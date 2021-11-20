Гран-при Франции-2021. Пары, итоги: Бойкова — Козловский выходят в финал, Артемьева — Назарычев продолжают переживать

20 ноября в Гренобле завершились соревнования спортивных пар на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Первое место заняли действующие чемпионы Европы — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. На вторую ступеньку поднялась еще одна российская пара — Юлия Артемьева — Михаил Назарычев. Американцы Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер — третьи. Канадская пара Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд остановилась в шаге от пьедестала.
В произвольной программе Бойкова — Козловский набрали лучшую сумму в сезоне — 139.79 балла, хоть безошибочный прокат показать сегодня тоже не удалось. Александра ошиблась в каскаде прыжков и на одном из выбросов.
Александра отметила, что общее впечатление от проката — хорошее:
«Мы довольны тем, что сегодняшний прокат был намного лучше, чем на «Скейт Америка». Мы видим прогресс и это самое главное — прибавлять от старта к старту. Да, были ошибки, абсолютно дурацкие. Но на то и нужны соревнования на протяжении сезона, чтобы на них прибавлять».
«Задачу минимум мы выполнили — отобраться в финал Гран-при. Мы просто делаем свою работу. Нам нужно катать наши программы, полноценно раскрыть образы. В короткой уже есть прогресс, в произвольной предстоит еще много работать. Мы не думаем о соревнованиях с другими парами, мы просто стараемся работать над собой в первую очередь», — добавил Дмитрий на пресс-конференции.
Юлия Артемьева — Михаил Назарычев показывают потрясающие результаты в свой первый взрослый сезон. Пара уже выиграла бронзу итальянского этапа, а теперь и вовсе финиширует с серебром. Ребята допустил ошибку на одиночном прыжке, но 132.13 балла хватило, чтобы занять второе место и в произвольной программе, и по итогам соревнований.
После проката Михаил поделился впечатлениями:
«Сегодняшним днем мы довольны. Есть помарка одна, но достаточно сильная. Но в целом выступление было достаточно хорошим. Мы себе ставили цели на эти два этапа, и я думаю, что мы их выполнили».
Так же Назарычев ответил на вопрос о возможном переезде. В отличие от других топовых российских спортивных пар, базирующихся в Санкт-Петербурге и Москве, Артемьева — Назарычев тренируются в Перми у Павла Слюсаренко.
«Я не знаю, это зависит не от нас. Но если посмотреть, то не важно, где ты тренируешься. У тебя есть зал, у тебя есть команда, где каждый отвечает за свое дело. И абсолютно без разницы, находишься ты в Перми, в Питере или в Москве. Нас все устраивает, у нас очень хорошая команда, есть все, что нужно, и ничего лишнего. Конечно, если будет принято решение о переезде, то мы его воспримем нормально, потому что если переезд, то всей командой»
Спортивные пары
Итоговые результаты
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 216.96 — 15 очков
- Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) – 205.15 — 13 очков
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 201.69 — 11 очков
- Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) – 196.34 — 9 очков
- Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) – 176.19 — 7 очков
- Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 152.76 — 5 очков
- Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) – 151.98 — 0 очков
- Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция) – 149.48 — 0 очков
Результаты | Произвольная программа
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 139.79
- Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) – 132.13
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 131.54
- Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) – 124.50
- Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) – 111.59
- Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 100.50
- Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция) – 97.55
- Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) – 96.73
Olympics следит за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)