Гран-при России-2021. Пары, итоги короткой программы: чемпионы мира Мишина — Галлямов только вторые

26 ноября в Сочи завершились соревнования в короткой программе среди спортивных пар на 6-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Три российские пары в лидерах. Первое место занимают Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, вторые — Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко замыкают тройку.
Действующие чемпионы мира Мишина — Галлямов сенсационно проиграли короткую программу. Серьезная ошибка у пары всего одна — Анастасия не справилась с тройным сальховом. Но этого оказалось достаточно, чтобы уступить Павлюченко — Ходыкину с их чистым прокатом.
«Прокат получился не очень хорошо. Не буду оправдываться. Возможно, сыграл тот факт, что мы выступали дома, а дома выступать немножко сложнее. Всегда хочется откатать лучше, а получается как обычно [смеется]», – сказала Мишина на пресс-конференции.
Павлюченко — Ходыкин сегодня не допустили ни одной ошибки и показали блестящую короткую программу с привычными для пары акробатическими элементами.
Дебютанты взрослой серии Гран-при ученики Тамары Москвиной — Ясмина Кадырова — Иван Бальченко открывали соревнования в короткой программе, но проиграли в итоге только соотечественникам. Вчерашние юниоры Кадырова — Бальченко на этапе выступают по квоте страны-организатора, но фигуристы с лихвой оправдали оказанное доверие. Кроме подкрутки, все элементы были оценены на самые высокие уровни, а в технической оценке Ясмина и Иван уступили только лидерам соревнований.
27 ноября пройдут соревнования в произвольной программе спортивных пар.
Результаты | Пары, короткая программа
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) – 73.91
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 73.64
- Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) – 69.39
- Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 64.97
- Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 63.99
- Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) – 59.92
- Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) – 58.95
- Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) – 58.53
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при России во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (воскресенье)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)