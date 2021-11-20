Гран-при Франции-2021. Пары, итоги: Бойкова — Козловский выходят в финал, Артемьева — Назарычев продолжают переживать

20 ноября в Гренобле завершились соревнования спортивных пар на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Первое место заняли действующие чемпионы Европы — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. На вторую ступеньку поднялась еще одна российская пара — Юлия Артемьева — Михаил Назарычев. Американцы Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер — третьи. Канадская пара Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд остановилась в шаге от пьедестала.

В произвольной программе Бойкова — Козловский набрали лучшую сумму в сезоне — 139.79 балла, хоть безошибочный прокат показать сегодня тоже не удалось. Александра ошиблась в каскаде прыжков и на одном из выбросов.

Александра отметила, что общее впечатление от проката — хорошее:

«Мы довольны тем, что сегодняшний прокат был намного лучше, чем на «Скейт Америка». Мы видим прогресс и это самое главное — прибавлять от старта к старту. Да, были ошибки, абсолютно дурацкие. Но на то и нужны соревнования на протяжении сезона, чтобы на них прибавлять».

«Задачу минимум мы выполнили — отобраться в финал Гран-при. Мы просто делаем свою работу. Нам нужно катать наши программы, полноценно раскрыть образы. В короткой уже есть прогресс, в произвольной предстоит еще много работать. Мы не думаем о соревнованиях с другими парами, мы просто стараемся работать над собой в первую очередь», — добавил Дмитрий на пресс-конференции.

Юлия Артемьева — Михаил Назарычев показывают потрясающие результаты в свой первый взрослый сезон. Пара уже выиграла бронзу итальянского этапа, а теперь и вовсе финиширует с серебром. Ребята допустил ошибку на одиночном прыжке, но 132.13 балла хватило, чтобы занять второе место и в произвольной программе, и по итогам соревнований.

После проката Михаил поделился впечатлениями:

«Сегодняшним днем мы довольны. Есть помарка одна, но достаточно сильная. Но в целом выступление было достаточно хорошим. Мы себе ставили цели на эти два этапа, и я думаю, что мы их выполнили».

Так же Назарычев ответил на вопрос о возможном переезде. В отличие от других топовых российских спортивных пар, базирующихся в Санкт-Петербурге и Москве, Артемьева — Назарычев тренируются в Перми у Павла Слюсаренко.

«Я не знаю, это зависит не от нас. Но если посмотреть, то не важно, где ты тренируешься. У тебя есть зал, у тебя есть команда, где каждый отвечает за свое дело. И абсолютно без разницы, находишься ты в Перми, в Питере или в Москве. Нас все устраивает, у нас очень хорошая команда, есть все, что нужно, и ничего лишнего. Конечно, если будет принято решение о переезде, то мы его воспримем нормально, потому что если переезд, то всей командой»

Спортивные пары

Итоговые результаты

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 216.96 — 15 очков Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) – 205.15 — 13 очков Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 201.69 — 11 очков Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) – 196.34 — 9 очков Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) – 176.19 — 7 очков Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 152.76 — 5 очков Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) – 151.98 — 0 очков Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция) – 149.48 — 0 очков

Результаты | Произвольная программа

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 139.79 Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) – 132.13 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 131.54 Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) – 124.50 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) – 111.59 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 100.50 Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция) – 97.55 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) – 96.73

Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции