Гран-при Японии. Мишина и Галлямов: «Спортсмены – не роботы, но мы стремимся снизить вероятность ошибки»

13 ноября в Токио завершились соревнования спортивных пар на 4-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию «NHK Trophy».

Чемпионы мира-2021 Анастасия Мишина – Александр Галлямов вслед за короткой программой выиграли и произвольную и стали победителями Гран-при Японии (227,28 балла). Серебряные призеры чемпионатов мира-2018, 2019 и бронзовые призеры чемпионата мира-2017 Евгения Тарасова – Владимир Морозов заняли второе место (213,27 балла). Рику Миура – Риючи Кихара из Японии завоевали бронзовую медаль (209,42 балла).

В произвольной программе Мишина и Галлямов не только показали самый технически сложный контент, но и выполнили его почти без ошибок. Дуэт сделал каскад из тройного сальхова, ойлера и тройного сальхова, тройной тулуп, выброс тройной флип, тройную подкрутку. Лишь на выбросе тройной риттбергер была допущена помарка на выезде. Ученики Тамары Николаевны Москвиной получили за программу 148,88 балла, почти на 9 меньше, чем месяц назад на «Финляндия Трофи».

Анастасия Мишина: Короткая программа на этом турнире была обычной, скажем так, зачетной. Прокат произвольной удовлетворительный, была допущена ошибка. Спортсмены – не роботы. Мы стремимся к тому, чтобы снизить вероятность ошибки.

Александр Галлямов: Мы скорее удовлетворены своим прокатом, но понимаем, что это не максимум. Рады, что почувствовали эту атмосферу. У японцев невероятная поддержка, за которую мы благодарим.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов снова, можно сказать, допустили ошибку в прыжках. Если первый элемент – параллельный тройной сальхов был исполнен отлично, то затем в каскаде из тройного и двух двойных тулупов партнер «сдвоил» первый прыжок и последний сделал одинарным. Выбросы тройной флип и тройной риттбергер также были выполнены с помарками. В итоге, 137,49 балла, с разницей в более чем 11 баллов от победителей в произвольной.

Учитывая победу на этапе в Лас-Вегасе и второе место в Токио ученики Этери Тутберидзе отобрались в финал серии.

Владимир Морозов: Хочется поблагодарить публику за такое количество российских флагов, большое спасибо. Что касается программы, то были шероховатости, ошибки, не удалось показать хорошее выступление. Будем работать дальше, ничего страшного не случилось.

Рику Миура – Риючи Кихара вслед за серебром «Скейт Америка» завоевали награду и у себя дома. В произвольной дуэт исполнил каскад 3-2-2, но вместо тройного сальхова был исполнен двойной, также не слишком чисто был выполнен выброс тройной риттбергер. Но подопечные Бруно Маркотта уступили во второй день турнира лишь 2 балла Тарасовой и Морозову (135,44 балла), обойдя их по технике.

Гран-при Японии. Спортивные пары | Итоговые результаты

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 227.28 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 213.27 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 209.42 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) – 202.79 Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 190.03 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 167.98 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) – 161.89

Результаты | Спортивные пары, произвольная программа

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) – 148.88 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 137.49 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) – 135.44 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) – 132.04 Одри Лу — Миша Митрофанов (США) – 125.08 Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) – 111.01 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) – 107.26

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

12 ноября (пятница)

06:25 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 08:15 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 10:05 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 13:00 Мужчины. Короткая программа

13 ноября (суббота)

06:15 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 08:35 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 10:35 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:30 Мужчины. Произвольная программа

14 ноября (воскресенье)

07:15 Показательные выступления

Участники «NHK Трофи»