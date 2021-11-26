Гран-при России-2021 по фигурному катанию. Мужчины, итоги короткой программы: россияне с падениями вне тройки

26 ноября в Сочи мужчины-одиночники исполнили короткую программу на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Кадзуки Томоно из Японии лидирует после первого дня соревнований, Морис Квителашвили (Грузия) – второй, Роман Садовский (Канада) – третий. Россияне Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк – на 4-й, 7-й и 11-й позициях соответственно.
Для хозяев льда короткая программа сложилась неудачно. Не избежал падений ни один фигурист из России. Михаил Коляда ошибся при приземлении на четверном сальхове и упал на другом четверном – тулупе, оставшись без каскада. Чемпион России-2021 заработал 84,48 балла.
Евгений Семененко упал c четверного тулупа и ошибся на тройном акселе, недокрученном в четверть, получив 81 балл.
Марк Кондратюк стал 11-м: бронзовый призер чемпионата России-2021 и «Небельхорн Трофи-2021» допустил падения на четверном тулупе и на четверном сальхове, оставшись без каскада (74,16 балла).
Лидером после исполнения короткой программы является Кадзуки Томоно. Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель (95,81 балла).
Кадзуки Томоно: Я счастлив из-за таких оценок. У меня была цель получить 95 баллов, т.к. я знал, что могу их получить. Не все получилось идеально: четверной тулуп получился хорошим, остальные – нет. Но мне удалось добиться улучшений по сравнению с этапом в Италии.
Морис Квителашвили продемонстрировал каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной аксель и четверной тулуп (95,37 балла).
Морис Квителашвили: Большое спасибо всем за поддержку. Удалось сделать достаточно хороший прокат. Хорошо, что все получилось. Постараюсь завтра также откатать. На этапе в Канаде не получилось расслабиться, а здесь это удалось, удалось поймать эмоции.
Роман Садовский выполнил один четверной – сальхов и допустил ошибку на тройном акселе (84,59). Поэтому отставание третьего места от второго составило почти 10 баллов.
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Кадзуки Томоно (Япония) – 95.81
- Морис Квителашвили (Грузия) – 95.37
- Роман Садовский (Канада) – 84.59
- Михаил Коляда (Россия) – 84.48
- Камден Пулкинен (США) – 83.47
- Михал Бржезина (Чехия) – 82.31
- Евгений Семененко (Россия) – 81.00
- Брендан Керри (Австралия) – 80.48
- Маттео Риццо (Италия) – 77.45
- Кэйдзи Танака (Япония) – 76.69
- Марк Кондратюк (Россия) – 74.16
- Ника Эгадзе (Грузия) – 50.35
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)