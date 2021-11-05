Гран-при Италии-2021. Мужчины, итоги короткой программы: Коляда без второго четверного пока четвертый

5 ноября в Турине завершились соревнования мужчин-одиночников в короткой программе на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Победитель чемпионата четырех континентов-2018 Боян Цзинь из Китая выиграл этот вид программы. Даниэль Грассль, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2019, из Италии стал вторым, на третьем месте – Джунхван Чха из Кореи.
Чемпион России-2021, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда расположился сразу же за ведущей тройкой. Михаил начал свой прокат с прекрасно исполненного каскада – четверной сальхов – тройной тулуп, но затем упал с четверного тулупа, недокрученного в четверть, и заработал 92,30 балла.
«Радует то, что удался в конце концов каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Было, конечно, падение. Но по ощущениям ехалось хорошо, арена хорошая, лед прекрасный. Атмосфера такая чуть-чуть домашняя, не знаю почему. Но мне понравилось здесь кататься», — так прокомментировал свой прокат Михаил.
Петр Гуменник, который на прошлой неделе выиграл Мемориал Дениса Тена, начал свою короткую также с каскада четверной сальхов – тройной тулуп. Сальхов был засчитан с недокрутом, а затем случилось падение на четверном тулупе. Тройной аксель также был выполнен не очень чисто. В итоге, 76,81 балла и 9-е место: «Я не то, что расстроен, а зол. Прилагал усилия, но все элементы пошли не так, как я хотел. Надеюсь, эта злость поможет мне завтра хорошо выступить».
Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев пока очень далек от оптимальной формы. На первом прыжковом элементе – четверном лутце – случилось падение, и элемент был засчитан с недокрутом. Каскад получился лишь из двух тройных тулупов, а аксель вместо трех – в два оборота. 71,07 и 10-е место: «Я сегодня подвел себя самого, всех людей, которые со мной работают. Мне очень обидно и стыдно. Но я пытаюсь бороться с этим. Вместо тройного должен был быть четверной тулуп. Т.к. я упал с четверного лутца, нужно было делать четверной тулуп – тройной тулуп, я просто сорвал элемент».
Лидером по итогам короткой программы стал Боян Цзинь. Фигурист из Поднебесной был безупречен в прыжковых элементах, сделав каскад четверной лутц – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель и получив за программу 97,89 балла: «Сегодня я чувствовал себя на прыжках спокойно, был уверен в себе. Я был взволнован, но совсем не нервничал. Последние пару недель фокусировался не на количестве тренировок, а на том, чтобы дать организму отдохнуть (Боян болел накануне турнира в Пекине Asian Open – прим. Olympics). Мой тренерский штаб очень помог мне в том, чтобы расслабиться при подготовке к соревнованиям. Надеюсь, этот настрой сохранится и в произвольной программе».
Даниэль Грассль, выступая дома, исполнил программу чисто – с четверным лутцем, а также каскадом тройной лутц – тройной тулуп и тройным акселем. С суммой 95,67 балла он занимает втрое место.
Ученик Брайана Орсера Джунхван Чха выполнил четверной сальхов, каскад тройной лутц – тройной риттбергер и тройной аксель и немного уступил итальянцу. С 95,56 балла он на третьем месте.
Результаты | Короткая программа, мужчины
- Боян Цзинь (Китай) – 97.89
- Даниэль Грассль (Италия) – 95.67
- Джунхван Чха (Корея) – 95.56
- Михаил Коляда (Россия) – 92.30
- Денис Васильев (Латвия) – 85.09
- Кадзуки Томоно (Япония) – 83.91
- Юма Кагияма (Япония) – 80.53
- Юдун Чен (Китай) – 78.79
- Петр Гуменник (Россия) – 76.81
- Дмитрий Алиев (Россия) – 71.07
- Пауль Фенц (Германия) – 57.17
- Габриеле Франджипани (Италия) – 55.09
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.
🗞 Все новости Гран-при Италии — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)