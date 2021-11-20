Гран-при Франции-2021. Мужчины, итоги: Юма Кагияма побеждает, Андрей Мозалев – второй в произвольной

20 ноября в Гренобле на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию исполнили произвольную программу мужчины.

Серебряный призер чемпионата мира-2021 Юма Кагияма из Японии выиграл турнир, серебряную награду завоевал его соотечественник Сюн Сато, бронза – у американца Джейсона Брауна.

В произвольной победитель Гран-при Италии, а теперь и Франции исполнил три четверных – сальхов и два тулупа, один из них в каскаде с тройным. Заметной ошибкой стала лишь бабочка вместо тройного акселя. В итоге, Юма заработал 185,77 балла в произвольной программе и 286,41 в общем.

Юма Кагияма: Это моя первая серия Гран-при, и я этому рад. Но я сделал все ошибки, которые мог. Так что у меня сейчас больше сожаления, чем радости.

Полтора года назад на чемпионате мира среди юниоров в Таллинне Юма уступил первое место Андрею Мозалеву, которому переход во взрослые пока не дается так, как его сопернику. Короткую в Гренобле Андрей завалил, но зато справился с произвольной, получив за технику наибольшую оценку среди всех. Ученик Кирилла Давыденко также исполнил три четверных – сальхов и два тулупа, а также тройной аксель, правда засчитанный с недокрутом в четверть, и получил 179,77 балла. Неудача в короткой позволила ему занять лишь итоговое седьмое место (248,54).

Андрей Мозалев: Впечатления от проката классные. Атмосфера классная. После вчерашнего проката надо было реабилитироваться и показать то, что могу. Вчера даже не знаю, что случилось. Волнения не было. Я выступал на юниорских финале Гран-при, чемпионате мира и Олимпийских играх. По мне это одно и то же.

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев показал, что вера в себя у него возвращается. Он исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным, два тройных акселя (один с недокрутом в четверть) и с 168,51 балла стал пятым в этом виде и в итоге (253,56 балла).

Дмитрий Алиев: Я удовлетворен сегодняшним прокатом. Мне удалось сегодня получить какое-то наслаждение, которого я давно не чувствовал. Рад, что сориентировался с каскадом, обидно за четверной лутц и тройной аксель, за такие сбои в программе. Я хотел с этого турнира привезти частичку успеха. Знаю, что если катать чисто, то могу получать более высокие баллы.

Приеду домой и буду думать о контенте на чемпионат России. Он должен усложниться. Очень хочется к чемпионату России быть здоровым, в кондициях как физически, так и психологически. Может быть, я поздно полноценно стартую в сезоне, но постепенно начинаю чувствовать цель попадания в сборную.

Артур Даниелян исполнил четверной сальхов, но не докрутил четверной тулуп и допустил еще ряд ошибок. Серебряный призер чемпионата Европы-2020 стал 11-м (144,69 баллов) и десятым в итоге (221,50).

Сюн Сато в произвольной продемонстрировал 4 четверных – лутц, флип и два тулупа. Но не все они и другие прыжки были исполнены чисто. С 177,17 балла он стал третьим и вторым в итоге (264,99).

Джейсон Браун представил четверной сальхов, но сделал его со сбавкой, а также сдвоил риттбергер и сделал бабочку на сальхове в каскаде. Эти ошибки и другие помарки не позволили фигуристу даже с его оценками за компоненты и непрыжковые элементы подняться выше четвертого места (174,81) и итогового третьего (264,20). Хотя Сато с его 4 четверными Джейсон проиграл менее балла.

Итоговые результаты

Юма Кагияма (Япония) – 286.41 — 15 очков Сюн Сато (Япония) – 264.99 — 13 очков Джейсон Браун (США) – 264.20 — 11 очков Денис Васильев (Латвия) – 254.48 — 9 очков Дмитрий Алиев (Россия) – 253.56 — 7 очков Киган Мессинг (Канада) – 253.06 — 5 очков Андрей Мозалев (Россия) – 248.54 — 4 очка Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 243.29 — 3 очка Кевин Эймоз (Франция) – 228.08 — 0 очков Артур Даниелян (Россия) – 221.50 — 0 очков Ромен Понсар (Франция) – 212.27 — 0 очков Габриеле Франджипани (Италия) – 184.27 — 0 очков

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Юма Кагияма (Япония) – 185.77 Андрей Мозалев (Россия) – 179.77 Сюн Сато (Япония) – 177.17 Джейсон Браун (США) – 174.81 Дмитрий Алиев (Россия) – 168.51 Киган Мессинг (Канада) – 168.03 Денис Васильев (Латвия) – 164.72 Кевин Эймоз (Франция) – 164.10 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 158.82 Ромен Понсар (Франция) – 145.89 Артур Даниелян (Россия) – 144.69 Габриеле Франджипани (Италия) – 117.94

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции