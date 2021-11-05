Гран-при Италии-2021. Женщины, итоги короткой программы: Щербакова рассказала, почему не смогла сделать каскад

5 ноября в Турине завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова сенсационно проиграла короткую программу бельгийке Луне Хендрикс и дебютантке взрослой серии Гран-при Майе Хромых. Хромых — вторая, Щербакова — третья. Еще одна россиянка Софья Самодурова, выступившая с серьезными ошибками, — девятая.
Майя Хромых выходила на лед четвертой из двенадцати участниц, но не уступила захваченное лидерство почти до самого конца. В короткой программе Хромых исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Майя обновила личный рекорд суммой 72.04 балла. Майя получила высшие уровни за все непрыжковые элементы, кроме дорожки шагов — из-за этого Майя поставила себе низкую оценку за прокат, отвечая на вопросы журналистов:
«По поводу первого выступления на «взрослом» Гран-при у меня практически никаких эмоций. Все очень быстро прошло и я еще ничего не поняла. Немного недовольная дорожкой, потому что она получась на третий уровень. Готова поставить из-за этого за прокат себе четверку или даже три с половиной. На произвольной планирую сделать заявленный контент, включая два четверных тулупа».
В недавнем интервью Olympics Майя рассказала, что разучивает тройной аксель.
Несмотря на то, что японки Маи Михара и Сатоко Мияхара были близки по баллам к Майе (обе набрали за 70 баллов), опередить ее удалось только бельгийке Луне Хендрикс. С набором тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип Луна набрала самую высокую оценку дня за технику — 40.35 балла, и сумму — 73.52 балла. 5 ноября — день рождения фигуристки, и, пожалуй, такой прокат — лучший подарок.
«Я знала, что я была хорошо готова к короткой программе, и думаю, что я это показала. Я не думаю, что я могла бы сделать себе еще более прекрасный подарок на день рождения. Я удивлена результатом и тем, что я сейчас нахожусь здесь, среди русских девочек», — сказала бельгийская фигуристка на пресс-конференции по итогам соревнований.
Действующая чемпионка Анна Щербакова мира выходила на лед последней. Из-за летней травмы спортсменка испытывает в этом сезоне проблемы с прыжками, но сегодняшняя неудачная попытка тройного лутца носила скорее психологический характер. Щербакова выполняет один из самых дорогих каскадов с тройными прыжками: тройной лутц — тройной риттбергер, но сегодня элемент получился только наполовину. После неудачного выезда с лутца к нему был прицеплен только двойной тулуп. Как итог — с суммой 71.73 балла Щербакова на непривычном для себя третьем месте.
После проката Анна рассказала о причинах не получившегося каскада:
«Я недовольна. Я сделала большую ошибку на самом ценном элементе. Я не думаю, что это техническая проблема — у меня нет проблем с этим элементом на тренировках. Так что проблема в голове. Перед каждым стартом я нервничаю, но сегодня я думала слишком много. Но в каскаде с тройным риттбергером у тебя нет времени думать, нужно просто идти и делать.
Этот каскад настолько отработан в тренировках, что я могу его сделать из любого неудобного положения. И на соревнованиях нужно просто меньше переживать. Двойной тулуп прыгнула в последний момент, чтобы просто не остаться без каскада — из-за неудачного приземления риттбергер уже не получался. Там не было времени думать особо».
Также действующая чемпионка отметила, что не ощущает как дополнительного груза ответственности из-за титула, так и какого-то особенного статуса среди других фигуристок:
«В конце прошлого сезона я была очень горда собой. Эти победы придали мне уверенности в себе. Но в этом сезоне я не думаю о том, что было в прошлом. Так что мой титул не заставляет меня больше нервничать. Лидером я себя тоже не чувствую. В России так много девочек, катающихся на очень высоком уровне. Тебе на каждом старте нужно подтверждать свое место. Ты не можешь позволить себе просто думать «Ну все, я уже на вершине». Мы все в равных условиях».
Софья Самодурова не справилась с прыжками и финишировала только девятой. Завтра ученица Алексея Мишина будет стараться исправить ситуацию в произвольной программе.
Результаты | Короткая программа, женщины
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 73.52
- Майя Хромых (Россия) – 72.04
- Анна Щербакова (Россия) – 71.73
- Сатоко Мияхара (Япония) – 70.85
- Маи Михара (Япония) – 70.46
- Ын Су Лим (Корея) – 67.03
- Елим Ким (Корея) – 62.78
- И Чжу (Китай) – 60.00
- Софья Самодурова (Россия) – 58.68
- Николь Шотт (Германия) – 58.33
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 54.83
- Лукреция Беккари (Италия) – 53.35
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)