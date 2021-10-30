Этап Гран-при «Скейт Канада». Мужчины, итоги короткой программы: Чен не повторяет ошибок, Игнатов — четвертый

В Ванкувере завершились выступления в короткой программе у мужчин на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада». Первое место занял действующий чемпион мира Нейтан Чен. Макар Игнатов и Евгений Семененко расположились на четвертой и пятой строчках турнирной таблицы. Александр Самарин — восьмой.

Макар Игнатов выходил на лед первым из россиян под четвертым стартовым номером. Для Макара это первый международный соревновательный старт сезона — Семененко и Самарин уже выступили на турнирах в Финляндии и Венгрии. Ученик Евгения Рукавицына финишировал с личным рекордом 89.79 балла и занял текущую первую строчку турнирной таблицы.

Игнатов лидировал до прокатов трех сильнейших фигуристов турнира. Сначала его сместил канадец Киган Мессинг, затем американец Джейсон Браун — единственный фигурист, не пытавшийся сегодня исполнить ни одного четверного прыжка. И под конец трехкратный чемпион мира Нейтан Чен не оставил никому шансов и выиграл короткую программу с суммой 106.72 балла. Преимущество Чена перед Джейсоном Брауном составило более 12 баллов. Сегодня, в отличие от «Скейт Америка», проблем с «квадами» у Нейтана не было — четверной лутц и каскад четверной тулуп — тройной тулуп исполнены прекрасно.

«У меня был неудачный прокат на «Скейт Америка» на прошлой неделе, и мне в некотором роде повезло, что у меня была возможность исправить те ошибки так быстро. Когда у меня что-то не получается на соревнованиях, я хочу попробовать снова как можно быстрее. Мне так легче, чем ждать 2-3 недели до следующего старта. Так что я рад, что все так сложилось. Я доволен моим сегодняшним прокатом гораздо больше, чем на прошлой неделе», — сказал Нейтан на пресс-конференции.

Но по итогам дня в оценке за технику Игнатов уступил только Чену. Макар стал единственным фигуристом кроме американца, кто смог сегодня чисто исполнить два четверных прыжка — четверной риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

«Лично для меня риттбергер проще лутца, и лутц мне дается сложнее. Надеюсь, что мой четверной риттбергер так и будет стабильно получаться. За прокат поставлю себе четверку с минусом — недоволен какими-то мелкими моментами, были помарочки на шагах, на вращениях… Хотелось бы улучшать», — сказал вице-чемпион России после проката.

Евгений Семененко выходил на лед уже в сильнейшей разминке. Семененко исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и чудом спас выезд с четверного сальхова. Несмотря на ошибку, прокат получился, скорее успешным. Очевидно, что фигурист смог оставить неудачу в короткой программе на «Финляндия Трофи» позади.

«Я рад, что я в этом году поучаствовал на турнире в Финляндии, получил опыт, конечно. Буду теперь знать, как не допускать таких ошибок. Не сказать, что сегодня из-за того проката как-то больше нервничал перед стартом. Волновался, но на то были свои причины, другие», — рассказал Евгений.

Александр Самарин выступал сразу после Семененко. Александр справился с четверным лутцем в каскаде в начале программы, но дальше не задалось — тулуп только тройной, ошибка на акселе. После проката Самарин отметил, что сказывается отсутствие соревновательного опыта — из-за травм спортсмен практически пропустил предыдущий сезон. В произвольной программе Самарин выйдет на лед в первой разминке, но будем верить, что это не помешает ему атаковать самые высокие позиции.

🥇🥈🥉 Полные результаты короткой программы у мужчин — здесь.

🗞 Все новости этапа серии Гран-при «Скейт Канада» — здесь.

Участники «Скейт Канада»

Женщины: Камила Валиева (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония)

Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия) , Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония)

, Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония) Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) , Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)

, Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Уомстикер (Канада), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

29 октября (пятница)

22:55 Пары. Короткая программа

30 октября (суббота)

00:30 Мужчины. Короткая программа

Короткая программа 02:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 04:40 Женщины. Короткая программа

Короткая программа 22:55 Пары. Произвольная программа

31 октября (воскресенье)