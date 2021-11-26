Гран-при России-2021. Пары, итоги короткой программы: чемпионы мира Мишина — Галлямов только вторые

26 ноября в Сочи завершились соревнования в короткой программе среди спортивных пар на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Три российские пары в лидерах. Первое место занимают Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, вторые — Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко замыкают тройку.

Действующие чемпионы мира Мишина — Галлямов сенсационно проиграли короткую программу. Серьезная ошибка у пары всего одна — Анастасия не справилась с тройным сальховом. Но этого оказалось достаточно, чтобы уступить Павлюченко — Ходыкину с их чистым прокатом.

«Прокат получился не очень хорошо. Не буду оправдываться. Возможно, сыграл тот факт, что мы выступали дома, а дома выступать немножко сложнее. Всегда хочется откатать лучше, а получается как обычно [смеется]», – сказала Мишина на пресс-конференции.

Павлюченко — Ходыкин сегодня не допустили ни одной ошибки и показали блестящую короткую программу с привычными для пары акробатическими элементами.

Дебютанты взрослой серии Гран-при ученики Тамары Москвиной — Ясмина Кадырова — Иван Бальченко открывали соревнования в короткой программе, но проиграли в итоге только соотечественникам. Вчерашние юниоры Кадырова — Бальченко на этапе выступают по квоте страны-организатора, но фигуристы с лихвой оправдали оказанное доверие. Кроме подкрутки, все элементы были оценены на самые высокие уровни, а в технической оценке Ясмина и Иван уступили только лидерам соревнований.

27 ноября пройдут соревнования в произвольной программе спортивных пар.

Результаты | Пары, короткая программа

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) – 73.91 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 73.64 Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) – 69.39 Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 64.97 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 63.99 Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 59.92 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) – 58.95 Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) – 58.53

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

26 ноября (пятница)

13:25 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 17:55 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 19:20 Женщины. Короткая программа

27 ноября (суббота)

13:25 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:25 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 19:05 Женщины. Произвольная программа

28 ноября (воскресенье)

13:55 Церемония награждения

Церемония награждения 14:55 Показательные выступления

🇷🇺 Участники Гран-при России