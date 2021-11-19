Итоги Гран-при Франции по фигурному катанию-2021: видео прокатов, баллы и места

19–21 ноября в Гренобле проходит турнир Гран-при Франции — пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас итоговые результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.
Листайте ниже, чтобы увидеть текущие результаты в женском, мужском и парном катании, а также в танцах на льду.
Все главные новости и подробные отчеты Гран-при Франции здесь.
Текущее распределение мест и претенденты на попадание в финал по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.
Женщины
Результаты | Женщины, короткая программа
- Анна Щербакова (Россия) – 77.94
- Алена Косторная (Россия) – 76.44
- Ксения Синицына (Россия) – 69.89
- Пак Ен Джон (Корея) – 67.00
- Карен Чен (США) – 64.67
- Вакаба Хигути (Япония) – 63.87
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63.34
- Хэ Ин Ли (Корея) – 63.18
- Леа Серна (Франция) – 62.75
- Мэрайя Белл (США) – 60.81
- Юхана Йокои (Япония) – 52.32
- Старр Эндрюс (США) –
Мужчины
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Юма Кагияма (Япония) – 100.64
- Денис Васильев (Латвия) – 89.76
- Джейсон Браун (США) – 89.39
- Сюн Сато (Япония) – 87.82
- Дмитрий Алиев (Россия) – 85.05
- Киган Мессинг (Канада) – 85.03
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84.47
- Артур Даниелян (Россия) – 76.81
- Андрей Мозалев (Россия) – 68.77
- Ромен Понсар (Франция) – 66.38
- Габриеле Франджипани (Италия) – 66.33
- Кевин Эймоз (Франция) – 63.98
Танцы на льду
Результаты | Ритм-танец
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 89.08
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 81.35
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 79.89
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 70.74
- Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 69.23
- Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия) – 68.45
- Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 64.62
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 64.43
- Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) – 63.95
- Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) – 57.14
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)