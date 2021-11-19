Итоги Гран-при Франции по фигурному катанию-2021: видео прокатов, баллы и места

19–21 ноября в Гренобле проходит турнир Гран-при Франции — пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас итоговые результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

Листайте ниже, чтобы увидеть текущие результаты в женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.

Все главные новости и подробные отчеты Гран-при Франции здесь.

Текущее распределение мест и претенденты на попадание в финал по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Женщины

Результаты | Женщины, короткая программа

Анна Щербакова (Россия) – 77.94 Алена Косторная (Россия) – 76.44 Ксения Синицына (Россия) – 69.89 Пак Ен Джон (Корея) – 67.00 Карен Чен (США) – 64.67 Вакаба Хигути (Япония) – 63.87 Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63.34 Хэ Ин Ли (Корея) – 63.18 Леа Серна (Франция) – 62.75 Мэрайя Белл (США) – 60.81 Юхана Йокои (Япония) – 52.32 Старр Эндрюс (США) –

Мужчины

Результаты | Мужчины, короткая программа

Юма Кагияма (Япония) – 100.64 Денис Васильев (Латвия) – 89.76 Джейсон Браун (США) – 89.39 Сюн Сато (Япония) – 87.82 Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05 Киган Мессинг (Канада) – 85.03 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84.47 Артур Даниелян (Россия) – 76.81 Андрей Мозалев (Россия) – 68.77 Ромен Понсар (Франция) – 66.38 Габриеле Франджипани (Италия) – 66.33 Кевин Эймоз (Франция) – 63.98

Танцы на льду

Результаты | Ритм-танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 89.08 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 81.35 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 79.89 Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 70.74 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 69.23 Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 68.45 Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 64.62 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 64.43 Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 63.95 Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 57.14

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции