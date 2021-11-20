Гран-при Франции-2021. Мужчины, итоги: Юма Кагияма побеждает, Андрей Мозалев – второй в произвольной

20 ноября в Гренобле на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию исполнили произвольную программу мужчины.
Серебряный призер чемпионата мира-2021 Юма Кагияма из Японии выиграл турнир, серебряную награду завоевал его соотечественник Сюн Сато, бронза – у американца Джейсона Брауна.
В произвольной победитель Гран-при Италии, а теперь и Франции исполнил три четверных – сальхов и два тулупа, один из них в каскаде с тройным. Заметной ошибкой стала лишь бабочка вместо тройного акселя. В итоге, Юма заработал 185,77 балла в произвольной программе и 286,41 в общем.
Юма Кагияма: Это моя первая серия Гран-при, и я этому рад. Но я сделал все ошибки, которые мог. Так что у меня сейчас больше сожаления, чем радости.
Полтора года назад на чемпионате мира среди юниоров в Таллинне Юма уступил первое место Андрею Мозалеву, которому переход во взрослые пока не дается так, как его сопернику. Короткую в Гренобле Андрей завалил, но зато справился с произвольной, получив за технику наибольшую оценку среди всех. Ученик Кирилла Давыденко также исполнил три четверных – сальхов и два тулупа, а также тройной аксель, правда засчитанный с недокрутом в четверть, и получил 179,77 балла. Неудача в короткой позволила ему занять лишь итоговое седьмое место (248,54).
Андрей Мозалев: Впечатления от проката классные. Атмосфера классная. После вчерашнего проката надо было реабилитироваться и показать то, что могу. Вчера даже не знаю, что случилось. Волнения не было. Я выступал на юниорских финале Гран-при, чемпионате мира и Олимпийских играх. По мне это одно и то же.
Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев показал, что вера в себя у него возвращается. Он исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным, два тройных акселя (один с недокрутом в четверть) и с 168,51 балла стал пятым в этом виде и в итоге (253,56 балла).
Дмитрий Алиев: Я удовлетворен сегодняшним прокатом. Мне удалось сегодня получить какое-то наслаждение, которого я давно не чувствовал. Рад, что сориентировался с каскадом, обидно за четверной лутц и тройной аксель, за такие сбои в программе. Я хотел с этого турнира привезти частичку успеха. Знаю, что если катать чисто, то могу получать более высокие баллы.
Приеду домой и буду думать о контенте на чемпионат России. Он должен усложниться. Очень хочется к чемпионату России быть здоровым, в кондициях как физически, так и психологически. Может быть, я поздно полноценно стартую в сезоне, но постепенно начинаю чувствовать цель попадания в сборную.
Артур Даниелян исполнил четверной сальхов, но не докрутил четверной тулуп и допустил еще ряд ошибок. Серебряный призер чемпионата Европы-2020 стал 11-м (144,69 баллов) и десятым в итоге (221,50).
Сюн Сато в произвольной продемонстрировал 4 четверных – лутц, флип и два тулупа. Но не все они и другие прыжки были исполнены чисто. С 177,17 балла он стал третьим и вторым в итоге (264,99).
Джейсон Браун представил четверной сальхов, но сделал его со сбавкой, а также сдвоил риттбергер и сделал бабочку на сальхове в каскаде. Эти ошибки и другие помарки не позволили фигуристу даже с его оценками за компоненты и непрыжковые элементы подняться выше четвертого места (174,81) и итогового третьего (264,20). Хотя Сато с его 4 четверными Джейсон проиграл менее балла.
Итоговые результаты
- Юма Кагияма (Япония) – 286.41 — 15 очков
- Сюн Сато (Япония) – 264.99 — 13 очков
- Джейсон Браун (США) – 264.20 — 11 очков
- Денис Васильев (Латвия) – 254.48 — 9 очков
- Дмитрий Алиев (Россия) – 253.56 — 7 очков
- Киган Мессинг (Канада) – 253.06 — 5 очков
- Андрей Мозалев (Россия) – 248.54 — 4 очка
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 243.29 — 3 очка
- Кевин Эймоз (Франция) – 228.08 — 0 очков
- Артур Даниелян (Россия) – 221.50 — 0 очков
- Ромен Понсар (Франция) – 212.27 — 0 очков
- Габриеле Франджипани (Италия) – 184.27 — 0 очков
Результаты | Мужчины, произвольная программа
- Юма Кагияма (Япония) – 185.77
- Андрей Мозалев (Россия) – 179.77
- Сюн Сато (Япония) – 177.17
- Джейсон Браун (США) – 174.81
- Дмитрий Алиев (Россия) – 168.51
- Киган Мессинг (Канада) – 168.03
- Денис Васильев (Латвия) – 164.72
- Кевин Эймоз (Франция) – 164.10
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 158.82
- Ромен Понсар (Франция) – 145.89
- Артур Даниелян (Россия) – 144.69
- Габриеле Франджипани (Италия) – 117.94
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Франции во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)