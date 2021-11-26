Гран-при России-2021 по фигурному катанию. Мужчины, итоги короткой программы: россияне с падениями вне тройки

26 ноября в Сочи мужчины-одиночники исполнили короткую программу на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Кадзуки Томоно из Японии лидирует после первого дня соревнований, Морис Квителашвили (Грузия) – второй, Роман Садовский (Канада) – третий. Россияне Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк – на 4-й, 7-й и 11-й позициях соответственно.

Для хозяев льда короткая программа сложилась неудачно. Не избежал падений ни один фигурист из России. Михаил Коляда ошибся при приземлении на четверном сальхове и упал на другом четверном – тулупе, оставшись без каскада. Чемпион России-2021 заработал 84,48 балла.

Евгений Семененко упал c четверного тулупа и ошибся на тройном акселе, недокрученном в четверть, получив 81 балл.

Марк Кондратюк стал 11-м: бронзовый призер чемпионата России-2021 и «Небельхорн Трофи-2021» допустил падения на четверном тулупе и на четверном сальхове, оставшись без каскада (74,16 балла).

Лидером после исполнения короткой программы является Кадзуки Томоно. Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель (95,81 балла).

Кадзуки Томоно: Я счастлив из-за таких оценок. У меня была цель получить 95 баллов, т.к. я знал, что могу их получить. Не все получилось идеально: четверной тулуп получился хорошим, остальные – нет. Но мне удалось добиться улучшений по сравнению с этапом в Италии.

Морис Квителашвили продемонстрировал каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной аксель и четверной тулуп (95,37 балла).

Морис Квителашвили: Большое спасибо всем за поддержку. Удалось сделать достаточно хороший прокат. Хорошо, что все получилось. Постараюсь завтра также откатать. На этапе в Канаде не получилось расслабиться, а здесь это удалось, удалось поймать эмоции.

Роман Садовский выполнил один четверной – сальхов и допустил ошибку на тройном акселе (84,59). Поэтому отставание третьего места от второго составило почти 10 баллов.

Результаты | Мужчины, короткая программа

Кадзуки Томоно (Япония) – 95.81 Морис Квителашвили (Грузия) – 95.37 Роман Садовский (Канада) – 84.59 Михаил Коляда (Россия) – 84.48 Камден Пулкинен (США) – 83.47 Михал Бржезина (Чехия) – 82.31 Евгений Семененко (Россия) – 81.00 Брендан Керри (Австралия) – 80.48 Маттео Риццо (Италия) – 77.45 Кэйдзи Танака (Япония) – 76.69 Марк Кондратюк (Россия) – 74.16 Ника Эгадзе (Грузия) – 50.35

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России