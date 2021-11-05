Гран-при Италии-2021. Мужчины, итоги короткой программы: Коляда без второго четверного пока четвертый

5 ноября в Турине завершились соревнования мужчин-одиночников в короткой программе на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Победитель чемпионата четырех континентов-2018 Боян Цзинь из Китая выиграл этот вид программы. Даниэль Грассль, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2019, из Италии стал вторым, на третьем месте – Джунхван Чха из Кореи.

Чемпион России-2021, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда расположился сразу же за ведущей тройкой. Михаил начал свой прокат с прекрасно исполненного каскада – четверной сальхов – тройной тулуп, но затем упал с четверного тулупа, недокрученного в четверть, и заработал 92,30 балла.

«Радует то, что удался в конце концов каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Было, конечно, падение. Но по ощущениям ехалось хорошо, арена хорошая, лед прекрасный. Атмосфера такая чуть-чуть домашняя, не знаю почему. Но мне понравилось здесь кататься», — так прокомментировал свой прокат Михаил.

Петр Гуменник, который на прошлой неделе выиграл Мемориал Дениса Тена, начал свою короткую также с каскада четверной сальхов – тройной тулуп. Сальхов был засчитан с недокрутом, а затем случилось падение на четверном тулупе. Тройной аксель также был выполнен не очень чисто. В итоге, 76,81 балла и 9-е место: «Я не то, что расстроен, а зол. Прилагал усилия, но все элементы пошли не так, как я хотел. Надеюсь, эта злость поможет мне завтра хорошо выступить».

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев пока очень далек от оптимальной формы. На первом прыжковом элементе – четверном лутце – случилось падение, и элемент был засчитан с недокрутом. Каскад получился лишь из двух тройных тулупов, а аксель вместо трех – в два оборота. 71,07 и 10-е место: «Я сегодня подвел себя самого, всех людей, которые со мной работают. Мне очень обидно и стыдно. Но я пытаюсь бороться с этим. Вместо тройного должен был быть четверной тулуп. Т.к. я упал с четверного лутца, нужно было делать четверной тулуп – тройной тулуп, я просто сорвал элемент».

Лидером по итогам короткой программы стал Боян Цзинь. Фигурист из Поднебесной был безупречен в прыжковых элементах, сделав каскад четверной лутц – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель и получив за программу 97,89 балла: «Сегодня я чувствовал себя на прыжках спокойно, был уверен в себе. Я был взволнован, но совсем не нервничал. Последние пару недель фокусировался не на количестве тренировок, а на том, чтобы дать организму отдохнуть (Боян болел накануне турнира в Пекине Asian Open – прим. Olympics). Мой тренерский штаб очень помог мне в том, чтобы расслабиться при подготовке к соревнованиям. Надеюсь, этот настрой сохранится и в произвольной программе».

Даниэль Грассль, выступая дома, исполнил программу чисто – с четверным лутцем, а также каскадом тройной лутц – тройной тулуп и тройным акселем. С суммой 95,67 балла он занимает втрое место.

Ученик Брайана Орсера Джунхван Чха выполнил четверной сальхов, каскад тройной лутц – тройной риттбергер и тройной аксель и немного уступил итальянцу. С 95,56 балла он на третьем месте.

Результаты | Короткая программа, мужчины

Боян Цзинь (Китай) – 97.89 Даниэль Грассль (Италия) – 95.67 Джунхван Чха (Корея) – 95.56 Михаил Коляда (Россия) – 92.30 Денис Васильев (Латвия) – 85.09 Кадзуки Томоно (Япония) – 83.91 Юма Кагияма (Япония) – 80.53 Юдун Чен (Китай) – 78.79 Петр Гуменник (Россия) – 76.81 Дмитрий Алиев (Россия) – 71.07 Пауль Фенц (Германия) – 57.17 Габриеле Франджипани (Италия) – 55.09

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии