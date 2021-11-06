Гран-при Италии-2021. Анна Щербакова: «Хотелось попробовать и лутц, но тренеры в последний момент отговорили»

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в женском одиночном катании. Анна Щербакова выиграла третий этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Майя Хромых — вторая. Софья Самодурова — седьмая.
Действующая чемпионка мира Щербакова впервые в сезоне смогла успешно исполнить четверной прыжок — флип. Также на тренировке фигуристка исполняла четверной лутц. После проката Анна рассказала, почему несмотря на успешные попытки в программе был исполнен только один «ультра-си» прыжок:
«На тренировках в «Хрустальном» я накатывала вариант с четверным флипом, который здесь и показала. То есть мой прокат — это было то, что мы нарабатывали. Но тут у меня случился прилив сил в тренировках, хорошо пошли четверные. Флип получался стабильно и без проблем, практически не было на нем ошибок. Также были хорошие попытки лутца. И на 6-минутнй разминке я сделала лутц. И аппетит приходит во время еды — уже здесь мне уже захотелось большего. Мне показалось, что я не буду удовлетворена прокатом с одним только четверным флипом. Хотелось попробовать и лутц, но тренеры в последний момент буквально отговорили. Сказали, что нужно для начала показать уверенный флип, что если я уверена в себе, надо показать его и дальше уже двигаться вперед».
Гран-при Италии. Женщины | Итоговые результаты
- Анна Щербакова (Россия) – 236.78 — 15 очков
- Майя Хромых (Россия) – 226.35 — 13 очков
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 219.05 — 11 очков
- Маи Михара (Япония) – 214.95 — 9 очков
- Сатоко Мияхара (Япония) – 209.57 — 7 очков
- Елим Ким (Корея) – 193.50 — 5 очков
- Софья Самодурова (Россия) – 180.59 — 4 очка
- Ын Су Лим (Корея) – 179.58 — 3 очка
- И Чжу (Китай) – 171.25 — 0 очков
- Николь Шотт (Германия) – 167.20 — 0 очков
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 158.57 — 0 очков
- Лукреция Беккари (Италия) – 148.29 — 0 очков
Результаты | Произвольная программа, женщины
- Анна Щербакова (Россия) – 165.05
- Майя Хромых (Россия) – 154.31
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 145.53
- Маи Михара (Япония) – 144.49
- Сатоко Мияхара (Япония) – 138.72
- Елим Ким (Корея) – 130.72
- Софья Самодурова (Россия) – 121.91
- Ын Су Лим (Корея) – 112.55
- И Чжу (Китай) – 111.25
- Николь Шотт (Германия) – 108.87
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 103.74
- Лукреция Беккари (Италия) – 94.94
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.
🗞 Все новости Гран-при Италии — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)