы, однажды смогли обойти непобедимый французский дуэт. И, несомненно, Виктория с Никитой будут пытаться повторить этот успех.

В командном турнире ОКР выглядит главным фаворитом за счет сбалансированности сборной. Позиции лидера будут стараться атаковать в первую очередь команды США и Японии, имеющие сильные составы во всех дисциплинах

Подробнее про историю и пекинских фаворитов в каждой дисциплине читайте здесь: