Этап Гран-при «Скейт Канада». Пары: Суй – Хань покоряют публику, Павлюченко – Ходыкин возвращаются в большую игру

Соревнования спортивных пар в Ванкувере на этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада» ознаменовались двумя событиями, вернее выступлениями двух дуэтов. Впервые перед широкой публикой в этом сезоне предстали чемпионы мира-2017, 2019 Вэньцзин Суй – Цун Хань и бронзовые призеры чемпионата Европы-2020 и чемпионата России-2021 Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

На национальном первенстве два года назад Дарья и Денис обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова и в 2020-м, прямо накануне пандемии, выиграли медаль чемпионата континента. В следующем сезоне история на чемпионате страны повторилась. Но в феврале 2021-го в финале Кубка России Мишина и Галлямов были убедительнее и отправились в Стокгольм, где выиграли титул чемпионов мира. Для Павлюченко – Ходыкина же конец сезона сложился не так радужно. У Дарьи был обнаружен мононуклеоз. После излечения партнерши пара стала готовиться к новому сезону, но в контрольных прокатах участия не приняла – из-за травмы спины партнера. В начале октября фигуристы выступили на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле, но исполнили только короткую программу. Так что старт в Ванкувере стал их полноценным дебютом в этом сезоне.

И дебют удался. В короткой программе под песню Ферги «Be italian», насыщенной акробатикой, пара продемонстрировала тройную подкрутку, выброс тройной риттбергер и параллельный тройной тулуп. Единственной значимой ошибкой стало падение Дарьи после переброса ее партнером за спину. 69,46 балла – таков итог их выступления.

«Нам понравилось кататься здесь. Очень скучали по международным стартам в этом сезоне. Над программой нужно еще работать, но на сегодня прокат был хороший», – отметил Денис после.

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Вэньцзин Суй – Цун Хань отметили свое начало большого сезона отличным выступлением под фламенко (двумя неделями ранее дуэт выиграл турнир Asian Cup в Пекине). Тройной подкрут, высокий выброс тройной флип, параллельный тройной тулуп, поддержка четвертого уровня и 78,94 балла. К слову неделей ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов за свой прокат в короткой программе получили 80,36 балла.

«Мы чувствуем себя очень хорошо в короткой программе. Очень взволнованы тем, что выступаем в Канаде и присутствием публики, которая поддерживает нас. Знаем, что с прошлого турнира у нас есть проблемы в уровнях элементов, но после него прошло немного времени. Так что работа над уровнями – наша следующая цель», – сказал Хань.

Третье место заняла немецкая пара Минерва Фабьенн Хазе – Нолан Зегерт (67,93 балла).

В произвольной программе лидерам не удалось избежать серьезных ошибок. Суй – Хань выполнили тройной тулуп-двойной тулуп-двойной тулуп, выбросы тройной флип и сальхов, но партнерша упала на параллельном тройном сальхове и после сообщила, что прокат был неплохим, хотя с ошибками и потерей уровня на поддержке и вращении. Двукратные чемпионы мира заработали 145,11 балла за произвольную программу и выиграли турнир с 224,05 балла.

Павлюченко – Ходыкин также не избежали ошибок. В каскаде из двух тройных и двойного тулупов второй прыжок был засчитан как недокрученный, и Дарья упала с тройного сальхова. Денис так прокомментировал выступление: «Сегодня прокат был плохим. Мы знаем это и знаем, что нужно улучшить. Это начало сезона, поэтому нормально, что мы еще не на пике формы». Программа Дарьи и Дениса под саундтрек к фильму «Черный лебедь» была оценена в 123,62 балла. Компонентами дуэт проиграл Эшли Кейн-Гриббл – Тимоти Ледюку. Но с общей суммой 193,08 балла российские фигуристы завоевали серебро, а американцы – бронзу (189,90 балла).