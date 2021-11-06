Гран-при Италии-2021. Анна Щербакова: «Хотелось попробовать и лутц, но тренеры в последний момент отговорили»

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в женском одиночном катании. Анна Щербакова выиграла третий этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Майя Хромых — вторая. Софья Самодурова — седьмая.

Действующая чемпионка мира Щербакова впервые в сезоне смогла успешно исполнить четверной прыжок — флип. Также на тренировке фигуристка исполняла четверной лутц. После проката Анна рассказала, почему несмотря на успешные попытки в программе был исполнен только один «ультра-си» прыжок:

«На тренировках в «Хрустальном» я накатывала вариант с четверным флипом, который здесь и показала. То есть мой прокат — это было то, что мы нарабатывали. Но тут у меня случился прилив сил в тренировках, хорошо пошли четверные. Флип получался стабильно и без проблем, практически не было на нем ошибок. Также были хорошие попытки лутца. И на 6-минутнй разминке я сделала лутц. И аппетит приходит во время еды — уже здесь мне уже захотелось большего. Мне показалось, что я не буду удовлетворена прокатом с одним только четверным флипом. Хотелось попробовать и лутц, но тренеры в последний момент буквально отговорили. Сказали, что нужно для начала показать уверенный флип, что если я уверена в себе, надо показать его и дальше уже двигаться вперед».

Гран-при Италии. Женщины | Итоговые результаты

Анна Щербакова (Россия) – 236.78 — 15 очков Майя Хромых (Россия) – 226.35 — 13 очков Луна Хендрикс (Бельгия) – 219.05 — 11 очков Маи Михара (Япония) – 214.95 — 9 очков Сатоко Мияхара (Япония) – 209.57 — 7 очков Елим Ким (Корея) – 193.50 — 5 очков Софья Самодурова (Россия) – 180.59 — 4 очка Ын Су Лим (Корея) – 179.58 — 3 очка И Чжу (Китай) – 171.25 — 0 очков Николь Шотт (Германия) – 167.20 — 0 очков Лара Наки Гутманн (Италия) – 158.57 — 0 очков Лукреция Беккари (Италия) – 148.29 — 0 очков

Результаты | Произвольная программа, женщины

Анна Щербакова (Россия) – 165.05 Майя Хромых (Россия) – 154.31 Луна Хендрикс (Бельгия) – 145.53 Маи Михара (Япония) – 144.49 Сатоко Мияхара (Япония) – 138.72 Елим Ким (Корея) – 130.72 Софья Самодурова (Россия) – 121.91 Ын Су Лим (Корея) – 112.55 И Чжу (Китай) – 111.25 Николь Шотт (Германия) – 108.87 Лара Наки Гутманн (Италия) – 103.74 Лукреция Беккари (Италия) – 94.94

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии