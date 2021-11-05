Гран-при Италии-2021. Женщины, итоги короткой программы: Щербакова рассказала, почему не смогла сделать каскад

5 ноября в Турине завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова сенсационно проиграла короткую программу бельгийке Луне Хендрикс и дебютантке взрослой серии Гран-при Майе Хромых. Хромых — вторая, Щербакова — третья. Еще одна россиянка Софья Самодурова, выступившая с серьезными ошибками, — девятая.

Майя Хромых выходила на лед четвертой из двенадцати участниц, но не уступила захваченное лидерство почти до самого конца. В короткой программе Хромых исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Майя обновила личный рекорд суммой ​​72.04 балла. Майя получила высшие уровни за все непрыжковые элементы, кроме дорожки шагов — из-за этого Майя поставила себе низкую оценку за прокат, отвечая на вопросы журналистов:

«По поводу первого выступления на «взрослом» Гран-при у меня практически никаких эмоций. Все очень быстро прошло и я еще ничего не поняла. Немного недовольная дорожкой, потому что она получась на третий уровень. Готова поставить из-за этого за прокат себе четверку или даже три с половиной. На произвольной планирую сделать заявленный контент, включая два четверных тулупа».

В недавнем интервью Olympics Майя рассказала, что разучивает тройной аксель.

Несмотря на то, что японки Маи Михара и Сатоко Мияхара были близки по баллам к Майе (обе набрали за 70 баллов), опередить ее удалось только бельгийке Луне Хендрикс. С набором тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип Луна набрала самую высокую оценку дня за технику — 40.35 балла, и сумму — 73.52 балла. 5 ноября — день рождения фигуристки, и, пожалуй, такой прокат — лучший подарок.

«Я знала, что я была хорошо готова к короткой программе, и думаю, что я это показала. Я не думаю, что я могла бы сделать себе еще более прекрасный подарок на день рождения. Я удивлена результатом и тем, что я сейчас нахожусь здесь, среди русских девочек», — сказала бельгийская фигуристка на пресс-конференции по итогам соревнований.

Действующая чемпионка Анна Щербакова мира выходила на лед последней. Из-за летней травмы спортсменка испытывает в этом сезоне проблемы с прыжками, но сегодняшняя неудачная попытка тройного лутца носила скорее психологический характер. Щербакова выполняет один из самых дорогих каскадов с тройными прыжками: тройной лутц — тройной риттбергер, но сегодня элемент получился только наполовину. После неудачного выезда с лутца к нему был прицеплен только двойной тулуп. Как итог — с суммой 71.73 балла Щербакова на непривычном для себя третьем месте.

После проката Анна рассказала о причинах не получившегося каскада:

«Я недовольна. Я сделала большую ошибку на самом ценном элементе. Я не думаю, что это техническая проблема — у меня нет проблем с этим элементом на тренировках. Так что проблема в голове. Перед каждым стартом я нервничаю, но сегодня я думала слишком много. Но в каскаде с тройным риттбергером у тебя нет времени думать, нужно просто идти и делать.

Этот каскад настолько отработан в тренировках, что я могу его сделать из любого неудобного положения. И на соревнованиях нужно просто меньше переживать. Двойной тулуп прыгнула в последний момент, чтобы просто не остаться без каскада — из-за неудачного приземления риттбергер уже не получался. Там не было времени думать особо».

Также действующая чемпионка отметила, что не ощущает как дополнительного груза ответственности из-за титула, так и какого-то особенного статуса среди других фигуристок:

«В конце прошлого сезона я была очень горда собой. Эти победы придали мне уверенности в себе. Но в этом сезоне я не думаю о том, что было в прошлом. Так что мой титул не заставляет меня больше нервничать. Лидером я себя тоже не чувствую. В России так много девочек, катающихся на очень высоком уровне. Тебе на каждом старте нужно подтверждать свое место. Ты не можешь позволить себе просто думать «Ну все, я уже на вершине». Мы все в равных условиях».

Софья Самодурова не справилась с прыжками и финишировала только девятой. Завтра ученица Алексея Мишина будет стараться исправить ситуацию в произвольной программе.

Результаты | Короткая программа, женщины

Луна Хендрикс (Бельгия) – 73.52 Майя Хромых (Россия) – 72.04 Анна Щербакова (Россия) – 71.73 Сатоко Мияхара (Япония) – 70.85 Маи Михара (Япония) – 70.46 Ын Су Лим (Корея) – 67.03 Елим Ким (Корея) – 62.78 И Чжу (Китай) – 60.00 Софья Самодурова (Россия) – 58.68 Николь Шотт (Германия) – 58.33 Лара Наки Гутманн (Италия) – 54.83 Лукреция Беккари (Италия) – 53.35

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии